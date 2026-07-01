ЛАМЕЛЛАФОНЫ
ЛАМЕЛЛАФОНЫ - тип африканских музыкальных инструментов; щипковые язычковые идиофоны.
У разных народов существуют под разными названиями: санза, мбира, ликембе, калимба, малимба, маримба, тимбила и др. (последние три названия относятся также к ксилофонам; смотрите, например, в статье Маримба).
Распространялись (первоначально из долины реки Замбези) на протяжении XVII-XX веков по Центральной и Южной Африке и острову Мадагаскар; из Западной Африки завезены также в Латинскую Америку.
Разновидности ламеллафонов объединяются в 2 группы. Более простые инструменты представляют собой пластину с закреплёнными на ней тонкими 3-15 язычками (например, из побегов бамбука). На таких ламеллафонах играют дети. Ламеллафоны более сложной конструкции имеют резонатор и 7-35 деревянных или металлических тонких язычков-пластин. В этом случае язычки закрепляются над резонатором, которым может служить панцирь черепахи, маленькая тыква, деревянная или металлическая коробочка с резонаторным отверстием. Играют на ламеллафонах защипывая вибрирующие язычки пальцами обеих рук. Строи различны, преобладают 5-, 6-, 7-ступенные звукоряды.