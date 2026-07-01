ЛАЛИБЭЛА

ЛАЛИБЭЛА - го­род в северной час­ти Эфио­пии, в ре­гио­не Ам­ха­ра.

Население 17,6 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен к вос­то­ку от озера Та­на, на скло­не го­ры Абу­нэ-Йо­сеф (Эфи­оп­ское на­го­рье). Под названием Ро­ха - сто­ли­ца ди­на­стии За­гуэ. Позд­нее пе­ре­име­но­ва­на в честь ца­ря и од­но­го из наи­бо­лее по­чи­тае­мых свя­тых Эфи­оп­ской церк­ви Гэб­рэ Мэс­кэ­ля Ла­ли­бэ­лы (около 1189-1229 годов).

В Лалибэла со­хра­ни­лись мо­но­лит­ные, вы­се­чен­ные в вул­ка­ническом ту­фе церк­ви XI-XIII веков. Северный ан­самбль хра­мов (име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку по оси за­пад - вос­ток; вход в не­го при­кры­ва­ет боль­шой ка­мень, пред­по­ло­жи­тель­но жерт­вен­ный ал­тарь) вклю­ча­ет ка­пел­лы Кыд­дус-Ми­ка­эль и Бе­тэ-Гол­го­та (воз­мож­но, гроб­ни­ца ца­ря Ла­ли­бэ­лы; в ни­шах - из­вая­ния свя­тых); крип­ту Сыл­ла­се (Святой Трои­цы; 3 ароч­ные ни­ши, в сред­ней - скульп­тур­ное изо­бра­же­ние кре­ста, в край­них - фан­та­стические фи­гу­ры че­ло­ве­ка с го­ло­ва­ми бы­ка и ос­ла); 2-этаж­ную церковь Бе­тэ- Марь­ям (Бо­го­ма­те­ри; в ин­терь­е­ре - мно­го­численные рель­е­фы, фре­ски на еван­гель­ские сю­же­ты), во­круг ко­то­рой рас­по­ло­же­ны ка­пел­лы Мэс­кэль и Дэ­на­гыль и бап­ти­сте­рий; круп­ней­ший в Лалибэла храм Мэд­хане-Алем (Хри­ста-Спа­си­те­ля; зод­чий Си­ди Мэс­кэль; 5-не­фный, ок­ру­жён пор­ти­ком на квад­рат­ных стол­бах; 2-скат­ная кров­ля ук­ра­ше­на рель­е­фом и изо­бра­же­ни­ем ар­ка­ды; ок­на кре­сто­об­раз­ные, звёзд­ча­тые и мно­го­ло­па­ст­ные, с кра­соч­ны­ми вит­ра­жа­ми).

Восточный ан­самбль хра­мов, ок­ру­жён­ный оваль­ной в пла­не тран­ше­ей (глу­би­ной около 11 м), вклю­ча­ет церк­ви Бе­тэ-Ама­ну­эль (высота 11 м; 3-не­фная с хо­ра­ми и 3 вхо­да­ми, фа­са­ды рас­чле­не­ны ло­пат­ка­ми и го­ри­зон­таль­ны­ми тя­га­ми), Бе­тэ-Мэр­ко­ри­ес (под­зем­ный зал дли­ной 34 м), Аб­ба-Ли­ба­нос, Гэб­ры­эль-Ру­фа­эль. В западной час­ти Лалибэла, при слия­нии рек Джи­ор и Ада­нос, рас­по­ло­же­на от­дель­но стоя­щая церковь Бэ­тэ- Гий­ор­гис (Святого Ге­ор­гия) в ви­де кре­сто­об­раз­ной в пла­не баш­ни с вы­ре­зан­ным на пло­ской кры­ше трой­ным кре­стом. Центр хри­сти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва. Церк­ви Лалибэла вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)