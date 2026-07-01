ЛАМБРАКИС ГРИГОРИС
ЛАМБРАКИС ГРИГОРИС - греческий политический деятель.
В молодости активно занимался спортом, в 1936 году установил национальный рекорд в прыжках в длину, был победителем крупных международных соревнований. Во время оккупации Греции гитлеровской Германией в 1941-1944 годах активно участвовал в Движении Сопротивления. В 1943 году основал антифашистский Союз греческих спортсменов, вступил в Греческий национально-освободительный фронт.
Окончил медицинский факультет Афинского университета (1950 год), занимался врачебной практикой. В 1957 году открыл в городе Пирей клинику, бесплатно обслуживавшую малоимущие слои населения.
С 1961 года депутат парламента от Единой демократической левой партии Греции. В том же году основал греческую Комиссию за международное разоружение и мир и занял пост её вице-президента. В 1962 году представлял Грецию на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир (Москва), в 1963 году участвовал в Марафонском марше (Греция) и Олдермастонском походе (Великобритания) сторонников запрещения атомного оружия.
В 1963 году заместитель председателя Всегреческого комитета борьбы за ослабление международной напряжённости и за мир, один из организаторов антивоенного марша из Марафона в Афины (поскольку марш был запрещён властями, а его участники арестованы, Ламбракис, имевший депутатскую неприкосновенность, совершил его в одиночку). После проведения собрания сторонников мира 22.05.1963 года в городе Салоники подвергся нападению правых экстремистов, получил смертельное ранение.
Гибель Ламбракиса вызвала мощное движение протеста в Греции, которое привело к отставке правительства К. Караманлиса. В июле 1963 года Всемирный Совет Мира учредил Международную премию мира имени Ламбракиса и серебряную медаль имени Ламбракиса. С 1983 года ежегодный классический марафонский забег в Греции посвящён памяти Ламбракиса.