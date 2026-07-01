ЛАМЗДОРФЫ
ЛАМЗДОРФЫ - дворянский и графский род немецкого происхождения.
Фамилия происходит от названия местечка Ланстроп в Вестфалии (ныне в черте города Дортмунд, Германия). Во 2-й половине XVI-XVIII веках Ламздорфы входили в число дворянских (рыцарских) родов Курляндского герцогства. В XVIII веке многие представители рода Ламздорф перешли на российскую службу. Некоторые Ламздорфы, не вступая в службу, владели имениями в Прибалтике, другие, выйдя в 1874 году из российского подданства, переселились в Германию.
Прямая поколенная роспись Ламздорфов начинается с Отто фон Ламесторпе (около 1280 года - до 1367 года). Его внук - Герд фон Ламсторп (около 1355 года - после 1427 года), вассал Ливонского ордена в Эстляндии. Потомок Герда фон Ламсторпа в 8-м поколении - Юрий Фёдорович (Георг Вильгельм) [15.04.1690 года - 15(26).11.1740 года], полковник, в октябре 1726 года принят на российскую службу в Кавалергардский корпус (до 1729 года), служил в Тверском драгунском (1729 год) и Ямбургском драгунском (с 1729 года) полках, в 1730-1732 годах - на русско-персидской границе, в 1734 году состоял при российском после в Речи Посполитой графе К. Г. Левенвольде, затем служил в Пермском драгунском полку Украинской армии, в 1737 году вышел в отставку по болезни, но вскоре вернулся на службу, командир Венденского полка (до 1740 года), владелец имения Тришкан в Упитском повете Трокского воеводства (Речь Посполита).
Его сын - Иван Юрьевич (Иоганн Рейнгольд) [17.07.1715 года - 15(26).02.1789 года], полковник, командир Венденского полка (с 1756 года), затем - 1-го Рижского гарнизонного батальона (1765-1787 годы). Его сыновья: Яков Иванович (Якоб Иоганн) (около 1743 года - 1810 год), генерал-лейтенант (1798 год), тайный советник (1800/1801 годы), с 1762 года на российской службе, участник русско-шведской войны 1788-1790 годов (в 1788 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), губернатор Псковской губернии (1800/1801-1807 годы);
Матвей Иванович (Густав Кристиан Матиас) [03(14).11.1745 года - 23.03(04.04).1828 года], генерал от инфантерии (1810 год), начал службу в саксонской армии, с 1764 года на российской службе, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, командир Казанского кирасирского полка (1782-1784 годы), в 1784-1794 годах состоял при великом князе Константине Павловиче, губернатор Курляндской губернии (1796-1798 годы), директор Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1799-1800 годы), в 1800-1817 годах воспитатель великих князей Николая Павловича (будущего императора Николая I) и Михаила Павловича, пользовался особым доверием и благоволением императрицы Марии Фёдоровны. 01(13).07.1817 года возведён с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство. С 1821 года член Государственного совета (находился в бессрочном отпуске, жил в своём имении Брезильген в Курляндской губернии).
Из сыновей М. И. Ламздорфа наиболее известен Николай Матвеевич [15(27).12.1804 года - 17.10.1877 года], генерал-лейтенант (1862 год), генерал-адъютант (1869 год), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов и подавления Польского восстания 1830-1831 годов, управляющий 1-м отделением Канцелярии Военного министерства (1835-1837 годы), директор Лесного и Межевого институтов (1837-1843 годы), вице-директор (1843-1845 годы), директор (1845-1851 годы) Лесного департамента, в 1852-1857 годах член Совета министра государственных имуществ, с 1861 года почетный опекун Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии, в 1861-1874 годах почетный опекун Странноприимного дома в Санкт-Петербурге и Гатчинского Николаевского сиротского института.
Его сыновья: Александр Николаевич [17(29).03.1835 года - 14(27).02.1902 года], действительный статский советник (1869 год), гофмейстер (1874 год), президент Московской дворцовой конторы (1872-1881 годы), почетный опекун Московского присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии;
Константин Николаевич [24.12.1841 (05.01.1842) года - 13(26).08.1900 года], генерал-лейтенант (1886 год), командир лейб-гвардии Конно-гренадерского полка (1876-1879 годы), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов (в 1878 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), генерал-майор Свиты Е.И.В. (1877 год). 01(13).09.1894 года ему и старшему в роде из его наследников высочайше дозволено именоваться графом Ламздорфом-Галаганом; В. Н. Ламздорф.
Сын А. Н. Ламздорфа - Николай Александрович [01(13).01.1860 года - 13(26).04.1906 года], коллежский советник, 1-й секретарь российской миссии в Вюртемберге (с 1892 года), заведующий Канцелярией императрицы Александры Фёдоровны (1894-1902 годы).
Сын К. Н. Ламздорфа- Галагана - Павел Константинович Ламздорф-Галаган [04(16).01.1879 года - 06.11.1954 года], статский советник (1915 год), камер-юнкер (1905 год), товарищ статс-секретаря 1-го департамента Государственного совета (1914-1915 годы), помощник управляющего Земским отделом МВД (1915-1917 годы), после Октябрьской революции 1917 года в эмиграции во Франции, вице-президент Союза русских дворян во Франции.
Род Ламздорфов внесён в дворянский матрикул Курляндии (1620 год), Лифляндии (1800 год), в 5-ю часть дворянской родословной книги Полтавской и Санкт-Петербургской губерний.