ЛАМАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

ЛАМАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА - российский мо­дель­ер и ху­дож­ник по кос­тю­мам.

Ро­ди­лась в се­мье во­ен­но­го. Учи­лась в Мо­ск­ве в шко­ле крой­ки О. А. Су­во­ровой (до 1879 года). В 1885 году от­кры­ла собственную мас­тер­скую; к началу XX века у неё ра­бо­та­ло не ме­нее 300 ра­бот­ни­ков. В 1895 году «мо­де­ли­ст­ка» Ламанова (как она са­ма се­бя на­зы­ва­ла) по­лу­чи­ла пра­во пи­сать на вы­вес­ке «По­став­щик дво­ра Е.И.В.» (сре­ди её главных за­каз­чи­ков - императрица Алек­са­нд­ра Фёдо­ров­на); в этот пе­ри­од Ламанова соз­да­ва­ла се­рии при­двор­ных туа­ле­тов (час­тич­но в Эр­ми­та­же, Санкт-Пе­тер­бург).

В 1901 году при­гла­ше­на К. С. Ста­ни­слав­ским в кос­тю­мер­ную мас­тер­скую МХТ, где ра­бо­та­ла до кон­ца жиз­ни (са­мые из­вест­ные спек­так­ли - «Виш­нё­вый сад» А. П. Че­хо­ва, 1904 год; «Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше, 1927 год; «Ан­на Ка­ре­ни­на» по Л. Н. Тол­сто­му, 1937 год). Со­труд­ни­ча­ла так­же с дру­ги­ми московскими те­ат­ра­ми («Прин­цес­са Ту­ран­дот» К. Гоц­ци, 1922 год, 3-я Сту­дия МХАТ, режиссер Е. Б. Вах­тан­гов). Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на Ламанову ока­за­ло об­ще­ние с А. А. Экс­тер, А. Я. Го­ло­ви­ным, В. А. Се­ро­вым, В. И. Му­хи­ной, М. Горь­ким, М. Ф. Ан­д­рее­вой, зна­ком­ст­во с французским мо­дель­е­ром П. Пуа­ре (был в Рос­сии в 1911-1912 годах с по­ка­за­ми и лек­ция­ми). Она бра­ла уро­ки жи­во­пи­си, ста­ра­лась во­пло­тить в ма­те­риа­ле об­раз­ные ка­че­ст­ва ав­тор­ско­го эс­ки­за.

По ини­циа­ти­ве Ламановой в 1919 году ор­га­ни­зо­ва­на Мас­тер­ская современного кос­тю­ма (при Глав­нау­ке); про­грам­мы, раз­ра­бо­тан­ные ею в 1920-х годы для обу­че­ния ху­дож­ни­ков-мо­дель­е­ров, вклю­ча­ли изу­че­ние русского ху­дожественного на­сле­дия (в т. ч. народного кос­тю­ма). В 1919 году ли­ше­на все­го иму­ще­ст­ва (как круп­ная до­мо­вла­де­ли­ца) и аре­сто­ва­на; для ос­во­бо­ж­де­ния по­тре­бо­ва­лось вме­ша­тель­ст­во М. Горь­ко­го.

Член ГАХН (в кус­тар­ной сек­ции; с 1922 года). По­лу­чи­ла Гран-при на Все­мир­ной вы­став­ке 1925 года в Па­ри­же («за национальную са­мо­быт­ность в со­че­та­нии с современным мод­ным на­прав­ле­ни­ем»). В 1920-е годы пуб­ли­ко­ва­ла ста­тьи (в журнале «Крас­ная Ни­ва») о про­бле­мах русской мо­ды и современного кос­тю­ма. С 1926 года соз­да­ва­ла мо­де­ли по мо­ти­вам твор­че­ст­ва на­ро­дов Се­ве­ра (по за­ка­зу Все­ко­пром­сою­за), за­тем раз­ра­ба­ты­ва­ла кол­лек­ции ме­хо­вых из­де­лий. С середины 1920-х годов ак­тив­но ра­бо­та­ла в ки­но («Аэли­та», «Цирк», «Алек­сандр Нев­ский» и др.).

Сочинения :

Ис­кус­ст­во в бы­ту. Аль­бом. М., 1925 (совм. с В. И. Му­хи­ной).