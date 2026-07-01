ЛАМАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ЛАМАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российски ис­то­рик, фи­ло­лог, гео­граф, эт­но­лог, пуб­ли­цист, об­ществ. дея­тель; академик Пе­тербургского АН (1900 год).

Брат Е. И. Ла­ман­ско­го. Дво­ря­нин. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1854 год), уче­ник И. И. Срез­нев­ско­го. По окон­ча­нии учё­бы слу­жил в Гу­берн­ском прав­ле­нии, Пуб­лич­ной библиотеке, Государственном ар­хи­ве Министерства иностранных дел. Был бли­зок с круж­ком московских сла­вя­но­фи­лов, в ко­то­рый вхо­ди­ли И. С. Ак­са­ков и К. С. Ак­са­ков, Ю. Ф. Са­ма­рин и др.

Ак­тив­но со­труд­ни­чал в журнале «Рус­ская бе­се­да» и газете «День». В 1859 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию на те­му «О сла­вя­нах в Ма­лой Азии, в Аф­ри­ке и в Ис­па­нии», за ко­то­рую был удо­сто­ен Де­ми­дов­ской премии АН по гео­гра­фии. В 1862-1864 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по славянским стра­нам и по Ита­лии, Гре­ции, Тур­ции с на­учно-по­зна­вательными це­ля­ми. Со­б­ран­ный в хо­де по­езд­ки ма­те­ри­ал лёг в ос­но­ву ра­бот Ламанского «Сер­бия и юж­но­сла­вян­ские про­вин­ции Ав­ст­рии» (1864 год), «На­цио­наль­но­сти италь­ян­ская и сла­вян­ская в по­ли­ти­че­ском и ли­те­ра­тур­ном от­но­ше­ни­ях» (1865 год) и др.

В 1867 году из­дал собственный пе­ре­вод трак­та­та Л. Шту­ра «Сла­вян­ст­во и мир бу­ду­ще­го», ко­то­рый по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в сла­вя­но­филь­ских кру­гах. В 1871 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Об ис­то­ри­че­ском изу­че­нии гре­ко-сла­вян­ско­го ми­ра в Ев­ро­пе», в ко­то­рой из­ло­жил своё по­ни­ма­ние ха­рак­те­ра взаи­мо­от­но­ше­ний Рос­сии с За­па­дом и Вос­то­ком. В 1865-1871 годах штат­ный до­цент, в 1871-1888 годах профессор Санкт-Пе­тербургского университета по ка­фед­ре славянской фи­ло­ло­гии (с 1890 года заслуженный профессор). С 1872 года пре­по­да­ва­тель и заведующий ка­фед­ра­ми рус­ско­го и цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ков и ис­то­рии русской литературы в Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии, в 1890-1900 годах профессор ака­де­мии Ге­не­раль­но­го шта­ба.

Ламанский соз­дал на­учную шко­лу в сла­вя­но­ве­де­нии, от­стаи­вав­шую идеи сла­вя­но­филь­ст­ва и панс­ла­виз­ма, к ко­то­рой при­над­ле­жа­ли многие учё­ные, в т. ч. А. А. Шах­ма­тов. Ламанский по­ни­мал сла­вян­ст­во как еди­ный це­ло­ст­ный ор­га­низм, осо­бый со­цио­куль­тур­ный мир. Ис­хо­дя из это­го, он тре­бо­вал изу­че­ния гре­ко-славянского ми­ра как са­мо­сто­ятельного на­учного объ­ек­та, рез­ко кри­ти­ко­вал взгляд за­пад­но­ев­ро­пей­ских, пре­ж­де все­го гер­ман­ских, учё­ных на сла­вян­ст­во и Рос­сию как на не­что «низ­шее» по срав­не­нию с гер­ма­но-ро­ман­ски­ми на­ро­да­ми.

Центральное ме­сто в на­сле­дии Ламанского за­ни­ма­ет его труд «Три ми­ра Азий­ско-Ев­ро­пей­ско­го ма­те­ри­ка» (1892 год), в ко­то­ром сфор­му­ли­ро­ва­на идея о гер­ма­но-ро­ман­ском, гре­ко-славянском и ази­атском «ми­рах куль­тур­но­го че­ло­ве­че­ст­ва, имею­щих гео­гра­фи­че­ские, эт­но­гра­фи­че­ские и куль­тур­ные ос­но­вы са­мо­стоя­тель­но­го бы­тия». Сре­ди при­зна­ков, оп­ре­де­лив­ших са­мо­быт­ность гре­ко-славянского ми­ра, Ламанский осо­бо вы­де­лял нрав­ст­вен­ный иде­ал вос­точ­но-хри­сти­ан­ской пра­во­слав­ной Церк­ви, со­хра­нив­шей чис­то­ту хри­сти­ан­ских на­чал.

По тео­рии Ламанского, имен­но Ев­ра­зия яв­ля­ет­ся цен­тром рас­про­стра­не­ния современной ми­ро­вой ци­ви­ли­за­ции и «всё, что по­ны­не соз­да­но че­ло­ве­че­ст­вом за­ме­ча­тель­но­го и ве­ли­ко­го в ре­ли­гии и фи­ло­со­фии, в ис­кус­ст­вах, нау­ках, про­мыш­лен­но­сти, в об­ще­жи­тии, в го­судар­ст­вен­ном и ме­ж­ду­на­род­ном пра­ве, при­над­ле­жит все­це­ло пле­ме­нам и на­ро­дам Азий­ско-Ев­ро­пей­ско­го ма­те­ри­ка». Смеж­ные гео­гра­фи­че­ски ми­ры, счи­тал Ламанский, не­ми­нуе­мо вхо­дят в про­ти­во­речие, что ве­дёт к кон­флик­там ме­ж­ду ни­ми. Од­ной из та­ких кон­фликт­ных зон Ламанский счи­тал Центральную и Юго-Восточную Ев­ро­пу, а дру­гой - российские ру­бе­жи в Азии.

С 1880 года председатель Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического общества при Санкт-Пе­тербургском университете, член Ко­мис­сии АН по русскому пра­во­пи­са­нию. Ламанский при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ор­га­ни­за­ции эт­но­гра­фической вы­став­ки и Славянского съез­да в Мо­ск­ве (1867 год); уч­ре­ди­тель Санкт-Пе­тербургского от­де­ле­ния Славянского комитета, пре­об­ра­зо­ван­но­го в 1876 году в Славянское бла­го­тво­рительное общество. В 1854-1859 годах сек­ре­тарь Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва, в 1865-1871, 1887-1910 годах председатель его эт­но­гра­фического от­де­ле­ния. Главный ре­дак­тор журнала «Жи­вая ста­ри­на» в 1890-1912 годах. Под об­щей ре­дак­ци­ей Ламанского и его уче­ни­ка В. П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го опуб­ли­ко­ва­но мно­го­том­ное из­да­ние «Рос­сия. Пол­ное гео­гра­фи­че­ское опи­са­ние на­ше­го Оте­че­ст­ва» (1899-1914 годы).