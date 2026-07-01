ЛАЛИТА-ВИСТАРА

ЛАЛИТА-ВИСТАРА - ран­няя буд­дий­ская сут­ра, да­ти­руе­мая 3 веком, на­пи­сан­ная на сан­ск­ри­те.

Со­сто­ит из 27 глав в сти­хах и про­зе. На китайский язык пе­ре­во­ди­лись различные вер­сии сут­ры (со­хра­ни­лись пе­ре­вод, да­ти­руе­мый 308 годом, и пе­ре­вод, вы­пол­нен­ный при ди­на­стии Тан около 683 года). Пе­ре­во­ди­лась так­же на ти­бетский язык «Лалита-вистара» соз­да­ва­лась в хи­на­ян­ской шко­ле ма­ха­санг­хи­ке. Позд­нее не­ко­то­рые вер­сии сут­ры (в т. ч. и со­хра­нив­шая­ся санскритская вер­сия) бы­ли от­ре­дак­ти­ро­ва­ны и до­пи­са­ны по­сле­до­ва­те­ля­ми ма­хая­ны, вы­дви­гав­ши­ми но­вые идеи в буд­диз­ме: об Аб­со­лю­те (тат­ха­та), о люб­ви и со­стра­да­нии, о бод­хи­сат­тве, о его сверхъ­ес­те­ст­вен­ных си­лах и спо­соб­но­стях, о мно­го­об­раз­ных фор­мах по­кло­не­ния Буд­де и др. «Лалита-вистара» яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных тек­стов буд­диз­ма в стра­нах, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ет влия­ние ма­хая­ны и вад­жрая­ны.

В «Лалита-вистара» из­ла­га­ют­ся ле­ген­ды и пре­да­ния о жиз­ни Буд­ды Шакь­я­му­ни, на­чи­ная с его пре­бы­ва­ния в качестве бод­хи­сат­твы на не­бе Ту­ши­та с на­ме­ре­ни­ем пе­ре­ро­дить­ся в че­ло­ве­че­ском об­ли­ке и за­кан­чи­вая его пер­вой про­по­ве­дью уче­ния (Дхар­мы) пя­ти ас­ке­там в Сар­нат­хе. Опи­сы­ва­ет­ся, в ча­ст­но­сти, за­ча­тие Буд­ды, во­шед­ше­го в чре­во сво­ей ма­те­ри че­рез бок в об­ли­ке бе­ло­го сло­на, уви­ден­но­го ею во сне. В из­ла­гае­мых со­бы­ти­ях при­ни­ма­ют ак­тив­ное уча­стие бо­ги раз­лич­ных не­бес буд­дий­ской все­лен­ной. Боль­шин­ст­во жи­тий­ных эпи­зо­дов, из­ло­жен­ных в «Лалита-вистара», име­ют мно­го об­ще­го с др. па­лий­ски­ми и санскритскими ис­точ­ни­ка­ми, од­на­ко не­ко­то­рые уни­каль­ны, например спи­сок 54 будд, рас­сказ о по­се­ще­нии в дет­ст­ве Бод­хи­сатт­вой (бу­ду­щим Буд­дой) шко­лы пись­ма.

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