ЛАМЗДОРФ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛАМЗДОРФ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - граф, российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1901 год), гофмейстер (1889 год).
Из рода Ламздорфов. Окончил Пажеский корпус (1862 год), слушал лекции при юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1862 года на государственной службе, с 1866 года в МИДе. Директор канцелярии (1882-1886 годы), старший советник (1886-1897 годы) МИДа. Ближайший сотрудник и доверенное лицо министра иностранных дел Н. К. Гирса, обладал всей полнотой информации, в т. ч. секретной, о российской внешней политике (Ламздорф называли «ходячим архивом» МИДа), оказывал значительное влияние на выработку внешнеполитического курса, готовил аналитические материалы, проекты Всеподданнейших докладов министра иностранных дел и инструкций российским дипломатическим представителям за рубежом.
Участвовал в создании «Союза трёх императоров» (1881-1884 годы), а затем в заключении российско-германского «Перестраховки договора» 1887 года. Придерживался консервативных политических взглядов, в 1881 году вступил в «Священную дружину». После распада «Союза трёх императоров» активно участвовал в создании русско-французского союза (1891-1893 годы). Разделял взгляды министра финансов С. Ю. Витте о необходимости поддержания мира в международных отношениях и стабильности в конфликтных регионах для обеспечения ускоренного экономического развития России. Содействовал внешнеэкономическим мероприятиям Министерства финансов, направленным на укрепление позиций и расширение влияния России на Среднем и Дальнем Востоке. Активно участвовал в подготовке первой из Гаагских конференций мира 1899 года.
Министр иностранных дел (1900-1906 годы; товарищ министра в 1897-1900 годах). Рассматривал союз с Францией как базу внешней политики России, стремился обеспечить более активную поддержку Францией российской политики на Дальнем Востоке; был противником раздела сфер влияния между Россией и Великобританией в Персии, с подозрением относился к британским дипломатическим манёврам, имевшим видимость стремления к смягчению двусторонних отношений. После подавления движения Ихэтуань, опасаясь столкновения с Японией и др. державами, выступал против активизации российской политики в Китае с опорой на военную силу, настаивал на выводе российских войск из Маньчжурии, что вызвало разногласия Л. с А. Н. Куропаткиным.
Стремился к разграничению сфер влияния на Дальнем Востоке между Россией и Японией на основе взаимных уступок, что противоречило жёсткому «новому курсу» на Дальнем Востоке, проводимому под влиянием группировки А. М. Безобразова. В связи с этим в мае 1903 года был фактически отстранён императором Николаем II от руководства внешней политикой на Дальнем Востоке. Летом 1905 года содействовал назначению С. Ю. Витте первым уполномоченным российской делегации на мирных переговорах с Японией, завершившихся подписанием Портсмутского мира 1905 года.
В период осложнений на Балканах, вызванных повстанческим движением в Македонии и соперничеством участвовавших в нём сербских и болгарских «четнических» организаций (1902 год), Ламздорф потребовал от правительств балканских стран воздержаться от активных действий. Совместно с министром иностранных дел Австро-Венгрии графом А. Голуховским выработал условия, которые легли в основу Мюрцштегского соглашения (1903 год), обязывавшего Османскую империю провести административно-юридические реформы в Македонии по обеспечению прав христианского населения и стабилизировавшего положение России в Юго-Восточной Европе в период сосредоточения военно- политических усилий на Дальнем Востоке. Добился официального принятия Османской империей программы реформ в Македонии. В октябре 1904 года подписал русско-австрийскую декларацию о нейтралитете, в которой стороны подтверждали намерение сохранять статус-кво на Балканах.
В ноябре 1904 года договорился с британским послом в Санкт-Петербурге Ч. Гардингом об урегулировании путём передачи дела в Международную следственную комиссию т. н. Гулльского инцидента, вызванного обстрелом английских рыбаков в Северном море 2-й Тихоокеанской эскадрой З. П. Рожественского, принявшей их суда за японские миноносцы. После подписания Николаем II Бьёркского договора 1905 года выступил против выполнения его условий, которые, по мнению Ламздорфа и др. министров, а также С. Ю. Витте, противоречили русско-французскому союзу, и добился фактической отмены договора. Предприняв ряд шагов по нормализации отношений с Великобританией и Японией после завершения русско-японской войны 1904-1905 годов, в стратегическом плане стремился проводить политику равноудалённости от Великобритании и Германии. Во Всеподданнейшем докладе в январе 1906 года утверждал, что Революция 1905-1907 годов поддерживалась и направлялась из-за рубежа еврейским капиталом и социалистическими кружками, выступавшими совместно с масонской верхушкой, и в качестве ответной меры предлагал России вместе с Германией объединить все консервативные силы в Европе.
Ламздорф был противником преобразований во внешнеполитическом механизме и налаживания отношений МИДа с прессой. При нём в МИДе был развит бюрократизм и фаворитизм, усиливалась внутриведомственная борьба. Ламздорф незаслуженно подвергался резкой критике в печати как один из главных виновников поражения России в русско-японской войне, а также за пассивную позицию на балканско-ближневосточном направлении. Подал в отставку с началом заседаний Государственной думы. Член Государственного совета по назначению (1906-1907 годы).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1898 год; алмазными знаками к нему - в 1904 году), Святого Владимира 1-й степени (1905 год), а также французским орденом Почётного легиона (1901 год) и др.
Дневник Ламздорфа за 1886-1896 годы (опубликован частями в 1926-1991 годах) раскрывает механизмы принятия и реализации внешнеполитических решений, содержит ценные сведения о российских и иностранных монархах, государственных деятелях, дипломатах.