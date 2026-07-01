ЛАМА
ЛАМА - в тибето-монгогольском (в том числе российском) буддизме учитель, прошедший обучение и обряды посвящения (сопоставимо с индийским гуру).
Лама – не обязательно монахи или бодхисаттвы, ими могут быть миряне; в то же время не все монахи – Лама. Однако в европейской и русской буддологии закрепилось понятие «ламство» применительно именно к монашеству школы гелук. Существует несколько разрядов ламства: от гецула (принявшего 36 обетов) и гэлюнга (253 обета) до настоятелей (ширетуй) монастырей, нередко являющихся «воплощенцами» (тулку), и далай-ламы. В школе сакья Лама может стать учитель, который провёл 3 года в уединении, занимаясь медитацией, что должен подтвердить признанный адепт. В школах кагью и ньингма Лама становятся миряне. Смотри также раздел Буддизм в Тибете в статье Буддизм.