ЛАМЕЛЛАФОНЫ

ЛАМЕЛЛАФОНЫ - тип аф­ри­канских музыкальных ин­ст­ру­мен­тов; щип­ко­вые языч­ко­вые идио­фо­ны.

У раз­ных на­ро­дов су­ще­ст­ву­ют под раз­ны­ми на­зва­ния­ми: сан­за, мби­ра, ли­кем­бе, ка­лим­ба, ма­лим­ба, ма­рим­ба, тим­би­ла и др. (по­след­ние три на­зва­ния от­но­сят­ся так­же к кси­ло­фо­нам; смотрите, например, в статье Ма­рим­ба).

Рас­про­стра­ня­лись (пер­во­на­чаль­но из до­лины реки Зам­бези) на про­тя­же­нии XVII-XX веков по Центральной и Южной Аф­ри­ке и острову Ма­да­гаскар; из Западной Аф­ри­ки за­ве­зе­ны так­же в Латинскую Аме­ри­ку.

Раз­но­вид­но­сти ламеллафонов объ­еди­ня­ют­ся в 2 груп­пы. Бо­лее про­стые ин­ст­ру­мен­ты пред­став­ля­ют со­бой пла­сти­ну с за­кре­п­лён­ны­ми на ней тон­ки­ми 3-15 языч­ка­ми (например, из по­бе­гов бам­бу­ка). На та­ких ламеллафонах иг­ра­ют де­ти. Ламеллафоны бо­лее слож­ной кон­ст­рук­ции име­ют ре­зо­на­тор и 7-35 де­ревянных или ме­тал­лических тон­ких языч­ков-пла­стин. В этом слу­чае языч­ки за­кре­п­ля­ют­ся над ре­зо­на­то­ром, ко­то­рым мо­жет слу­жить пан­цирь че­ре­па­хи, ма­лень­кая ты­к­ва, де­ревянная или ме­тал­лическая ко­ро­боч­ка с ре­зо­на­тор­ным от­вер­сти­ем. Иг­ра­ют на ламеллафонах за­щи­пы­вая виб­ри­рую­щие языч­ки паль­ца­ми обе­их рук. Строи раз­лич­ны, пре­об­ла­да­ют 5-, 6-, 7-сту­пен­ные зву­ко­ря­ды.

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