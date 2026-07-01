ЛАНЦА МАРИО
ЛАНЦА МАРИО - американский певец (тенор) и киноактёр.
Сын итальянских иммигрантов. Брал уроки пения у А. Скардуццо и И. Уильямс, в середине 1940-х годов - также у Э. Розати. В 1942 году учился в Беркширском музыкальном центре в Танглвуде. В 1945-1946 годах вместе с певицей А. Д. Марио совершил турне по городам Канады, с 1946 года выступал в концертах в США. В 1947 году, после успешного концерта в Голливуде, решил стать киноактёром.
Снимался в фильмах: «Полуночный поцелуй» (1949 год), «Любимец Нью-Орлеана» (1950 год, оба - режиссер Н. Таурог), «Великий Карузо» (1951 год, режиссер Р. Торп; огромной популярностью пользовалась грампластинка с музыкой из этого фильма), «Потому что ты моя» (1952 год, режиссер А. Холл), «Серенада» (1956 год, режиссер Э. Манн), «До свидания Рим, или Семь холмов Рима» (1958 год, режиссер Р. Роуленд), «В первый раз, или Серенада большой любви» (1959 год, режиссер Р. Мате).
В 1951-1952 годах вёл еженедельную радиопрограмму «Шоу Марио Ланцы» (всего состоялось 59 передач), в ходе которой исполнял музыку самых разных стилей, включая оперные арии Дж. Верди и Дж. Пуччини, джазовые композиции К. Портера, эстрадные песни. С 1957 года жил в Италии, в том же году выступил в Лондоне перед королевой Елизаветой II. В 1958 году совершил турне по Великобритании, Франции, Германии, Нидерландам и Бельгии.
А. Тосканини назвал Ланца «величайшим голосом XX века». На профессиональной оперной сцене Ланц, однако, не пел (единственное выступление состоялось в 1948 году в Нью-Орлеане). В то же время блистательное исполнение им оперных арий на концертной эстраде, в кино и по радио способствовало популяризации академической музыки и привлекло массового зрителя в оперный театр. Сохранились многие аудиозаписи.