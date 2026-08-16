ЛАМЗДOРФ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

Происходил из древнего дворянского рода . Родился в семье члена Государственного совета, генерала от инфантерии Матвея Ивановича Ламздорфа (1745–1828), воспитателя великих князей Николая и Михаила Павловичей, в 1817 году возведённого в графское Российской империи достоинство, и его супруги Анны Ивановны (урождённой фон Бётлинг).

Получив домашнее образование, в феврале 1818 года был определён в Пажеский корпус . В 1823 году был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк , а в декабре того же года – назначен батальонным адъютантом. В день выступления декабристов в Санкт-Петербурге находился в строю войск Гвардейского корпуса, и на следующий день в числе прочих получил Высочайшую признательность за примерный порядок, усердие и точность в исполнении обязанностей. В августе 1827 года был пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В начале Русско-турецкой войны 1828–1829 годов вместе с полком выступил в поход, участвовал в осаде и взятии крепости Варна. После заключения Адрианопольского мира был отправлен императором Николаем I курьером с известием о заключении мира в Варшаву к великому князю Константину Павловичу, а оттуда к другим представителям царствующего дома в различные города Европы. В 1831 году принял участие в подавлении Ноябрьского восстания в Польше, за проявленную в сражениях храбрость получил орден Св. Станислава 3-й степени. В марте 1832 году стал старшим адъютантом штаба главного начальника Пажеского корпуса, всех сухопутных кадетских корпусов и дворянского полка.

В 1835 году был назначен управляющим 1-м отделением канцелярии Военного министерства. В этой должности принимал участие в работе по улучшению отчётности Военного министерства и составлении положения об отчётности войск, по составлению свода военных постановлений, которые проводились под руководством М. М. Сперанского . В июне 1837 – феврале 1843 года занимал пост директора Лесного и Межевого института, затем был назначен вице-директором Лесного департамента. В апреле 1845 года был произведён в генерал-майоры с состоянием по армии и тогда же назначен на пост директора Лесного департамента. В ноябре 1852 года вошёл в состав Совета министра государственных имуществ. В 1857 году по болезни вышел в отставку, но в 1861 году вернулся на службу в качестве почётного опекуна ведомства учреждений императрицы Марии и управляющего гатчинским Николаевским сиротским институтом и Странноприимным домом в Санкт-Петербурге. В 1866 году получил чин генерал-лейтенанта, а в 1869 году был пожалован в генерал-адъютанты. Скончался в возрасте 72 лет в Швейцарии.

Был женат на Александре Романовне фон Ренне (1808–1873). В браке родились сыновья Николай (1831 – ?), Александр (1835–1902), Константин (1841–1900) и Владимир (1844–1907), а также дочери Мария, Надежда и София. Владимир Николаевич Ламздорф в 1901–1906 годах занимал пост министра иностранных дел Российской империи, состоял в Государственном совете .