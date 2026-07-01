ЛАНЬЧЖОУ

ЛАНЬЧЖОУ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ки­тая, административный центр провинции Гань­су.

Население 1450,0 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 1873,0 тысяч человек; 2010 год). Рас­по­ло­жен в сред­нем те­че­нии реки Ху­ан­хэ, на высоте около 1520 м. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Ланьчжоу про­хо­дят круп­ные ши­рот­ные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли: Лань­чжоу - Инь­чу­ань - Бао­тоу - Цзи­нин - Тун­ляо - Сы­пин - Чан­чунь - Ги­рин (Цзи­лин) - Ту­мынь, Лун­хай­ская (Лань­чжоу - Си­ань - Чжэн­чжоу - Лянь­юнь­ган) и Синь­цзян­ская (Лань­чжоу - Увэй - Ха­ми - Урум­чи - Ала­шань­коу). Стро­ит­ся (2009 года) вы­со­ко­ско­ро­ст­ная железнодорожная ма­ги­ст­раль Хай­чжоу - Чжэн­чжоу - Си­ань - Лань­чжоу.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В VI веке до н. э. во­шёл в им­пе­рию Цинь, с III века до н. э. в со­ста­ве Хань. С III века н. э. сто­ли­ца ря­да сме­няв­ших друг дру­га пле­мен­ных го­су­дарств, в т. ч. Ран­ней Лян (313-376 годы). В V-XI веках центр буд­диз­ма. В 763 году раз­ру­шен ко­чев­ни­ка­ми, вторг­ши­ми­ся из Ти­бе­та, вос­ста­нов­лен в 843 году. Современное название с 1656 года. C 1666 года сто­ли­ца китайской провинции Гань­су. По­стра­дал в хо­де вос­ста­ния китайских му­суль­ман в 1864-1875 годах. В 1920-1930-х годах советский фор­пост в Северо-Западном Ки­тае. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам японской авиа­ции.

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков - храм Чун­цин с ко­ло­ко­лом (5 т; 1202 год) и дво­рец Цзин­ган с 5-мет­ро­вой ста­ту­ей Буд­ды (1370 год) в пар­ке Уцю­ань­шан-гу­н­ю­ань, хра­мы Бай­юн-Гу­ан (XIX век), Бай­та (ос­но­ван при ди­на­стии Юань; па­го­да 17 м). Ланьчжоу - круп­ный куль­тур­ный и об­ра­зо­вательный центр. Лань­чжоу­ский университет (1909 год), Северо-западный университет на­цио­наль­но­стей (1950 год), Северо-западный пе­да­го­гический университет (1902 год, современное название и ста­тус с 1988 года), Лань­чжоу­ский тех­но­ло­гический университет (1919 год, современное название с 2003 года), Лань­чжоу­ский университет транс­пор­та (1958 год), Сельскохозяйственный университет провинции Гань­су (1958 год), Лань­чжоу­ский медицинский институт. Му­зей провинции Гань­су, Городской му­зей.

Круп­ный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Функ­цио­ни­ру­ют Лань­чжоу­ская зо­на эко­но­мического и тех­но­ло­гического раз­ви­тия и Лань­чжоу­ская зо­на вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го промышленного раз­ви­тия. Ве­ду­щие по­зи­ции в промышленности при­над­ле­жат ма­ши­но­строе­нию (про­изводство обо­ру­до­ва­ния для неф­те­до­бы­ваю­щей, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и неф­те­хи­мической промышленности, ло­ко­мо­ти­вов и ва­го­нов, ин­ст­ру­мен­тов и пр.), хи­ми­че­ской (ми­неральные удоб­ре­ния и ре­зи­но­тех­нические из­де­лия), тек­стиль­ной и швей­ной (шер­стя­ные и ко­жа­ные из­де­лия) от­рас­лям. Дей­ст­ву­ют НПЗ (с 1958 года; мощ­ность 10,5 млн. т неф­ти в 2007 году), ме­тал­лур­гический за­вод, пред­при­ятия по про­изводству пер­вич­но­го алю­ми­ния. Ланьчжоу - один из цен­тров ядер­ных ис­сле­до­ва­ний и атом­ной промышленности Ки­тая; ра­бо­та­ют кон­вер­си­он­ный за­вод и пред­при­ятие по обо­га­ще­нию ура­на. ГЭС «Люц­зя­ся» (мощ­ность 1,2 ГВт), ТЭС.

В 100 км от го­ро­да - пе­щер­ный хра­мо­вый ком­плекс Бин­лин с вы­ре­зан­ны­ми в пес­ча­ни­ке фи­гу­ра­ми Буд­ды (V век).

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