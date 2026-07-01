ЛАММ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАММ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский музыковед-текстолог, пианист, педагог.
Доктор искусствоведения (1944 год). В 1912 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано H. E. Шишкина. Концертировал, выступал как аккомпаниатор певицы М. А. Олениной- д’Альгейм (1906-1912 годы). В 1912-1918 годах (с перерывом) - в Российском музыкальном издательстве С. А. и Н. К. Кусевицких, в 1918-1923 годах возглавлял Государственное музейное издательство.
В 1914 году Ламм, имевший германское гражданство, арестован и в 1915-1917 годах отбывал ссылку (в городе Бирск Уфимской губернии). В 1923 году арестован по доносу, в том же году освобождён. В 1924-1930 годах действительный член ГАХН, в 1927-1930 годах член-корреспондент Института истории искусств в Ленинграде. В 1944-1948 годах работал в Комиссии по источниковедению и текстологии научно-исследовательского кабинета при Московской консерватории. В 1919-1951 годах преподавал в консерватории, в т. ч. вёл класс камерного ансамбля (профессор с 1939 года).
В 1920-1930-е годы в доме Ламма для совместного музицирования собирался «кружок Ламма», руководимый Н. Я. Мясковским; среди участников - А. Н. Александров, А. Ф. Гедике, А. Б. Гольденвейзер, В. А. Золотарёв, К. Н. Игумнов, Г. Л. Катуар, Г. Г. Нейгауз, Л. Н. Оборин, А. А. Оленин (смотрите в статье Оленины), К. С. Сараджев, С. Е. Фейнберг, В. Я. Шебалин.
В переложении Ламма для 2 фортепиано в 8 рук звучала русская и западно-европейская музыка, впервые - многие новые симфонические произведения, в т. ч. все 27 симфоний Мясковского (7-я симфония, 1922 год, посвящена Ламму), 3-я симфония С. В. Рахманинова, 4-я симфония Д. Д. Шостаковича, сочинения С. С. Прокофьева.
Ламм работал над восстановлением авторского текста опер «Борис Годунов» М. П. Мусоргского и «Богатыри» А. П. Бородина, неоконченных опер «Хованщина» Мусоргского и «Князь Игорь» Бородина, оперы П. И. Чайковского «Воевода» (по оркестровым голосам и эскизам автора). С конца 1920-х годов помогал Прокофьеву в составлении полных партитур опер «Семён Котко», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке», балета «Золушка» и др. В редакции Ламма изданы многие произведения русской и зарубежной музыки.
Сочинения:
Восстановление подлинного текста «Бориса Годунова» // Мусоргский. Статьи и исследования. М., 1930. Т. 1: «Борис Годунов»;
К восстановлению подлинного Мусоргского // М. П. Мусоргский. К пятидесятилетию со дня смерти. 1881–1931. Статьи и материалы. М., 1932;
«Богатыри». Опера-фарс в пяти действиях-картинах. Музыка частью специальная, частью пародирована из разных опер Бородиным // Советская музыка. 1934. № 1 (совм. с С. С. Поповым).