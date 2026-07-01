ЛАМБРАКИС ГРИГОРИС

ЛАМБРАКИС ГРИГОРИС - греческий по­ли­тический дея­тель.

В мо­ло­до­сти ак­тив­но за­ни­мал­ся спор­том, в 1936 году ус­та­но­вил национальный ре­корд в прыж­ках в дли­ну, был по­бе­ди­те­лем круп­ных ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ний. Во вре­мя ок­ку­па­ции Гре­ции гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в 1941-1944 годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В 1943 году ос­но­вал ан­ти­фа­ши­ст­ский Со­юз греческих спорт­сме­нов, всту­пил в Гре­че­ский на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ный фронт.

Окон­чил медицинский факультет Афин­ско­го университета (1950 год), за­ни­мал­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой. В 1957 году от­крыл в городе Пи­рей кли­ни­ку, бес­плат­но об­слу­жи­вав­шую ма­ло­иму­щие слои на­се­ле­ния.

С 1961 года депутат пар­ла­мен­та от Еди­ной де­мо­кра­ти­че­ской ле­вой пар­тии Гре­ции. В том же го­ду осно­вал греческую Ко­мис­сию за ме­ж­ду­народное ра­зо­ру­же­ние и мир и за­нял пост её ви­це-пре­зи­ден­та. В 1962 году пред­став­лял Гре­цию на Все­мир­ном кон­грес­се за все­об­щее ра­зо­ру­же­ние и мир (Мо­ск­ва), в 1963 году уча­ст­во­вал в Ма­ра­фон­ском мар­ше (Гре­ция) и Ол­дер­ма­стон­ском по­хо­де (Ве­лико­бри­та­ния) сто­рон­ни­ков за­пре­ще­ния атом­но­го ору­жия.

В 1963 году заместитель председателя Все­гре­че­ско­го комитета борь­бы за ос­лаб­ле­ние ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти и за мир, один из ор­га­ни­за­то­ров ан­ти­во­ен­но­го мар­ша из Ма­ра­фо­на в Афи­ны (по­сколь­ку марш был за­пре­щён вла­стя­ми, а его уча­ст­ники аре­сто­ва­ны, Ламбракис, имев­ший де­пу­тат­скую не­при­кос­но­вен­ность, со­вер­шил его в оди­ноч­ку). По­сле про­ве­де­ния со­б­ра­ния сто­рон­ни­ков ми­ра 22.05.1963 года в городе Са­ло­ни­ки под­верг­ся на­па­де­нию пра­вых экс­тре­ми­стов, по­лу­чил смер­тель­ное ра­не­ние.

Ги­бель Ламбракиса вы­зва­ла мощ­ное дви­же­ние про­тес­та в Гре­ции, ко­то­рое при­ве­ло к от­став­ке пра­ви­тель­ст­ва К. Ка­раман­ли­са. В ию­ле 1963 года Все­мир­ный Со­вет Ми­ра уч­ре­дил Ме­ж­ду­народную пре­мию ми­ра имени Лам­бра­ки­са и се­реб­ря­ную ме­даль имени Лам­бра­ки­са. С 1983 года еже­год­ный клас­сический ма­ра­фон­ский за­бег в Гре­ции по­свя­щён па­мя­ти Лам­бра­ки­са.