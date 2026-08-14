ЛАММЕНС АНРИ
ЛАММЕНС АНРИ - историк-арабист и исламовед.
В 1877 году поступил в коллегию иезуитов в городе Бейрут. В конце 1880-х - начале 1890-х годов издавал в Бейруте иезуитскую газету «Аль-Башир». В 1882-1907 годах и 1920-1937 профессор университетата Святого Иосифа в Бейруте, в 1908-1912 профессор Папского библейского институтата в Риме. Автор работ по истории раннего ислама, Халифата, древней Аравии и Сирии, новой истории Сирии и Ливана, а также работ об арабской лит-ре VII-VIII веков. Участвовал в составлении 1-го издания «Энциклопедии ислама». Внёс значительный вклад в изучение истории ислама, а также арабской истории и культуры.
Сочинения:
Fara’id al-lughah. Beirut, 1889;
La republique marchande de la Mecque vers l’an 600 de notre ere // Bulletin de L’Institut Egyptien. 1910. № 4;
Fa̅tima et les filles de Mahomet. Romae, 1912;
La Syrie. Précis historique. Beyrouth, 1921. Vol. 1–2; La Palestine. P., 1922;
L’Islam: croyances et institutions. Beyrouth, 1926;
L’Arabie occidentale avant l’Hégire. Beyrouth, 1928;
Études sur le siècle des Omayyades. Beyrouth, 1930.