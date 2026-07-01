ЛАМАРТИН АЛЬФОНС ДЕ
ЛАМАРТИН АЛЬФОНС ДЕ - французский писатель, общественный деятель, член Французской академии (1829 год).
Сын дворянина, капитана кавалерийского полка. Учился в иезуитском коллеже в Белле (1803-1807 годы). В 1820-1830 годах состоял на дипломатической службе в Неаполе и Великом герцогстве Тосканском. В начале 1830-х годов совершил путешествие на Ближний Восток и Балканы. В 1830-1840-х годах активно занимался политической деятельностью во Франции. Избран в Палату депутатов (1833 год), где получил известность как яркий оратор. Во время революции 1848 года во Франции был министром иностранных дел во Временном правительстве, выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции, но проиграл выборы Луи Наполеону Бонапарту (смотрите Наполеон III). В 1850-1860-х годах вёл скромную жизнь, часто испытывая денежные затруднения.
Творчество Ламартина, соединяющее идеи католицизма с деизмом в духе Ж. Ж. Руссо, ознаменовало утверждение романтизма во французской лирической поэзии. В центре сборников «Поэтические размышления» («Méditations po ́etiques», 1820 год), «Новые поэтические размышления» («Nouvelles m ́editations poétiques», 1823 год) и «Поэтические и религиозные созвучия» («Harmonies poétiques et religieuses», 1830 год) - пронизанные спиритуализмом размышления-молитвы, призванные найти индивидуальный путь к Богу, который принесёт умиротворение душе, томящейся в земной юдоли.
Для лирики Ламартина характерны тонкие пейзажные зарисовки, гармонирующие с меланхолическим настроениями автора, звукопись, вскрывающая многозначность слов, а также глубоко личная интонация в описании связанных с историей христианства событий, стремление рассказать с их помощью о собственной жизни. В трактате «Путешествие на Восток» («Voyage en Orient», 1835 год), поэмах «Жоселен» («Jocelyn», 1836 год), «Падение ангела» («Chute d’un ange», 1838 год) Ламартин предстаёт как пророк новой «очищенной» религии, сочетающей разум и веру. Мотивы всеобщего братства и справедливости стали доминирующими в сборнике «Поэтические созерцания» («Recueillements poétiques», 1839 год), а также в социальных романах «Женевьева» («Geneviève», 1836 год) и «Каменотёс из Сен-Пуана» («Tailleur de pierres de Saint-Point», 1851 год), повествующих о духовном богатстве простых людей.
Ламартин - автор многотомных исторических сочинений «История жирондистов» («Histoire des girondins», 1847 год, русский перевод 1911 год), «История Реставрации» («Histoire de la Restauration», 1851-1852 годы), «История Турции» («Histoire de la Turquie», 1854-1855 годы), «История России» («Histoire de la Russie», vol. 1-2, 1855 год), в которой он описал период правления Николая I. Популярностью пользовалась автобиографическая книга «Три месяца у власти» («Trois mois au pouvoir», 1848 год), а также разработанный Ламартином «Общедоступный курс литературы» («Cours familier de litt ́erature», 1856 год). На русский язык лирику Ламартина переводили Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, В. Я. Брюсов и др. Награждён орденом Почётного легиона (1825 год).
Сочинения:
Поэзия Франции. Век XIX. М., 1985. С. 48–56; Œuvres poétique complètes. P., 1991.