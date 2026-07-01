ЛАМАИСТСКИЕ ШКОЛЫ

ЛАМАИСТСКИЕ ШКОЛЫ - ре­ли­ги­оз­ные учеб­ные за­ве­де­ния, как пра­ви­ло, при буд­дий­ских мо­на­сты­рях, го­то­вив­шие лам.

Дли­тель­ность и со­дер­жа­ние обу­че­ния за­ви­се­ли от то­го, лам ка­ко­го ие­рар­хического уров­ня го­то­ви­ла шко­ла. До по­сту­п­ле­ния в мо­на­стырь обу­че­ние гра­мо­те, на­чаль­ным куль­то­вым об­ря­дам и мо­лит­вам про­во­ди­лось в те­че­ние 1 го­да в се­мье. В 6 лет ре­бё­нок ста­но­вил­ся по­слуш­ни­ком в мо­на­сты­ре, а за­тем в на­чаль­ной ре­лигиозной шко­ле со­вер­шен­ст­во­вал­ся в пись­ме и зна­нии куль­та, изу­чал по­эти­ку, сти­ли­сти­ку, ком­по­зи­цию тек­ста, ас­т­ро­ло­гию, ос­но­вы хо­рео­гра­фии и дра­мы (т. н. пять ма­лых пред­ме­тов). Да­ва­лось так­же пред­став­ле­ние и о «пя­ти боль­ших пред­ме­тах» - язы­ко­зна­нии, ло­ги­ке, ме­ди­ци­не, тех­но­ло­гии, фи­ло­со­фии. Мно­гие не окан­чи­ва­ли и на­чаль­ной шко­лы; они не име­ли пра­ва жить при мо­на­сты­рях и на­зы­ва­лись «степ­ны­ми» ла­ма­ми. Под­лин­ным ла­мой счи­тал­ся лишь про­шед­ший весь курс обу­че­ния.

Спо­соб­ные уче­ни­ки по­сле окон­ча­ния на­чаль­но­го обу­че­ния в воз­рас­те 15-20 лет рас­пре­де­ля­лись в мо­на­стыр­ские сред­ние шко­лы - да­ца­ны, в ко­то­рых изу­ча­лась ре­лигиозно-фи­лософская сис­те­ма буд­диз­ма. Да­ца­ны де­ли­лись на три клас­са: в низ­шем (5 лет) изу­ча­лись ло­ги­ка и пси­хо­ло­гия, язык, крат­кая ис­то­рия буд­диз­ма, в сред­нем (5 лет) и стар­шем (4 го­да) - ре­лигиозная фи­ло­со­фия и ка­нон мо­на­ше­ской дис­ци­п­ли­ны. По­сле окон­ча­ния да­ца­на вы­пу­ск­ни­ки мог­ли по­сту­пать в выс­шую ре­лигиозно-фи­лософскую шко­лу, где в те­че­ние 7 лет по­вто­ря­ли и уг­луб­ля­ли ра­нее прой­ден­ное, пи­са­ли под кон­тро­лем на­став­ни­ков са­мо­сто­ятельные со­чи­не­ния и ком­мен­та­рии к тек­стам буд­дий­ско­го ка­но­на. Окон­чив­шие её по­лу­ча­ли пра­во по­сту­пить на бо­го­слов­ские или фи­лософские факультеты (чжуд-да­цан, цан­нит) при круп­ней­ших мо­на­сты­рях, где обу­ча­лись ещё 10-15 лет все­му кур­су на­ук и мис­тической фи­ло­со­фии, пре­да­ва­лись дли­тель­ной и ас­ке­ти­че­ски су­ро­вой ме­ди­та­ции для «дос­ти­же­ния со­стоя­ния Буд­ды». Вы­пу­ск­ни­ки в воз­рас­те 50–60 лет по­лу­ча­ли выс­шие учё­ные сте­пе­ни.

В Рос­сии пер­вая выс­шая ламаистская школа соз­да­на в середине XIX века при Цуголь­ском да­ца­не у агин­ских бу­рят (ны­не За­бай­каль­ский край). К концу XIX века в За­бай­ка­лье на­счи­ты­ва­лось 32 ламаистские школы с чис­лом вос­пи­тан­ников от 100 до 300 в ка­ж­дой (все­го около 7 тысяч). Ламаистские школы про­дол­жительное вре­мя со­хра­ня­ли су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для про­све­ще­ния бу­рят вслед­ст­вие мед­лен­но­го раз­ви­тия об­ще­об­ра­зо­вательной се­ти в этом ре­гио­не, а так­же в си­лу влия­ния ре­лигиозных и куль­тур­ных тра­ди­ций. В начале XXI века ламаистские школы функ­цио­ни­ру­ют в Бу­ря­тии, За­бай­каль­ском крае, Ир­ку­тс­кой области, Кал­мы­кии, Ту­ве, Ти­бе­те и др. рай­онах рас­про­стра­не­ния ла­ма­из­ма.

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