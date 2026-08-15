ЛАМУРЁ ШАРЛЬ

ЛАМУРЁ ШАРЛЬ - французский скри­пач и ди­ри­жёр.

В 1854 году окон­чил Париж­скую консерваторию по клас­су скрип­ки Н. Жи­ра­ра. В 1850-1859 годах иг­рал в ор­ке­ст­ре те­ат­ра «Жим­наз» и Па­риж­ской опе­ры. В 1860 году ор­га­ни­зо­вал общество «По­пу­ляр­ные се­ан­сы ка­мер­ной му­зы­ки» и квар­тет (из­вес­тен как «Квар­тет Ла­му­рё» по име­ни Ламурё - его 1-го скри­па­ча), ис­пол­няв­ший но­вую и ред­ко зву­чав­шую ка­мер­ную му­зы­ку.

В 1873 году в Па­ри­же ос­но­вал Французское общество свя­щен­ной гар­мо­нии, в кон­цер­тах ко­торо­го ис­пол­нил ора­то­рии «Мес­сия» и «Иу­да Мак­ка­вей» Г. Ф. Ген­де­ля, «Гал­лия» Ш. Гу­но, «Ева» Ж. Масс­не, а так­же «Стра­сти по Мат­фею» И. С. Ба­ха и др. В 1877-1879 годах ди­ри­жёр Па­риж­ской опе­ры. В 1881 году ор­га­ни­зо­вал Фес­ти­валь французской му­зы­ки в Лон­до­не.

В 1881-1897 годах ру­ко­во­дил кон­цер­та­ми ор­га­ни­зо­ван­но­го им са­мим ор­ке­ст­ра (с 1897 года под названием «Кон­цер­ты Ла­му­рё»), га­ст­ро­ли­ро­вал с ним в Рос­сии (1893 год), Ве­ли­ко­бри­та­нии (с 1896 год) и др. стра­нах. Сыг­рал боль­шую роль в по­пу­ля­ри­за­ции твор­че­ст­ва со­вре­мен­ных ему французских ком­по­зи­то­ров (К. Сен-Санс, Э. Ла­ло, С. Франк, В. д'Энди, П. Дю­ка и др.) и Р. Ваг­не­ра (под управлением Ламурё со­стоя­лись пер­вые па­риж­ские по­ста­нов­ки опер «Ло­эн­грин», 1887 год, и «Три­стан и Изоль­да», 1899 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гиона.