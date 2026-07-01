ЛАМА

ЛАМА - в ти­бе­то-монгогольском (в том числе рос­сий­ском) буд­диз­ме учи­тель, про­шед­ший обу­че­ние и об­ря­ды по­свя­ще­ния (со­пос­та­ви­мо с индийским гу­ру).

Лама – не обя­за­тель­но мо­на­хи или бод­хи­сат­твы, ими мо­гут быть ми­ря­не; в то же вре­мя не все мо­на­хи – Лама. Од­на­ко в ев­ропейской и русской буд­до­ло­гии за­кре­пи­лось по­ня­тие «лам­ст­во» при­ме­ни­тель­но имен­но к мо­на­ше­ст­ву шко­лы ге­лук. Су­ще­ст­ву­ет несколько раз­ря­дов лам­ст­ва: от ге­цу­ла (при­няв­ше­го 36 обе­тов) и гэ­люн­га (253 обе­та) до на­стоя­те­лей (ши­ре­туй) мо­на­сты­рей, не­ред­ко яв­ляю­щих­ся «во­пло­щен­ца­ми» (тул­ку), и да­лай-ла­мы. В шко­ле са­кья Лама мо­жет стать учи­тель, ко­то­рый про­вёл 3 го­да в уе­ди­не­нии, за­ни­ма­ясь ме­ди­та­ци­ей, что дол­жен под­твер­дить при­знан­ный адепт. В шко­лах ка­гью и ньин­гма Лама ста­но­вят­ся ми­ря­не. Смотри так­же раз­дел Буд­дизм в Ти­бе­те в статье Буд­дизм.

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