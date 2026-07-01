ЛАМАРТИН АЛЬФОНС ДЕ

ЛАМАРТИН АЛЬФОНС ДЕ - французский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, член Французской ака­де­мии (1829 год).

Сын дво­ря­ни­на, ка­пи­та­на кавалерийского пол­ка. Учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же в Бел­ле (1803-1807 годы). В 1820-1830 годах со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в Не­апо­ле и Великом гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском. В начале 1830-х годов со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие на Ближ­ний Вос­ток и Бал­ка­ны. В 1830-1840-х годах ак­тив­но за­ни­мал­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью во Фран­ции. Из­бран в Па­ла­ту де­пу­та­тов (1833 год), где по­лу­чил из­вест­ность как яр­кий ора­тор. Во вре­мя ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции был министром иностранных дел во Временном пра­ви­тель­ст­ве, вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на пост пре­зи­ден­та Фран­ции, но про­иг­рал вы­бо­ры Луи На­по­ле­о­ну Бо­на­пар­ту (смотрите На­по­ле­он III). В 1850-1860-х годах вёл скром­ную жизнь, час­то ис­пы­ты­вая де­неж­ные за­труд­не­ния.

Твор­че­ст­во Ламартина, со­еди­няю­щее идеи ка­то­ли­циз­ма с де­из­мом в ду­хе Ж. Ж. Рус­со, оз­на­ме­но­ва­ло ут­вер­жде­ние ро­ман­тиз­ма во французской ли­рической по­эзии. В цен­тре сборников «По­эти­че­ские раз­мыш­ле­ния» («Médita­tions po ́etiques», 1820 год), «Но­вые по­эти­че­ские раз­мыш­ле­ния» («Nouvelles m ́e­di­ta­tions poétiques», 1823 год) и «По­эти­че­ские и ре­ли­ги­оз­ные со­зву­чия» («Harmonies poétiques et religieuses», 1830 год) - про­ни­зан­ные спи­ри­туа­лиз­мом раз­мыш­ле­ния-мо­лит­вы, при­зван­ные най­ти ин­ди­ви­ду­аль­ный путь к Бо­гу, ко­то­рый при­не­сёт уми­ро­тво­ре­ние ду­ше, то­мя­щей­ся в зем­ной юдо­ли.

Для ли­ри­ки Ламартина ха­рактер­ны тон­кие пей­заж­ные за­ри­сов­ки, гар­мо­ни­рую­щие с ме­лан­хо­лическим на­строе­ния­ми ав­то­ра, зву­ко­пись, вскры­ваю­щая мно­го­знач­ность слов, а так­же глу­бо­ко лич­ная ин­то­на­ция в опи­са­нии свя­зан­ных с ис­то­ри­ей хри­сти­ан­ст­ва со­бы­тий, стрем­ле­ние рас­ска­зать с их по­мо­щью о собственной жиз­ни. В трак­та­те «Пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток» («Voyage en Orient», 1835 год), по­эмах «Жо­се­лен» («Jocelyn», 1836 год), «Па­де­ние ан­ге­ла» («Chute d’un ange», 1838 год) Ламартин пред­ста­ёт как про­рок но­вой «очи­щен­ной» ре­ли­гии, со­че­таю­щей ра­зум и ве­ру. Мо­ти­вы все­об­ще­го брат­ст­ва и спра­вед­ли­во­сти ста­ли до­ми­ни­рую­щи­ми в сборнике «По­эти­че­ские со­зер­ца­ния» («Recueille­ments poétiques», 1839 год), а так­же в со­ци­аль­ных ро­ма­нах «Же­невь­е­ва» («Gene­viève», 1836 год) и «Ка­ме­но­тёс из Сен-Пуа­на» («Tail­leur de pierres de Saint-Point», 1851 год), по­ве­ст­вую­щих о ду­хов­ном бо­гат­ст­ве про­стых лю­дей.

Ламартин - ав­тор мно­го­том­ных ис­то­рических со­чи­не­ний «Ис­то­рия жи­рон­ди­стов» («Histoire des giron­dins», 1847 год, русский перевод 1911 год), «Ис­то­рия Рес­тав­ра­ции» («Hi­s­toire de la Restauration», 1851-1852 годы), «Ис­то­рия Тур­ции» («His­toire de la Turquie», 1854-1855 годы), «Ис­то­рия Рос­сии» («Histoire de la Rus­sie», vol. 1-2, 1855 год), в ко­то­рой он опи­сал пе­ри­од прав­ле­ния Ни­ко­лая I. По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась ав­то­био­гра­фическая книга «Три ме­ся­ца у вла­сти» («Trois mois au pouvoir», 1848 год), а так­же раз­рабо­тан­ный Ламартином «Об­ще­дос­туп­ный курс ли­те­ра­ту­ры» («Cours familier de litt ́era­ture», 1856 год). На русский язык ли­ри­ку Ламартина пере­во­ди­ли Ф. И. Тют­чев, А. А. Фет, В. Я. Брю­сов и др. На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1825 год).

Сочинения :

По­эзия Фран­ции. Век XIX. М., 1985. С. 48–56; Œuvres poétique complètes. P., 1991.