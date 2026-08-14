ЛАММЕНС АНРИ

ЛАММЕНС АНРИ - ис­то­рик-ара­бист и ис­ла­мо­вед.

В 1877 году по­сту­пил в кол­ле­гию ие­зуи­тов в городе Бей­рут. В конце 1880-х - начале 1890-х годов из­да­вал в Бей­ру­те ие­зу­ит­скую газету «Аль-Ба­шир». В 1882-1907 годах и 1920-1937 профессор университетата Святого Ио­си­фа в Бей­ру­те, в 1908-1912 профессор Пап­ско­го биб­лей­ско­го институтата в Ри­ме. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии ран­не­го ис­ла­ма, Ха­ли­фа­та, древ­ней Ара­вии и Си­рии, но­вой ис­то­рии Си­рии и Ли­ва­на, а так­же ра­бот об арабской лит-ре VII-VIII веков. Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии 1-го из­да­ния «Эн­цик­ло­пе­дии ис­ла­ма». Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние ис­то­рии ис­ла­ма, а так­же арабской ис­то­рии и куль­ту­ры.

Сочинения:

Fara’id al-lughah. Beirut, 1889;

La re­pub­lique marchande de la Mecque vers l’an 600 de notre ere // Bulletin de L’Institut Egyptien. 1910. № 4;

Fa̅tima et les filles de Mahomet. Romae, 1912;

La Syrie. Précis historique. Bey­routh, 1921. Vol. 1–2; La Palestine. P., 1922;

L’Is­lam: croyances et institutions. Beyrouth, 1926;

L’Arabie occidentale avant l’Hégire. Bey­routh, 1928;

Études sur le siècle des Omay­yades. Beyrouth, 1930.