ЛАМЗДОРФЫ

ЛАМЗДОРФЫ - дво­рян­ский и граф­ский род немецкого про­ис­хо­ж­де­ния.

Фа­ми­лия про­ис­хо­дит от названия мес­теч­ка Ланс­троп в Вест­фа­лии (ны­не в чер­те города Дор­тмунд, Гер­ма­ния). Во 2-й половине XVI-XVIII веках Ламздорфы вхо­ди­ли в чис­ло дво­рян­ских (ры­цар­ских) ро­дов Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва. В XVIII веке многие пред­ста­ви­те­ли ро­да Ламздорф пе­ре­шли на российскую служ­бу. Не­ко­то­рые Ламздорфы, не всту­пая в служ­бу, вла­де­ли име­ния­ми в При­бал­ти­ке, дру­гие, вый­дя в 1874 году из российского под­дан­ст­ва, пе­ре­се­ли­лись в Гер­ма­нию.

Пря­мая по­ко­лен­ная рос­пись Ламздорфов на­чи­на­ет­ся с От­то фон Ла­ме­стор­пе (около 1280 года - до 1367 года). Его внук - Герд фон Лам­сторп (около 1355 года - по­сле 1427 года), вас­сал Ли­вон­ско­го ор­де­на в Эс­т­лян­дии. По­то­мок Гер­да фон Лам­стор­па в 8-м поко­ле­нии - Юрий Фё­до­ро­вич (Ге­орг Виль­гельм) [15.04.1690 года - 15(26).11.1740 года], полковник, в октябре 1726 года при­нят на российскую служ­бу в Ка­ва­лер­гард­ский кор­пус (до 1729 года), слу­жил в Твер­ском дра­гун­ском (1729 год) и Ям­бург­ском дра­гун­ском (с 1729 года) пол­ках, в 1730-1732 годах - на русско-персидской гра­ни­це, в 1734 году со­сто­ял при российском пос­ле в Ре­чи Пос­по­ли­той графе К. Г. Ле­вен­воль­де, за­тем слу­жил в Перм­ском дра­гун­ском пол­ку Украинской ар­мии, в 1737 году вы­шел в от­став­ку по бо­лез­ни, но вско­ре вер­нул­ся на служ­бу, командир Вен­ден­ско­го пол­ка (до 1740 года), вла­де­лец име­ния Триш­кан в Упит­ском по­ве­те Трок­ско­го вое­вод­ст­ва (Речь По­спо­ли­та).

Его сын - Иван Юрь­е­вич (Ио­ганн Рейн­гольд) [17.07.1715 года - 15(26).02.1789 года], полковник, командир Вен­ден­ско­го пол­ка (с 1756 года), за­тем - 1-го Риж­ско­го гар­ни­зон­но­го ба­таль­о­на (1765-1787 годы). Его сы­но­вья: Яков Ива­но­вич (Якоб Ио­ганн) (около 1743 года - 1810 год), генерал-лейтенант (1798 год), тайный советник (1800/1801 годы), с 1762 года на российской служ­бе, уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов (в 1788 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), гу­бер­на­тор Псков­ской губернии (1800/1801-1807 годы);

Мат­вей Ива­но­вич (Гус­тав Кри­сти­ан Ма­ти­ас) [03(14).11.1745 года - 23.03(04.04).1828 года], генерал от инфантерии (1810 год), на­чал служ­бу в сак­сон­ской ар­мии, с 1764 года на российской служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, командир Ка­зан­ско­го ки­ра­сир­ско­го пол­ка (1782-1784 годы), в 1784-1794 годах со­сто­ял при великом князе Кон­стан­ти­не Пав­ло­ви­че, гу­бер­на­тор Кур­лянд­ской губернии (1796-1798 годы), ди­рек­тор Су­хо­пут­но­го шля­хет­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1799-1800 годы), в 1800-1817 годах вос­пи­та­тель великих кня­зей Ни­ко­лая Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Ни­ко­лая I) и Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча, поль­зо­вал­ся осо­бым до­ве­ри­ем и бла­го­во­ле­ни­ем императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны. 01(13).07.1817 года воз­ве­дён с нис­хо­дя­щим по­том­ст­вом в граф­ское Российской им­пе­рии дос­то­ин­ст­во. С 1821 года член Государственного со­ве­та (на­хо­дил­ся в бес­сроч­ном от­пус­ке, жил в сво­ём име­нии Бре­зиль­ген в Кур­лянд­ской губернии).

Из сы­но­вей М. И. Ламз­дор­фа наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ко­лай Мат­вее­вич [15(27).12.1804 года - 17.10.1877 года], генерал-лейтенант (1862 год), генерал-адъ­ю­тант (1869 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов и по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, управ­ляю­щий 1-м от­де­ле­ни­ем Кан­це­ля­рии Во­енного министерства (1835-1837 годы), ди­рек­тор Лес­но­го и Ме­же­во­го ин­сти­ту­тов (1837-1843 годы), ви­це-ди­рек­тор (1843-1845 годы), ди­рек­тор (1845-1851 годы) Лес­но­го департамента, в 1852-1857 годах член Со­ве­та ми­ни­ст­ра государственных иму­ществ, с 1861 года почетный опе­кун Санкт-Пе­тербургского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии, в 1861-1874 годах почетный опе­кун Стран­но­при­им­но­го до­ма в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Гат­чин­ско­го Ни­ко­ла­ев­ско­го си­рот­ско­го института.

Его сы­но­вья: Алек­сандр Ни­ко­лае­вич [17(29).03.1835 года - 14(27).02.1902 года], действительный статский советник (1869 год), гоф­мей­стер (1874 год), пре­зи­дент Московской двор­цо­вой кон­то­ры (1872-1881 годы), почетный опе­кун Московского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии;

Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич [24.12.1841 (05.01.1842) года - 13(26).08.1900 года], генерал-лейтенант (1886 год), командир лейб-гвардии Кон­но-гре­на­дер­ско­го пол­ка (1876-1879 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (в 1878 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), генерал-майор Сви­ты Е.И.В. (1877 год). 01(13).09.1894 года ему и стар­ше­му в ро­де из его на­след­ни­ков вы­со­чай­ше доз­во­ле­но име­но­вать­ся графом Ламз­дор­фом-Га­ла­га­ном; В. Н. Ламз­дорф.

Сын А. Н. Ламз­дор­фа - Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич [01(13).01.1860 года - 13(26).04.1906 года], кол­лежский советник, 1-й сек­ре­тарь российской мис­сии в Вюр­тем­бер­ге (с 1892 года), заведующий Кан­це­ля­ри­ей императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны (1894-1902 годы).

Сын К. Н. Ламз­дор­фа- Га­ла­га­на - Па­вел Кон­стан­ти­но­вич Ламз­дорф-Га­ла­ган [04(16).01.1879 года - 06.11.1954 года], статский советник (1915 год), ка­мер-юн­кер (1905 год), то­ва­рищ статс-сек­ре­та­ря 1-го департамента Государственного со­ве­та (1914-1915 годы), по­мощ­ник управ­ляю­ще­го Зем­ским от­де­лом МВД (1915-1917 годы), по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции, ви­це-пре­зи­дент Сою­за русских дво­рян во Фран­ции.

Род Ламз­дор­фов вне­сён в дво­рян­ский мат­ри­кул Кур­лян­дии (1620 год), Лиф­лян­дии (1800 год), в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Пол­тав­ской и Санкт-Пе­тербургской гу­бер­ний.

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