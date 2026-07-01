ЛАМАИСТСКИЕ ШКОЛЫ
ЛАМАИСТСКИЕ ШКОЛЫ - религиозные учебные заведения, как правило, при буддийских монастырях, готовившие лам.
Длительность и содержание обучения зависели от того, лам какого иерархического уровня готовила школа. До поступления в монастырь обучение грамоте, начальным культовым обрядам и молитвам проводилось в течение 1 года в семье. В 6 лет ребёнок становился послушником в монастыре, а затем в начальной религиозной школе совершенствовался в письме и знании культа, изучал поэтику, стилистику, композицию текста, астрологию, основы хореографии и драмы (т. н. пять малых предметов). Давалось также представление и о «пяти больших предметах» - языкознании, логике, медицине, технологии, философии. Многие не оканчивали и начальной школы; они не имели права жить при монастырях и назывались «степными» ламами. Подлинным ламой считался лишь прошедший весь курс обучения.
Способные ученики после окончания начального обучения в возрасте 15-20 лет распределялись в монастырские средние школы - дацаны, в которых изучалась религиозно-философская система буддизма. Дацаны делились на три класса: в низшем (5 лет) изучались логика и психология, язык, краткая история буддизма, в среднем (5 лет) и старшем (4 года) - религиозная философия и канон монашеской дисциплины. После окончания дацана выпускники могли поступать в высшую религиозно-философскую школу, где в течение 7 лет повторяли и углубляли ранее пройденное, писали под контролем наставников самостоятельные сочинения и комментарии к текстам буддийского канона. Окончившие её получали право поступить на богословские или философские факультеты (чжуд-дацан, цаннит) при крупнейших монастырях, где обучались ещё 10-15 лет всему курсу наук и мистической философии, предавались длительной и аскетически суровой медитации для «достижения состояния Будды». Выпускники в возрасте 50–60 лет получали высшие учёные степени.
В России первая высшая ламаистская школа создана в середине XIX века при Цугольском дацане у агинских бурят (ныне Забайкальский край). К концу XIX века в Забайкалье насчитывалось 32 ламаистские школы с числом воспитанников от 100 до 300 в каждой (всего около 7 тысяч). Ламаистские школы продолжительное время сохраняли существенное значение для просвещения бурят вследствие медленного развития общеобразовательной сети в этом регионе, а также в силу влияния религиозных и культурных традиций. В начале XXI века ламаистские школы функционируют в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, Калмыкии, Туве, Тибете и др. районах распространения ламаизма.