ЛАЛИБЭЛА
ЛАЛИБЭЛА - город в северной части Эфиопии, в регионе Амхара.
Население 17,6 тысяч человек (2010 год). Расположен к востоку от озера Тана, на склоне горы Абунэ-Йосеф (Эфиопское нагорье). Под названием Роха - столица династии Загуэ. Позднее переименована в честь царя и одного из наиболее почитаемых святых Эфиопской церкви Гэбрэ Мэскэля Лалибэлы (около 1189-1229 годов).
В Лалибэла сохранились монолитные, высеченные в вулканическом туфе церкви XI-XIII веков. Северный ансамбль храмов (имеет регулярную планировку по оси запад - восток; вход в него прикрывает большой камень, предположительно жертвенный алтарь) включает капеллы Кыддус-Микаэль и Бетэ-Голгота (возможно, гробница царя Лалибэлы; в нишах - изваяния святых); крипту Сылласе (Святой Троицы; 3 арочные ниши, в средней - скульптурное изображение креста, в крайних - фантастические фигуры человека с головами быка и осла); 2-этажную церковь Бетэ- Марьям (Богоматери; в интерьере - многочисленные рельефы, фрески на евангельские сюжеты), вокруг которой расположены капеллы Мэскэль и Дэнагыль и баптистерий; крупнейший в Лалибэла храм Мэдхане-Алем (Христа-Спасителя; зодчий Сиди Мэскэль; 5-нефный, окружён портиком на квадратных столбах; 2-скатная кровля украшена рельефом и изображением аркады; окна крестообразные, звёздчатые и многолопастные, с красочными витражами).
Восточный ансамбль храмов, окружённый овальной в плане траншеей (глубиной около 11 м), включает церкви Бетэ-Амануэль (высота 11 м; 3-нефная с хорами и 3 входами, фасады расчленены лопатками и горизонтальными тягами), Бетэ-Мэркориес (подземный зал длиной 34 м), Абба-Либанос, Гэбрыэль-Руфаэль. В западной части Лалибэла, при слиянии рек Джиор и Аданос, расположена отдельно стоящая церковь Бэтэ- Гийоргис (Святого Георгия) в виде крестообразной в плане башни с вырезанным на плоской крыше тройным крестом. Центр христианского паломничества. Церкви Лалибэла включены в список Всемирного наследия.