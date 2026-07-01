ЛАНЬЧЖОУ
ЛАНЬЧЖОУ - город на северо-западе Китая, административный центр провинции Ганьсу.
Население 1450,0 тысяч человек (в агломерации 1873,0 тысяч человек; 2010 год). Расположен в среднем течении реки Хуанхэ, на высоте около 1520 м. Важный транспортный узел. Через Ланьчжоу проходят крупные широтные железнодорожные магистрали: Ланьчжоу - Иньчуань - Баотоу - Цзинин - Тунляо - Сыпин - Чанчунь - Гирин (Цзилин) - Тумынь, Лунхайская (Ланьчжоу - Сиань - Чжэнчжоу - Ляньюньган) и Синьцзянская (Ланьчжоу - Увэй - Хами - Урумчи - Алашанькоу). Строится (2009 года) высокоскоростная железнодорожная магистраль Хайчжоу - Чжэнчжоу - Сиань - Ланьчжоу.
Дата основания неизвестна. В VI веке до н. э. вошёл в империю Цинь, с III века до н. э. в составе Хань. С III века н. э. столица ряда сменявших друг друга племенных государств, в т. ч. Ранней Лян (313-376 годы). В V-XI веках центр буддизма. В 763 году разрушен кочевниками, вторгшимися из Тибета, восстановлен в 843 году. Современное название с 1656 года. C 1666 года столица китайской провинции Ганьсу. Пострадал в ходе восстания китайских мусульман в 1864-1875 годах. В 1920-1930-х годах советский форпост в Северо-Западном Китае. В годы Второй мировой войны подвергался бомбардировкам японской авиации.
Среди сохранившихся памятников - храм Чунцин с колоколом (5 т; 1202 год) и дворец Цзинган с 5-метровой статуей Будды (1370 год) в парке Уцюаньшан-гунюань, храмы Байюн-Гуан (XIX век), Байта (основан при династии Юань; пагода 17 м). Ланьчжоу - крупный культурный и образовательный центр. Ланьчжоуский университет (1909 год), Северо-западный университет национальностей (1950 год), Северо-западный педагогический университет (1902 год, современное название и статус с 1988 года), Ланьчжоуский технологический университет (1919 год, современное название с 2003 года), Ланьчжоуский университет транспорта (1958 год), Сельскохозяйственный университет провинции Ганьсу (1958 год), Ланьчжоуский медицинский институт. Музей провинции Ганьсу, Городской музей.
Крупный индустриальный центр. Функционируют Ланьчжоуская зона экономического и технологического развития и Ланьчжоуская зона высокотехнологичного промышленного развития. Ведущие позиции в промышленности принадлежат машиностроению (производство оборудования для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, локомотивов и вагонов, инструментов и пр.), химической (минеральные удобрения и резинотехнические изделия), текстильной и швейной (шерстяные и кожаные изделия) отраслям. Действуют НПЗ (с 1958 года; мощность 10,5 млн. т нефти в 2007 году), металлургический завод, предприятия по производству первичного алюминия. Ланьчжоу - один из центров ядерных исследований и атомной промышленности Китая; работают конверсионный завод и предприятие по обогащению урана. ГЭС «Люцзяся» (мощность 1,2 ГВт), ТЭС.
В 100 км от города - пещерный храмовый комплекс Бинлин с вырезанными в песчанике фигурами Будды (V век).