ЛАМБЕРТ КАРЛ КАРЛОВИЧ

Происходил из древнего французского дворянского рода. Родился в семье графа Карла Осиповича де Ламберта и его супруги Юлии Михайловны, урождённой Деевой. Карл Осипович Ламберт в 1793 году перешёл на русскую службу и впоследствии получил чин генерала от кавалерии и звание сенатора, а также титул графа Российской империи.

В 1833 году окончил Пажеский корпус, был выпущен корнетом в лейб-гвардии Кирасирский наследника цесаревича полк. В 1837 году перешёл в Кавалергардский полк. В 1840 году был командирован на Кавказ, принимал участие в военных экспедициях против горцев. В 1843 году «за отличие в делах против горцев» был произведён в штабс-ротмистры и пожалован во флигель-адъютанты Е. И. В. В 1844 году снова отправился на Кавказ и в состав Чеченского отряда под командованием генерал-лейтенанта В. И. Гурко на протяжении семи месяцев участвовал в боях с горцами. За отличия в том же году получил чин ротмистра, а затем полковника.

Принадлежал к кругу наиболее приближённых к цесаревичу Александру Николаевичу лиц. В 1848 году стал исполняющим дела начальника штаба 2-го резервного кавалерийского корпуса, в 1849 году принимал участие в Венгерской кампании. В том же году получил чин генерал-майора и был зачислен в Свиту Е. И. В. В 1853–1855 годах командовал лейб-гвардии Конным полком, а с 1854 года одновременно ещё и 1-й гвардейской кирасирской бригадой. В 1855 году был пожалован в генерал-адъютанты. Периодически выполнял особые поручения императора Александра II, состоял в комиссии по улучшению военной части во главе с В. Ф. Ридигером, где отвечал за разработку проекта организации юнкерских школ. В 1856 году возглавил штаб южных военных поселений для их ликвидации, с чем успешно справился. В 1857 году получил чин генерал-лейтенанта, а в 1861 году – генерала от кавалерии. В том же году был назначен исполняющим дела наместника Царства Польского и командующим 1-й армией и одновременно членом Государственного совета , но вскоре попросил предоставить ему заграничный отпуск – к этому Ламберта подтолкнули начавшаяся чахотка, скандал вокруг дуэли между ним и его помощником, а также неудачи в ряде предпринятых им мер. В 1862 году Ламберт был отчислен по болезни от обеих должностей с сохранением места в Государственном совете, после чего прожил ещё три года. Все их он провёл на острове Мадейра , где и скончался.