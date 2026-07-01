ЛАМПЕРТ ГЕРСФЕЛЬДСКИЙ

ЛАМПЕРТ ГЕРСФЕЛЬДСКИЙ - германский мо­нах-бе­не­дик­ти­нец, ис­то­рик и хро­нист.

Из ари­сто­кра­тической франк­ской се­мьи. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в со­бор­ной шко­ле в городе Бам­берг. 15.03.1058 года по­сту­пил в Герс­фельд­ский монастырь. Осе­нью то­го же го­да от­пра­вил­ся в па­лом­ни­че­ст­во в Ие­ру­са­лим, в сентябре 1059 года вер­нул­ся в Герс­фельд, где в по­сле­дую­щие го­ды ру­ко­во­дил мо­на­стыр­ской шко­лой. В 1071 году по по­ру­че­нию на­стоя­те­ля Герс­фельд­ско­го монастыря по­се­тил с оз­на­ко­мительной це­лью ре­фор­ми­ро­ван­ные кёльн­ским ар­хи­еп. Ан­но II (1010-1075 годы, ар­хи­епископ с 1056 года) мо­на­сты­ри За­аль­фель­да и Зиг­бур­га.

В 1073 году со­ста­вил жиз­не­опи­са­ние ос­но­ва­те­ля Герс­фельд­ско­го монастыря - святого Лул­ла (710-786 годы). Около 1078 года на­пи­сал свой главный труд - «Ан­на­лы» (впер­вые опубликован в 1525 году), в ко­то­ром из­ло­же­на ис­то­рия от Со­тво­ре­ния ми­ра до 1039 года в ви­де вы­дер­жек из бо­лее ран­них хро­ник, а так­же при­над­ле­жа­щая пе­ру Ламперта Герсфельдского ис­то­рия пре­имущественно германских зе­мель в 1039-1077 годах.

Ра­бо­ты Ламперта Герсфельдского - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Сак­сон­ско­го вос­ста­ния 1073-1075 годов и борь­бы за ин­ве­сти­ту­ру ме­ж­ду императором Ген­ри­хом IV Са­ли­ем и па­пой Гри­го­ри­ем VII. Бу­ду­чи убе­ж­дён­ным про­тив­ни­ком им­пе­ра­то­ра, Ламперт Герсфельдский под­дер­жал в сво­их со­чи­не­ни­ях по­зи­цию па­пы, что ста­ло од­ной из при­чин его пе­ре­во­да в 1081 году из Герс­фель­да в монастырь Ха­сун­ген, где он вско­ре скон­чал­ся.