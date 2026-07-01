ЛАНЦА МАРИО

ЛАНЦА МАРИО - американский пе­вец (те­нор) и ки­но­ак­тёр.

Сын итальянских им­ми­гран­тов. Брал уро­ки пе­ния у А. Скар­дуц­цо и И. Уиль­ямс, в середине 1940-х годов - так­же у Э. Ро­за­ти. В 1942 году учил­ся в Берк­шир­ском музыкальном цен­тре в Танг­л­ву­де. В 1945-1946 годах вме­сте с пе­вицей А. Д. Ма­рио со­вер­шил тур­не по го­ро­дам Ка­на­ды, с 1946 года вы­сту­пал в кон­цер­тах в США. В 1947 году, по­сле ус­пеш­но­го кон­цер­та в Гол­ли­ву­де, ре­шил стать ки­но­ак­тё­ром.

Сни­мал­ся в филь­мах: «По­лу­ноч­ный по­це­луй» (1949 год), «Лю­би­мец Нью-Ор­леа­на» (1950 год, оба - режиссер Н. Тау­рог), «Ве­ли­кий Ка­ру­зо» (1951 год, режиссер Р. Торп; ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась грам­пла­стин­ка с му­зы­кой из это­го филь­ма), «По­то­му что ты моя» (1952 год, режиссер А. Холл), «Се­ре­на­да» (1956 год, режиссер Э. Манн), «До сви­да­ния Рим, или Семь хол­мов Ри­ма» (1958 год, режиссер Р. Ро­уленд), «В пер­вый раз, или Се­ре­на­да боль­шой люб­ви» (1959 год, режиссер Р. Ма­те).

В 1951-1952 годах вёл еже­не­дель­ную ра­дио­про­грам­му «Шоу Ма­рио Лан­цы» (все­го со­стоя­лось 59 пе­ре­дач), в хо­де ко­то­рой ис­пол­нял му­зы­ку са­мых раз­ных сти­лей, вклю­чая опер­ные арии Дж. Вер­ди и Дж. Пуч­чи­ни, джа­зо­вые ком­по­зи­ции К. Пор­те­ра, эс­т­рад­ные пес­ни. С 1957 года жил в Ита­лии, в том же го­ду вы­сту­пил в Лон­до­не пе­ред ко­ро­ле­вой Ели­за­ве­той II. В 1958 году со­вер­шил тур­не по Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дам и Бель­гии.

А. Тос­ка­ни­ни на­звал Ланца «ве­ли­чай­шим го­ло­сом XX ве­ка». На профессиональной опер­ной сце­не Ланц, од­на­ко, не пел (един­ст­вен­ное вы­сту­п­ле­ние со­стоя­лось в 1948 году в Нью-Ор­леа­не). В то же вре­мя бли­ста­тель­ное испол­не­ние им опер­ных арий на кон­церт­ной эс­т­ра­де, в ки­но и по ра­дио спо­соб­ст­во­ва­ло по­пу­ля­ри­за­ции ака­де­мической му­зы­ки и при­влек­ло мас­со­во­го зри­те­ля в опер­ный те­атр. Со­хра­ни­лись многие аудио­за­пи­си.