ЛАМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ЛАМАНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - российский госудраственный дея­тель, эко­но­мист, пред­при­ни­ма­тель, член-корреспондент Пе­тербургского АН (1859 год), тайный советник (1871 год).

Дво­ря­нин. Брат В. И. Ла­ман­ско­го. Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1845 год). Слу­жил в Государственной кан­це­ля­рии (1846-1853 годы), Министерстве фи­нан­сов (1853-1857, 1859-1882 годы) и Министерстве государственных иму­ществ (1858-1859 годы). Стар­ший ди­рек­тор Государственного ком­мерческого бан­ка (1859-1860 годы), од­но­вре­мен­но член Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий и один из раз­ра­бот­чи­ков фи­нан­со­во­го ме­ха­низ­ма вы­куп­ной опе­ра­ции. По ини­ци­ти­ве и под руководством Ламанского ус­та­нов­ле­на дли­тель­ная рас­сроч­ка вы­пла­ты вкла­дов ча­ст­ных лиц из ка­зён­ных бан­ков, ко­то­рые бы­ли кон­вер­ти­ро­ва­ны в дол­го­сроч­ные государственные об­ли­га­ции. Под­го­то­вил про­ект вос­ста­нов­ле­ния па­ри­тет­ной раз­мен­но­сти бу­маж­ных де­нег (1861 год), идеи ко­то­ро­го бы­ли ис­поль­зо­ваны М. Х. Рей­тер­ном при не­удав­шей­ся по­пыт­ке вос­ста­нов­ле­ния сво­бод­но­го раз­ме­на кре­дит­ных руб­лей на се­реб­ря­ную и зо­ло­тую мо­не­ту (1862-1863 годы). То­варищ управ­ляю­ще­го (1860-1867 годы), управ­ляю­щий (1867-1881 годы) Го­су­дар­ст­вен­ным бан­ком Рос­сий­ской им­пе­рии. Член Учё­но­го комитета Министерства фи­нан­сов (с 1861 года) и Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (1873-1878 годы). Член Ко­мис­сии по пе­ре­смот­ру ус­та­ва Государственного бан­ка (1892-1893 годы).

Ламанский сыг­рал боль­шую роль в ре­фор­ми­ро­ва­нии российской бан­ков­ской сис­те­мы, ли­к­ви­да­ции преж­них ка­зён­ных бан­ков и в соз­да­нии Государственного бан­ка. Он за­ло­жил ос­но­вы бух­гал­тер­ской от­чёт­но­сти Государственного бан­ка, ор­га­ни­зо­ван­ной им по французскому об­раз­цу, ос­но­вы ве­де­ния многих опе­ра­ций - не­ко­то­рые из них (например, че­ко­вое об­ра­ще­ние) пре­ж­де не ис­поль­зо­ва­лись российскими бан­ка­ми. Ини­циа­тор соз­да­ния и ор­га­ни­за­тор сис­те­мы осо­бых бу­маж­ных де­неж­ных за­па­сов (ре­зерв­ных касс) при круп­ных уч­ре­ж­де­ни­ях Государственного бан­ка, а так­же раз­ви­той фи­ли­аль­ной се­ти бан­ка (при нём ос­но­ва­но 23 от­де­ле­ния). Ламанский при­дер­жи­вал­ся взгля­да на Государственный банк как на уч­ре­ж­де­ние крат­косроч­но­го ком­мерческого кре­ди­та, вы­сту­пая про­тив вве­де­ния в его дея­тель­ность ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния. В его управ­ле­ние бан­ком ши­ро­кое раз­ви­тие по­лу­чил крат­ко­сроч­ный век­сель­ный кре­дит; зо­ло­тые ре­зер­вы уве­ли­чи­лись в 3,8 раза (до 298,4 млн. рублей к началу 1881 года).

