ЛАМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ЛАМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - российский госудраственный деятель, экономист, предприниматель, член-корреспондент Петербургского АН (1859 год), тайный советник (1871 год).
Дворянин. Брат В. И. Ламанского. Окончил Александровский лицей (1845 год). Служил в Государственной канцелярии (1846-1853 годы), Министерстве финансов (1853-1857, 1859-1882 годы) и Министерстве государственных имуществ (1858-1859 годы). Старший директор Государственного коммерческого банка (1859-1860 годы), одновременно член Редакционных комиссий и один из разработчиков финансового механизма выкупной операции. По иницитиве и под руководством Ламанского установлена длительная рассрочка выплаты вкладов частных лиц из казённых банков, которые были конвертированы в долгосрочные государственные облигации. Подготовил проект восстановления паритетной разменности бумажных денег (1861 год), идеи которого были использованы М. Х. Рейтерном при неудавшейся попытке восстановления свободного размена кредитных рублей на серебряную и золотую монету (1862-1863 годы). Товарищ управляющего (1860-1867 годы), управляющий (1867-1881 годы) Государственным банком Российской империи. Член Учёного комитета Министерства финансов (с 1861 года) и Совета торговли и мануфактур (1873-1878 годы). Член Комиссии по пересмотру устава Государственного банка (1892-1893 годы).
Ламанский сыграл большую роль в реформировании российской банковской системы, ликвидации прежних казённых банков и в создании Государственного банка. Он заложил основы бухгалтерской отчётности Государственного банка, организованной им по французскому образцу, основы ведения многих операций - некоторые из них (например, чековое обращение) прежде не использовались российскими банками. Инициатор создания и организатор системы особых бумажных денежных запасов (резервных касс) при крупных учреждениях Государственного банка, а также развитой филиальной сети банка (при нём основано 23 отделения). Ламанский придерживался взгляда на Государственный банк как на учреждение краткосрочного коммерческого кредита, выступая против введения в его деятельность ипотечного кредитования. В его управление банком широкое развитие получил краткосрочный вексельный кредит; золотые резервы увеличились в 3,8 раза (до 298,4 млн. рублей к началу 1881 года).
Сторонник манчестерской школы и принципов фритредерства и одновременно финансовой поддержки государством частных банков и железнодорожных компаний. Выступал за «ассоциацию капиталов» (российского частного и иностранного) в железнодорожном строительстве при широкой поддержке со стороны государства.
Инициатор учреждения (1864 год), автор устава, председатель правления (1864-1870 годы) и член совета (1864-1879 годы) Первого общества взаимного кредита в Санкт-Петербурге. Председатель правления Русского для внешней торговли банка (1871-1875 годы). Председатель совета Волжско-Камского коммерческого банка (1875-1901 годы), способствовал развитию его филиальной сети. Акционер Московского купеческого банка, Глава общества российских железных дорог, Общества Петергофской железной дороги, Берёзовского золотопромышленного общества и др. Учредитель (вместе с Г. О. Гинцбургом и А. К. Гирсом) Русского общества перестрахований (1869 год). Член (с 1874 года), затем председатель(1895-1902) Комитета Съезда представителей акционерных коммерческих банков; настаивал на унификации банковской отчётности российских частных банков по образцу европейских акционерных коммерческих банков.
Член (с 1850 года), секретарь (1853-1861 годы), председатель (с 1861 года) Отделения статистики РГО, редактировал ряд изданий общества. Член ВЭО (с 1859 года), председатель его 3-го (политической экономии и сельскохозяйственной статистики) отделения. Был близок к «либеральным бюрократам». В 1860-1880-е годы активный участник «экономических обедов», проводившихся по инициативе В. П. Безобразова.
Член Главного управления Общества попечения раненых и больных воинов (с 1875 года; с 1876 года Российское общество Красного Креста). Член Комитета по устройству Добровольного флота (1878 год).
Автор воспоминаний (опубликованы в 1915 году, переизданы в 1995 и в 2005 годах). Награждён орденом Святого Александра Невского (1880 год) и др.
Сочинения:
Исторический очерк денежного обращения в России с 1650 г. по 1817 г. // Сборник статистических сведений о России. СПб., 1854. Кн. 2
Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 г. до настоящего времени. СПб., 1854
Общества взаимного кредита. СПб., 1863
Индия. СПб., 1893
Сделки на золотую валюту как средство к улучшению бумажно-денежного обращения. СПб., 1895
Избр. соч. / Сост. и авт. предисл. А. В. Бугров. М., 2005.