ЛАМЗДОРФ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ЛАМЗДОРФ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - граф, российский государственный дея­тель и ди­пло­мат, действительный тайный советник (1901 год), гоф­мей­стер (1889 год).

Из ро­да Ламз­дор­фов. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1862 год), слу­шал лек­ции при юри­дическом фа­куль­те­те Санкт-Пе­тербургского университета. С 1862 года на государственной служ­бе, с 1866 года в МИДе. Ди­рек­тор кан­це­лярии (1882-1886 годы), стар­ший со­вет­ник (1886-1897 годы) МИДа. Бли­жай­ший со­труд­ник и до­ве­рен­ное ли­цо министра иностранных дел Н. К. Гир­са, об­ла­дал всей пол­но­той ин­фор­ма­ции, в т. ч. сек­рет­ной, о российской внеш­ней по­ли­ти­ке (Ламздорф на­зы­ва­ли «хо­дя­чим ар­хи­вом» МИДа), ока­зы­вал зна­чительное влия­ние на вы­ра­бот­ку внеш­не­по­ли­тического кур­са, го­то­вил ана­ли­тические ма­те­риа­лы, про­ек­ты Все­под­дан­ней­ших док­ла­дов ми­ни­ст­ра иностранных дел и ин­ст­рук­ций российским ди­пло­ма­тическим пред­ста­ви­те­лям за ру­бе­жом.

Уча­ст­во­вал в соз­да­нии «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров» (1881-1884 годы), а за­тем в за­клю­че­нии российско-германского «Пе­ре­стра­хов­ки до­го­во­ра» 1887 года. При­дер­жи­вал­ся кон­сер­ва­тив­ных по­ли­тических взгля­дов, в 1881 году всту­пил в «Свя­щен­ную дру­жи­ну». По­сле рас­па­да «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров» ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии рус­ско-фран­цуз­ско­го сою­за (1891-1893 годы). Раз­де­лял взгля­ды министра фи­нан­сов С. Ю. Вит­те о не­об­хо­ди­мо­сти под­дер­жа­ния ми­ра в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях и ста­биль­но­сти в кон­фликт­ных ре­гио­нах для обес­пе­че­ния ус­ко­рен­но­го эко­но­мического раз­ви­тия Рос­сии. Со­дей­ст­во­вал внеш­не­эко­но­мическим ме­ро­прия­ти­ям Министерства фи­нан­сов, на­прав­лен­ным на ук­ре­п­ле­ние по­зиций и рас­ши­ре­ние влия­ния Рос­сии на Сред­нем и Даль­нем Вос­то­ке. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пер­вой из Га­аг­ских кон­фе­рен­ций ми­ра 1899 года.

Министр иностранных дел (1900-1906 годы; то­ва­рищ ми­ни­ст­ра в 1897-1900 годах). Рас­смат­ри­вал со­юз с Фран­ци­ей как ба­зу внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии, стре­мил­ся обес­пе­чить бо­лее ак­тив­ную под­держ­ку Фран­ци­ей российской по­ли­ти­ки на Даль­нем Вос­то­ке; был про­тив­ни­ком раз­де­ла сфер влия­ния ме­ж­ду Рос­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в Пер­сии, с по­доз­ре­ни­ем от­но­сил­ся к британским ди­пло­ма­тическим ма­нёв­рам, имев­шим ви­ди­мость стрем­ле­ния к смяг­че­нию дву­сто­рон­них от­но­ше­ний. По­сле по­дав­ле­ния дви­же­ния Ихэ­ту­ань, опа­са­ясь столк­но­ве­ния с Япо­ни­ей и др. дер­жа­ва­ми, вы­сту­пал про­тив ак­ти­ви­за­ции российской по­ли­ти­ки в Ки­тае с опо­рой на во­енную си­лу, на­стаи­вал на вы­во­де российских войск из Мань­чжу­рии, что вы­зва­ло раз­но­гла­сия Л. с А. Н. Ку­ро­пат­ки­ным.

Стре­мил­ся к раз­гра­ни­че­нию сфер влия­ния на Даль­нем Вос­то­ке ме­ж­ду Рос­си­ей и Япо­ни­ей на ос­но­ве вза­им­ных ус­ту­пок, что про­ти­во­ре­чи­ло жё­ст­ко­му «но­во­му кур­су» на Даль­нем Вос­то­ке, про­во­ди­мо­му под влия­ни­ем груп­пи­ров­ки А. М. Бе­зобра­зо­ва. В свя­зи с этим в мае 1903 года был фак­ти­че­ски от­стра­нён императором Ни­ко­ла­ем II от ру­ко­вод­ства внеш­ней по­ли­ти­кой на Даль­нем Вос­то­ке. Ле­том 1905 года со­дей­ст­во­вал на­зна­че­нию С. Ю. Вит­те пер­вым упол­но­мо­чен­ным российской де­ле­га­ции на мир­ных пе­ре­го­во­рах с Япо­ни­ей, за­вер­шив­ших­ся под­пи­са­ни­ем Порт­смут­ско­го ми­ра 1905 года.