Сто­рон­ник ман­че­стер­ской шко­лы и прин­ци­пов фрит­ре­дер­ст­ва и од­но­вре­мен­но фи­нан­со­вой под­держ­ки го­су­дар­ст­вом ча­ст­ных бан­ков и железнодорожных ком­па­ний. Вы­сту­пал за «ас­со­циа­цию ка­пи­та­лов» (российского ча­ст­но­го и ино­стран­но­го) в железнодорожном строи­тель­ст­ве при ши­ро­кой под­держ­ке со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва.

Ини­циа­тор уч­ре­ж­де­ния (1864 год), ав­тор ус­та­ва, председатель прав­ле­ния (1864-1870 годы) и член со­ве­та (1864-1879 годы) Пер­во­го общества вза­им­но­го кре­ди­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Председатель прав­ле­ния Рус­ско­го для внеш­ней тор­гов­ли бан­ка (1871-1875 годы). Председатель со­ве­та Волж­ско-Кам­ско­го ком­мерческого бан­ка (1875-1901 годы), спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию его фи­ли­аль­ной се­ти. Ак­цио­нер Московского ку­печеского бан­ка, Глава общества российских же­лез­ных до­рог, Общества Пе­тер­гоф­ской железной дороги, Бе­рё­зов­ско­го зо­ло­то­про­мыш­лен­но­го общества и др. Уч­ре­ди­тель (вме­сте с Г. О. Гинц­бур­гом и А. К. Гир­сом) Русского общества пе­ре­стра­хо­ва­ний (1869 год). Член (с 1874 года), за­тем председатель(1895-1902) Комитета Съез­да пред­ста­ви­те­лей ак­цио­нер­ных ком­мерческих бан­ков; на­стаи­вал на уни­фи­ка­ции бан­ков­ской от­чёт­но­сти российских ча­ст­ных бан­ков по об­раз­цу ев­ропейских ак­цио­нер­ных ком­мерческих бан­ков.

Член (с 1850 года), сек­ре­тарь (1853-1861 годы), председатель (с 1861 года) От­де­ле­ния ста­ти­сти­ки РГО, ре­дак­ти­ро­вал ряд из­да­ний об­ще­ст­ва. Член ВЭО (с 1859 года), председатель его 3-го (по­ли­тической эко­но­мии и сельскохозяйственной ста­ти­сти­ки) от­де­ле­ния. Был бли­зок к «ли­бе­раль­ным бю­ро­кра­там». В 1860-1880-е годы ак­тив­ный уча­ст­ник «эко­но­ми­че­ских обе­дов», про­во­див­ших­ся по ини­циа­ти­ве В. П. Бе­зо­бра­зо­ва.

Член Главного управ­ле­ния Общества по­пе­че­ния ра­не­ных и боль­ных вои­нов (с 1875 года; с 1876 года Российское общество Крас­но­го Кре­ста). Член Комитета по уст­рой­ст­ву Доб­ро­воль­но­го фло­та (1878 год).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубликованы в 1915 году, пе­ре­из­да­ны в 1995 и в 2005 годах). На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1880 год) и др.

Сочинения :

Ис­то­ри­че­ский очерк де­неж­но­го об­ра­ще­ния в Рос­сии с 1650 г. по 1817 г. // Сбор­ник ста­ти­сти­че­ских све­де­ний о Рос­сии. СПб., 1854. Кн. 2

Ста­ти­сти­че­ский об­зор опе­ра­ций го­су­дар­ст­вен­ных кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний с 1817 г. до на­стоя­ще­го вре­ме­ни. СПб., 1854

Об­ще­ст­ва вза­им­но­го кре­ди­та. СПб., 1863

Ин­дия. СПб., 1893

Сдел­ки на зо­ло­тую ва­лю­ту как сред­ст­во к улуч­ше­нию бу­маж­но-де­неж­но­го об­ра­ще­ния. СПб., 1895

Избр. соч. / Сост. и авт. пре­дисл. А. В. Буг­ров. М., 2005.