ЛАМПЕРТ ГЕРСФЕЛЬДСКИЙ
ЛАМПЕРТ ГЕРСФЕЛЬДСКИЙ - германский монах-бенедиктинец, историк и хронист.
Из аристократической франкской семьи. Образование получил в соборной школе в городе Бамберг. 15.03.1058 года поступил в Герсфельдский монастырь. Осенью того же года отправился в паломничество в Иерусалим, в сентябре 1059 года вернулся в Герсфельд, где в последующие годы руководил монастырской школой. В 1071 году по поручению настоятеля Герсфельдского монастыря посетил с ознакомительной целью реформированные кёльнским архиеп. Анно II (1010-1075 годы, архиепископ с 1056 года) монастыри Заальфельда и Зигбурга.
В 1073 году составил жизнеописание основателя Герсфельдского монастыря - святого Лулла (710-786 годы). Около 1078 года написал свой главный труд - «Анналы» (впервые опубликован в 1525 году), в котором изложена история от Сотворения мира до 1039 года в виде выдержек из более ранних хроник, а также принадлежащая перу Ламперта Герсфельдского история преимущественно германских земель в 1039-1077 годах.
Работы Ламперта Герсфельдского - ценный источник по истории Саксонского восстания 1073-1075 годов и борьбы за инвеституру между императором Генрихом IV Салием и папой Григорием VII. Будучи убеждённым противником императора, Ламперт Герсфельдский поддержал в своих сочинениях позицию папы, что стало одной из причин его перевода в 1081 году из Герсфельда в монастырь Хасунген, где он вскоре скончался.