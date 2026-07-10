ЛАМБЕРТ КАРЛ OСИПОВИЧ

Происходил из древнего французского дворянского рода. Был сыном генерал-майора французских королевских войск Анри Жозефа, маркиза де Сен-Брис, графа де Ламберт (1738–1808) и его супруги Марии Аниссон дю Перрон.

Служил во французской королевской гвардии, во время Французской революции с семьёй эмигрировал и в 1793 году начал службу в России в качестве секунд-майора Кинбурнского драгунского полка. В 1794 году с полком сражался в Польше , участвовал в боях при Хелме, Мациевицах. За отличие при штурме Праги, пригорода Варшавы, был награждён чинами премьер-майора и подполковника, а также получил орден Св. Георгия 4-й степени. В 1796 году участвовал в Персидском походе, командуя казачьим полком. По возвращении из похода перешёл в Стародубский кирасирский полк. В 1798 году получил чин полковника и в том же году уволен от службы по болезни. В 1799 году вернулся в Стародубский кирасирский полк и с ним принял участие в Швейцарском походе, в битве с французами под Цюрихом был ранен пулей в левую ногу навылет. В том же году за проявленное мужество был произведён в генерал-майоры и назначен шефом Рязанского кирасирского полка. В 1800 году, после расформирования этого полка, был уволен от службы с правом ношения мундира.

Вскоре после воцарения Александра I , в 1801 году, был вновь принят на службу и зачислен по армии. В 1802 году возглавил Елизаветградский гусарский полк, в 1803 году – стал шефом Александрийского гусарского полка. Участвовал в военных действиях против Франции в 1806–1807 годах , был ранен в сражении у Чарнова в декабре 1806 года, но остался в строю, за что удостоился ордена Св. Георгия 3-й степени. В дальнейшем принял участие в битвах при Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Фридланде. За отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау получил орден Св. Владимира 3-й степени. В 1811 году был пожалован в генерал-адъютанты и назначен командиром 5-й кавалерийской дивизии.

В начале Отечественной войны 1812 года вместе со своей дивизией находился в составе 3-й Западной армии под командованием А. П. Тормасова. За успешно проведённую атаку при Городечно в июле 1812 года был произведён в генерал-лейтенанты. Преследуя отступающего противника, захватил Минск , однако при штурме Борисова получил тяжёлое пулевое ранение в ногу. После полутора лет лечения, в начале марта 1814 года, вернулся в армию, и в том же месяце во главе гренадёрского корпуса атаковал Бельвиль в ходе сражения под Парижем .

В 1816 году, по возвращении в Россию, был назначен командиром 5-го резервного кавалерийского корпуса. В 1823 году получил чин генерала от кавалерии. В 1826 году стал сенатором. В 1836 году по распоряжению Николая I был причислен, с нисходящим потомством, к графам Российской империи. Последние годы жил в своём имени Циглеровка Константиноградского уезда Полтавской губернии , где и скончался.

Был женат на Юлии (Ульяне) Михайловне Деевой (1791–1838), дочери полковника. В браке родились сыновья Иосиф (1809–1879), впоследствии генерал-адъютант, Пётр (1814 – ?) и Карл (1815–1865), впоследствии генерал от кавалерии, генерал-адъютант и член Государственного совета; а также дочери Александра (1808–1834), Мария (1816 – ?), Елизавета (1817–1838) и Екатерина (1820–1838).