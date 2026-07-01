ЛАЛО ЭДУАР
ЛАЛО ЭДУАР - французский композитор, скрипач, альтист.
Сын выходца из Испании. Обучался игре на скрипке в Лилльской консерватории, с 1839 года брал уроки у П. Байо и Ф. А. Хабенека (скрипка), Ю. Шульгофа и Ж. Э. Кревкёра (композиция) в Париже. С 1855 года альтист, затем 2-й скрипач парижского квартета Ж. Арменго. Известность Лало как композитору принесли 1-й (1874 год) и 2-й («Испанская симфония», 1875 год) концерты для скрипки с оркестром, исполненные в Париже П. Сарасате.
Лало - один из крупнейших представителей французской инструментальной музыки 2-й половины XIX века, создатель особого типа инструментального концерта - монументального концерта-сюиты, характеризующегося опорой на бытовые жанры. В «Испанской симфонии» первым среди французских композиторов-романтиков обратился к испанскому фольклору. Влияние народной музыки прослеживается также в «Норвежской рапсодии» для оркестра (1881 год) и в 3-м - «Русском» - концерте для скрипки с оркестром (1883 год); в опере «Король из города Ис» (1888 год, Париж) претворены элементы бретонского фольклора. Среди других сочинений: опера «Жакерия» (завершена А. Кокаром, 1895 год, Мон- те-Карло), балет «Намуна» (по А. Мюссе, 1882 год, Париж), пантомима «Нерон» (1891 год, Париж), симфония (1889 год); концерты с оркестром - для виолончели (1877 год), для фортепиано (1889 год); 2 струнных квартета, 3 фортепианных трио, инструментальные сонаты, около 30 песен и романсов.
Его сын - Пьер Лало (1866-1943 годы), музыкальный критик. Автор книг «Рихард Вагнер, или "Нибелунг"» («Richard Wagner ou le "Nibelung"», 1933 год), «От Рамо до Равеля: портреты и воспоминания» («De Rameau à Ravel: portraits et souvenirs», 1947 год).
Сочинения:
Correspondance / Ed. J.-M. Fauquet. P., 1989.