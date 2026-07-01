ЛАМБЕЗИС

ЛАМБЕЗИС - древ­ний го­род в Ал­жи­ре, к юго-вос­то­ку от Бат­ны, близ современного Та­зуль­та.

Ос­но­ван во II веке как римский во­еннный ла­герь. В пе­ри­од прав­ле­ния Мар­ка Ав­ре­лия по­лу­чил статуc му­ни­ци­пия, за­тем ко­ло­нии. При Сеп­ти­мии Се­ве­ре сто­ли­ца римской провинции Ну­ми­дия. По­сле вы­во­да в 392 римского ле­гио­на при­шёл в упа­док.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний ла­ге­ря (1-я половина II века; ори­ен­ти­ро­ван­ный по сто­ро­нам све­та пря­мо­уголь­ник 500×420 метров в пла­не) со зда­ни­ем Пре­то­рия (1-я половина 2 века, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 268 году) на пе­ре­се­че­нии главных улиц (кар­до и декумануcа), пред­став­ляю­щим со­бой три­ум­фаль­ную ар­ку-тет­ра­пи­лон с тя­жё­лым ат­ти­ком. Пре­то­рий слу­жил вхо­дом в став­ку ко­ман­дую­ще­го, со сто­ро­ны кар­до его фа­сад оформ­лен 6 сво­бод­но стоя­щи­ми ко­лон­на­ми на пье­де­ста­лах, под­дер­жи­ваю­щи­ми рас­кре­по­ван­ный ан­таб­ле­мент; так­же в пре­де­лах ук­ре­п­ле­ний - руи­ны ка­зарм и до­мов офи­це­ров, мас­тер­ских, зер­но­хра­ни­лищ и прочего. К ком­плек­су ла­ге­ря от­но­сят­ся ос­тат­ки ам­фи­те­ат­ра (169 год) и терм ле­гио­не­ров, рас­по­ло­жен­ные за кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми. Во­круг ла­ге­ря - руи­ны городских по­стро­ек с 2 три­ум­фаль­ны­ми ар­ка­ми, ак­ве­ду­ком, тер­ма­ми и куль­то­вым ком­плек­сом, со­стоя­щим из хра­ма Аск­ле­пия со свя­ти­ли­щем-ле­чеб­ни­цей (162 год) и хра­ма Ка­пи­то­лий­ской триа­ды (246 год, пе­ре­стро­ен в 364-367 годах). В Ламбезисе со­хра­ни­лись ос­тат­ки ви­зантийской кре­по­сти. В Та­зуль­те – ар­хео­ло­гический му­зей, где хра­нят­ся ста­туи и мо­заи­ки, най­ден­ные при рас­коп­ках в Лам­бе­зи­се.

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