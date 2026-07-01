ЛАММ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛАММ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский му­зы­ко­вед-тек­сто­лог, пиа­нист, пе­да­гог.

Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1944 год). В 1912 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепиано H. E. Шиш­ки­на. Кон­цер­ти­ро­вал, вы­сту­пал как ак­ком­па­ниа­тор пе­ви­цы М. А. Оле­ни­ной- д’Аль­гейм (1906-1912 годы). В 1912-1918 годах (с пере­рывом) - в Рос­сий­ском му­зы­каль­ном из­да­тель­ст­ве С. А. и Н. К. Ку­се­виц­ких, в 1918-1923 годах воз­глав­лял Государственное музейное издательство.

В 1914 году Ламм, имев­ший германское гра­ж­дан­ст­во, аре­сто­ван и в 1915-1917 годах от­бы­вал ссыл­ку (в городе Бирск Уфим­ской губернии). В 1923 году аре­сто­ван по до­но­су, в том же го­ду ос­во­бо­ж­дён. В 1924-1930 годах действительный член ГАХН, в 1927-1930 годах член-корреспондент Института ис­то­рии ис­кусств в Ле­нин­гра­де. В 1944-1948 годах ра­бо­тал в Ко­мис­сии по ис­точ­ни­ко­ве­де­нию и тек­сто­ло­гии научно-исследовательского ка­би­не­та при Московской консерватории. В 1919-1951 годах пре­по­да­вал в кон­сер­ва­то­рии, в т. ч. вёл класс ка­мер­но­го ан­самб­ля (профессор с 1939 года).

В 1920-1930-е годы в до­ме Ламма для со­вме­ст­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния со­би­рал­ся «кру­жок Лам­ма», ру­ко­во­ди­мый Н. Я. Мяс­ков­ским; сре­ди уча­ст­ни­ков - А. Н. Алек­сан­д­ров, А. Ф. Ге­ди­ке, А. Б. Голь­ден­вей­зер, В. А. Зо­ло­та­рёв, К. Н. Игум­нов, Г. Л. Ка­ту­ар, Г. Г. Ней­га­уз, Л. Н. Обо­рин, А. А. Оле­нин (смотрите в статье Оле­ни­ны), К. С. Са­рад­жев, С. Е. Фейн­берг, В. Я. Ше­ба­лин.

В пе­ре­ло­жении Ламма для 2 фор­те­пиа­но в 8 рук зву­ча­ла русская и западно-ев­ропейская му­зы­ка, впер­вые - многие но­вые сим­фо­нические про­из­ве­де­ния, в т. ч. все 27 сим­фо­ний Мяс­ков­ско­го (7-я сим­фо­ния, 1922 год, по­свя­ще­на Ламму), 3-я сим­фо­ния С. В. Рах­ма­ни­но­ва, 4-я сим­фо­ния Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, со­чи­не­ния С. С. Про­кофь­е­ва.

Ламм ра­бо­тал над вос­ста­нов­ле­ни­ем ав­тор­ско­го тек­ста опер «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го и «Бо­га­ты­ри» А. П. Бо­ро­ди­на, не­окон­чен­ных опер «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го и «Князь Игорь» Бо­ро­ди­на, опе­ры П. И. Чай­ков­ско­го «Вое­во­да» (по ор­кест­ро­вым го­ло­сам и эс­ки­зам ав­то­ра). С конца 1920-х годов по­мо­гал Про­кофь­е­ву в со­став­ле­нии пол­ных пар­ти­тур опер «Се­мён Кот­ко», «Вой­на и мир», «По­весть о на­стоя­щем че­ло­ве­ке», ба­ле­та «Зо­луш­ка» и др. В ре­дак­ции Ламма из­да­ны многие про­из­ве­де­ния русской и за­ру­беж­ной му­зы­ки.

Сочинения :

Вос­ста­нов­ле­ние под­лин­но­го тек­ста «Бо­ри­са Го­ду­но­ва» // Му­сорг­ский. Ста­тьи и ис­сле­до­ва­ния. М., 1930. Т. 1: «Бо­рис Го­ду­нов»;

К вос­ста­нов­ле­нию под­лин­но­го Му­сорг­ско­го // М. П. Му­сорг­ский. К пя­ти­де­ся­ти­ле­тию со дня смер­ти. 1881–1931. Ста­тьи и ма­те­риа­лы. М., 1932;

«Бо­га­ты­ри». Опе­ра-фарс в пя­ти дейст­ви­ях-кар­ти­нах. Му­зы­ка ча­стью спе­ци­аль­ная, ча­стью па­ро­ди­ро­ва­на из раз­ных опер Бо­ро­ди­ным // Со­вет­ская му­зы­ка. 1934. № 1 (совм. с С. С. По­по­вым).