ЛАМБЕЗИС
ЛАМБЕЗИС - древний город в Алжире, к юго-востоку от Батны, близ современного Тазульта.
Основан во II веке как римский военнный лагерь. В период правления Марка Аврелия получил статуc муниципия, затем колонии. При Септимии Севере столица римской провинции Нумидия. После вывода в 392 римского легиона пришёл в упадок.
Сохранились остатки укреплений лагеря (1-я половина II века; ориентированный по сторонам света прямоугольник 500×420 метров в плане) со зданием Претория (1-я половина 2 века, реконструирован в 268 году) на пересечении главных улиц (кардо и декумануcа), представляющим собой триумфальную арку-тетрапилон с тяжёлым аттиком. Преторий служил входом в ставку командующего, со стороны кардо его фасад оформлен 6 свободно стоящими колоннами на пьедесталах, поддерживающими раскрепованный антаблемент; также в пределах укреплений - руины казарм и домов офицеров, мастерских, зернохранилищ и прочего. К комплексу лагеря относятся остатки амфитеатра (169 год) и терм легионеров, расположенные за крепостными стенами. Вокруг лагеря - руины городских построек с 2 триумфальными арками, акведуком, термами и культовым комплексом, состоящим из храма Асклепия со святилищем-лечебницей (162 год) и храма Капитолийской триады (246 год, перестроен в 364-367 годах). В Ламбезисе сохранились остатки византийской крепости. В Тазульте – археологический музей, где хранятся статуи и мозаики, найденные при раскопках в Ламбезисе.