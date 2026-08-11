ЛАНДА КАЛЬДЕРОН ДИЕГО ДЕ

ЛАНДА КАЛЬДЕРОН ДИЕГО ДЕ - испанский ре­лигигиозный дея­тель, хро­нист, эт­но­граф.

В 1541 году всту­пил в мо­на­ше­ский ор­ден фран­ци­скан­цев, в 1549 году на­прав­лен мис­сио­не­ром на полуостров Юка­тан. В 1561 году стал гла­вой фран­ци­скан­цев цер­ков­ной про­вин­ции Юка­та­на и Гва­те­ма­лы. В 1562 году уч­ре­дил на Юка­та­не ин­кви­зи­цию для борь­бы с ве­ро­от­ступ­ни­че­ст­вом кре­щёных ин­дей­цев майя, ор­га­ни­зо­вал ау­то­да­фе и со­жже­ние ие­рог­ли­фических ру­ко­пи­сей майя.

Дея­тель­ность Ланда вы­зва­ла не­до­воль­ст­во испанских цер­ков­ных вла­стей, ко­то­рые со­чли, что Ланд пре­вы­сил свои пол­но­мо­чия. В 1563 году вы­зван в Ис­па­нию для раз­би­ра­тель­ст­ва; был оп­рав­дан. В 1573 году вер­нул­ся на Юка­тан в са­не епи­ско­па Ме­ри­ды.

Главное со­чи­не­ние Ланда - «Со­об­ще­ние о де­лах в Юка­та­не» (1566 год, издано в 1864 году; русский перевод 1955 года) пред­став­ля­ет цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии майя до­ко­лум­бо­вой эпо­хи, вклю­ча­ет при­род­но-гео­гра­фическое опи­са­ние Юка­та­на, рас­сказ об от­кры­тии, за­вое­ва­нии и хри­стиа­ни­за­ции по­лу­ост­ро­ва ис­пан­ца­ми, а так­же об об­ще­ст­вен­ном и се­мей­ном ук­ла­де, хо­зяй­ст­ве, куль­ту­ре, ре­ли­гии, ка­лен­да­ре, сис­те­ме ле­то­счис­ле­ния майя. При­ве­дён­ный Ландом спи­сок ие­рог­ли­фов майя (т. н. ал­фа­вит Лан­ды) дал Ю. В. Кно­ро­зо­ву ключ к де­шиф­ров­ке майя пись­ма.

Сочинения :

Relación de las cosas de Yucatán / Ed. de M. Rivera. Madrid, 1992.