В пе­ри­од ос­лож­не­ний на Бал­ка­нах, вы­зван­ных пов­станческим дви­же­ни­ем в Ма­ке­до­нии и со­пер­ни­че­ст­вом уча­ст­во­вав­ших в нём сербских и болгарских «чет­ни­че­ских» ор­га­ни­за­ций (1902 год), Ламздорф по­тре­бо­вал от пра­ви­тельств бал­кан­ских стран воз­дер­жать­ся от ак­тив­ных дей­ст­вий. Сов­мест­но с министром иностранных дел Ав­ст­ро-Венг­рии графом А. Го­лу­хов­ским вы­ра­бо­тал ус­ло­вия, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву Мюр­цш­тег­ско­го со­гла­ше­ния (1903 год), обя­зы­вав­ше­го Ос­ман­скую им­пе­рию про­вес­ти административно-юри­дические ре­фор­мы в Ма­ке­донии по обес­пе­че­нию прав хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния и ста­би­ли­зи­ро­вав­ше­го по­ло­же­ние Рос­сии в Юго-Восточной Ев­ро­пе в пе­ри­од со­сре­до­то­че­ния во­енно- поли­тических уси­лий на Даль­нем Вос­то­ке. До­бил­ся официального при­ня­тия Ос­ман­ской им­пе­ри­ей про­грам­мы ре­форм в Ма­ке­до­нии. В октябре 1904 года под­пи­сал русско-австрийскую дек­ла­ра­цию о ней­тра­ли­те­те, в ко­то­рой сто­ро­ны под­твер­жда­ли на­ме­ре­ние со­хра­нять ста­тус-кво на Бал­ка­нах.

В но­ябре 1904 года до­го­во­рил­ся с британским по­слом в Санкт-Пе­тер­бур­ге Ч. Гар­дин­гом об уре­гу­ли­ро­ва­нии пу­тём пе­ре­да­чи де­ла в Ме­ж­ду­народную след­ст­вен­ную ко­мис­сию т. н. Гулль­ско­го ин­ци­ден­та, вы­зван­но­го об­стре­лом английских ры­ба­ков в Се­вер­ном море 2-й Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­рой З. П. Ро­же­ст­вен­ско­го, при­няв­шей их су­да за японские ми­но­нос­цы. По­сле под­пи­са­ния Ни­ко­ла­ем II Бьёрк­ско­го до­го­во­ра 1905 года вы­сту­пил про­тив вы­пол­не­ния его ус­ло­вий, ко­то­рые, по мне­нию Ламздорфа и др. ми­ни­ст­ров, а так­же С. Ю. Вит­те, про­ти­во­ре­чи­ли русско-французскому сою­зу, и до­бил­ся фак­тической от­ме­ны до­го­во­ра. Пред­при­няв ряд ша­гов по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Япо­ни­ей по­сле завер­ше­ния русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, в стра­те­гическом пла­не стре­мил­ся про­во­дить по­ли­ти­ку рав­но­уда­лён­но­сти от Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии. Во Все­под­дан­ней­шем док­ла­де в январе 1906 года ут­вер­ждал, что Ре­во­лю­ция 1905-1907 годов под­дер­жи­ва­лась и на­прав­ля­лась из-за ру­бе­жа еврейским ка­пи­та­лом и со­циа­ли­стическими круж­ка­ми, вы­сту­пав­ши­ми совместно с ма­сон­ской вер­хуш­кой, и в ка­че­ст­ве от­вет­ной ме­ры пред­ла­гал Рос­сии вме­сте с Гер­ма­ни­ей объ­е­ди­нить все кон­сер­ва­тив­ные си­лы в Ев­ро­пе.

Ламздорф был про­тив­ни­ком пре­об­ра­зо­ва­ний во внеш­не­по­ли­тическом ме­ха­низ­ме и на­ла­жи­ва­ния от­но­ше­ний МИДа с прес­сой. При нём в МИДе был раз­вит бю­ро­кра­тизм и фа­во­ри­тизм, уси­ли­ва­лась внут­ри­ве­дом­ст­вен­ная борь­ба. Ламздорф не­за­слу­жен­но под­вер­гал­ся рез­кой кри­ти­ке в пе­ча­ти как один из главных ви­нов­ни­ков по­ра­же­ния Рос­сии в русско-японской вой­не, а так­же за пас­сив­ную по­зи­цию на бал­кан­ско-ближ­не­во­сточ­ном на­прав­ле­нии. По­дал в от­став­ку с на­ча­лом за­се­да­ний Государственной ду­мы. Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1906-1907 годы).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1898 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - в 1904 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1905 год), а так­же французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1901 год) и др.

Днев­ник Ламздорфа за 1886-1896 годы (опубликован час­тя­ми в 1926-1991 годах) рас­кры­ва­ет ме­ха­низ­мы при­ня­тия и реа­ли­за­ции внеш­не­по­ли­тических ре­ше­ний, со­дер­жит цен­ные све­де­ния о российских и иностранных мо­нар­хах, государственных дея­те­лях, ди­пло­ма­тах.