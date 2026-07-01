ЛАЛИТА-ВИСТАРА
ЛАЛИТА-ВИСТАРА - ранняя буддийская сутра, датируемая 3 веком, написанная на санскрите.
Состоит из 27 глав в стихах и прозе. На китайский язык переводились различные версии сутры (сохранились перевод, датируемый 308 годом, и перевод, выполненный при династии Тан около 683 года). Переводилась также на тибетский язык «Лалита-вистара» создавалась в хинаянской школе махасангхике. Позднее некоторые версии сутры (в т. ч. и сохранившаяся санскритская версия) были отредактированы и дописаны последователями махаяны, выдвигавшими новые идеи в буддизме: об Абсолюте (татхата), о любви и сострадании, о бодхисаттве, о его сверхъестественных силах и способностях, о многообразных формах поклонения Будде и др. «Лалита-вистара» является одним из самых популярных текстов буддизма в странах, в которых преобладает влияние махаяны и ваджраяны.
В «Лалита-вистара» излагаются легенды и предания о жизни Будды Шакьямуни, начиная с его пребывания в качестве бодхисаттвы на небе Тушита с намерением переродиться в человеческом облике и заканчивая его первой проповедью учения (Дхармы) пяти аскетам в Сарнатхе. Описывается, в частности, зачатие Будды, вошедшего в чрево своей матери через бок в облике белого слона, увиденного ею во сне. В излагаемых событиях принимают активное участие боги различных небес буддийской вселенной. Большинство житийных эпизодов, изложенных в «Лалита-вистара», имеют много общего с др. палийскими и санскритскими источниками, однако некоторые уникальны, например список 54 будд, рассказ о посещении в детстве Бодхисаттвой (будущим Буддой) школы письма.