ЛАЛО ЭДУАР

ЛАЛО ЭДУАР - французский ком­по­зи­тор, скри­пач, аль­тист.

Сын вы­ход­ца из Ис­па­нии. Обу­чал­ся иг­ре на скрип­ке в Лилль­ской консерватории, с 1839 года брал уро­ки у П. Байо и Ф. А. Ха­бе­не­ка (скрип­ка), Ю. Шуль­го­фа и Ж. Э. Крев­кё­ра (ком­по­зи­ция) в Па­ри­же. С 1855 года аль­тист, за­тем 2-й скри­пач па­риж­ско­го квар­те­та Ж. Ар­мен­го. Из­вест­ность Лало как ком­по­зи­то­ру при­нес­ли 1-й (1874 год) и 2-й («Ис­пан­ская сим­фо­ния», 1875 год) кон­цер­ты для скрип­ки с ор­ке­ст­ром, ис­пол­нен­ные в Па­ри­же П. Са­ра­са­те.

Лало - один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей французской ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки 2-й половины XIX века, соз­да­тель осо­бо­го ти­па ин­ст­ру­мен­таль­но­го кон­цер­та - мо­ну­мен­таль­но­го кон­цер­та-сюи­ты, ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся опо­рой на бы­то­вые жан­ры. В «Ис­пан­ской сим­фо­нии» пер­вым сре­ди французских ком­по­зи­то­ров-ро­ман­ти­ков об­ра­тил­ся к испанскому фольк­ло­ру. Влия­ние народной му­зы­ки про­сле­жи­ва­ет­ся так­же в «Нор­веж­ской рап­со­дии» для ор­ке­ст­ра (1881 год) и в 3-м - «Рус­ском» - кон­цер­те для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1883 год); в опе­ре «Ко­роль из го­ро­да Ис» (1888 год, Па­риж) пре­тво­ре­ны эле­мен­ты бре­тон­ско­го фольк­ло­ра. Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Жа­ке­рия» (за­вер­ше­на А. Ко­ка­ром, 1895 год, Мон- те-Кар­ло), ба­лет «На­му­на» (по А. Мюс­се, 1882 год, Па­риж), пан­то­ми­ма «Не­рон» (1891 год, Па­риж), сим­фо­ния (1889 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - для вио­лон­че­ли (1877 год), для фортепиано (1889 год); 2 струн­ных квар­те­та, 3 фортепианных трио, ин­ст­ру­мен­таль­ные со­на­ты, около 30 пе­сен и ро­ман­сов.

Его сын - Пьер Ла­ло (1866-1943 годы), музыкальный кри­тик. Ав­тор книг «Ри­хард Ваг­нер, или "Ни­бе­лунг"» («Richard Wag­ner ou le "Nibelung"», 1933 год), «От Ра­мо до Ра­ве­ля: порт­ре­ты и вос­по­ми­на­ния» («De Rameau à Ravel: portraits et souve­nirs», 1947 год).

Сочинения :

Correspondance / Ed. J.-M. Fauquet. P., 1989.