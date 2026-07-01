ЛАМАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЛАМАНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - российски историк, филолог, географ, этнолог, публицист, обществ. деятель; академик Петербургского АН (1900 год).
Брат Е. И. Ламанского. Дворянин. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1854 год), ученик И. И. Срезневского. По окончании учёбы служил в Губернском правлении, Публичной библиотеке, Государственном архиве Министерства иностранных дел. Был близок с кружком московских славянофилов, в который входили И. С. Аксаков и К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и др.
Активно сотрудничал в журнале «Русская беседа» и газете «День». В 1859 году защитил магистерскую диссертацию на тему «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании», за которую был удостоен Демидовской премии АН по географии. В 1862-1864 годах совершил путешествие по славянским странам и по Италии, Греции, Турции с научно-познавательными целями. Собранный в ходе поездки материал лёг в основу работ Ламанского «Сербия и южнославянские провинции Австрии» (1864 год), «Национальности итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях» (1865 год) и др.
В 1867 году издал собственный перевод трактата Л. Штура «Славянство и мир будущего», который получил широкое распространение в славянофильских кругах. В 1871 году защитил докторскую диссертацию «Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе», в которой изложил своё понимание характера взаимоотношений России с Западом и Востоком. В 1865-1871 годах штатный доцент, в 1871-1888 годах профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре славянской филологии (с 1890 года заслуженный профессор). С 1872 года преподаватель и заведующий кафедрами русского и церковнославянского языков и истории русской литературы в Санкт-Петербургской духовной академии, в 1890-1900 годах профессор академии Генерального штаба.
Ламанский создал научную школу в славяноведении, отстаивавшую идеи славянофильства и панславизма, к которой принадлежали многие учёные, в т. ч. А. А. Шахматов. Ламанский понимал славянство как единый целостный организм, особый социокультурный мир. Исходя из этого, он требовал изучения греко-славянского мира как самостоятельного научного объекта, резко критиковал взгляд западноевропейских, прежде всего германских, учёных на славянство и Россию как на нечто «низшее» по сравнению с германо-романскими народами.
Центральное место в наследии Ламанского занимает его труд «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892 год), в котором сформулирована идея о германо-романском, греко-славянском и азиатском «мирах культурного человечества, имеющих географические, этнографические и культурные основы самостоятельного бытия». Среди признаков, определивших самобытность греко-славянского мира, Ламанский особо выделял нравственный идеал восточно-христианской православной Церкви, сохранившей чистоту христианских начал.
По теории Ламанского, именно Евразия является центром распространения современной мировой цивилизации и «всё, что поныне создано человечеством замечательного и великого в религии и философии, в искусствах, науках, промышленности, в общежитии, в государственном и международном праве, принадлежит всецело племенам и народам Азийско-Европейского материка». Смежные географически миры, считал Ламанский, неминуемо входят в противоречие, что ведёт к конфликтам между ними. Одной из таких конфликтных зон Ламанский считал Центральную и Юго-Восточную Европу, а другой - российские рубежи в Азии.
С 1880 года председатель Историко-филологического общества при Санкт-Петербургском университете, член Комиссии АН по русскому правописанию. Ламанский принимал активное участие в организации этнографической выставки и Славянского съезда в Москве (1867 год); учредитель Санкт-Петербургского отделения Славянского комитета, преобразованного в 1876 году в Славянское благотворительное общество. В 1854-1859 годах секретарь Русского географического общества, в 1865-1871, 1887-1910 годах председатель его этнографического отделения. Главный редактор журнала «Живая старина» в 1890-1912 годах. Под общей редакцией Ламанского и его ученика В. П. Семёнова-Тян-Шанского опубликовано многотомное издание «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (1899-1914 годы).