ЛАМАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ЛАМАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА - российский модельер и художник по костюмам.
Родилась в семье военного. Училась в Москве в школе кройки О. А. Суворовой (до 1879 года). В 1885 году открыла собственную мастерскую; к началу XX века у неё работало не менее 300 работников. В 1895 году «моделистка» Ламанова (как она сама себя называла) получила право писать на вывеске «Поставщик двора Е.И.В.» (среди её главных заказчиков - императрица Александра Фёдоровна); в этот период Ламанова создавала серии придворных туалетов (частично в Эрмитаже, Санкт-Петербург).
В 1901 году приглашена К. С. Станиславским в костюмерную мастерскую МХТ, где работала до конца жизни (самые известные спектакли - «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, 1904 год; «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, 1927 год; «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому, 1937 год). Сотрудничала также с другими московскими театрами («Принцесса Турандот» К. Гоцци, 1922 год, 3-я Студия МХАТ, режиссер Е. Б. Вахтангов). Существенное влияние на Ламанову оказало общение с А. А. Экстер, А. Я. Головиным, В. А. Серовым, В. И. Мухиной, М. Горьким, М. Ф. Андреевой, знакомство с французским модельером П. Пуаре (был в России в 1911-1912 годах с показами и лекциями). Она брала уроки живописи, старалась воплотить в материале образные качества авторского эскиза.
По инициативе Ламановой в 1919 году организована Мастерская современного костюма (при Главнауке); программы, разработанные ею в 1920-х годы для обучения художников-модельеров, включали изучение русского художественного наследия (в т. ч. народного костюма). В 1919 году лишена всего имущества (как крупная домовладелица) и арестована; для освобождения потребовалось вмешательство М. Горького.
Член ГАХН (в кустарной секции; с 1922 года). Получила Гран-при на Всемирной выставке 1925 года в Париже («за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением»). В 1920-е годы публиковала статьи (в журнале «Красная Нива») о проблемах русской моды и современного костюма. С 1926 года создавала модели по мотивам творчества народов Севера (по заказу Всекопромсоюза), затем разрабатывала коллекции меховых изделий. С середины 1920-х годов активно работала в кино («Аэлита», «Цирк», «Александр Невский» и др.).
Сочинения:
Искусство в быту. Альбом. М., 1925 (совм. с В. И. Мухиной).