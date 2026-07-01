ЛАКУИЛА
ЛАКУИЛА - город на Юге Италии, административный центр области Абруцци и провинции Л’Акуила.
Население 75,2 тысяч человек (2010 год). Расположен в холмистой местности, на высоте 714 м, окружён горами (близ города - гора Гран-Сассо-д’Италия, 2912 м).
Основан под названием Аквила (латинский Aquila) по распоряжению (1229 год) императора Фридриха II Штауфена его сыном Конрадом IV (1250-1254 годы). С 1256 года резиденция епископа. В 1259 году город разрушен войсками короля Сицилии Манфреда, восстановлен после 1266 года. Во 2-й половине XIII века находился под властью Анжуйской династии, сохранял широкие автономные права, что способствовало его экономическому расцвету. После 1282 года в составе Неаполитанского королевства. Место избрания в 1294 году папой Римским Целестина V. С 1442 года под властью короля Альфонсо V Великодушного из Арагонской династии, с 1504 года в Королевстве обеих Сицилий. Неоднократно страдал от землетрясений (одно из самых разрушительных - в 1703 году; последнее - в апреле 2009 года). В 1798 году временно оккупирован Францией. С 1861 года в составе единого итальянского государства, переименован в Аквила-дельи-Абруцци (Aquila degli Abruzzi). Современное название с 1939 года. Индустриальное развитие города долгое время сдерживалось из-за транспортной изолированности (только в середины 1980-х годов он был соединён с Римом автострадой).
Среди архитектурных памятников Лакуила (многие разрушены землетрясением 2009 года) - базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо (1287 год; фасад - XIV век), Сан-Бернардино (1454-1472 годы, фасад - 1525-1542 годы, архитектор Кола дель’Аматриче; реконструкция интерьера - XVIII век; гробница Марии Перейра, 1488 год, и мавзолей святого Бернардино, 1505 год, оба - скульптор Сильвестро дель Аквила); замок (1534-1567 годы, архитектор П. Л. Эскриба; реконструирован в XVII и XVIII веках; ныне Национальный музей области Абруцци); дворцы Драгонетти (XV век), Франчи (XVI век), Ченти (XVIII век) и др. Достопримечательностью Лакуила является «Фонтан 99 труб» (1272 год, перестроен в XV веке).
Университет (1952 год). Музеи: Национальный музей области Абруцци (1950 год, в собрании - традиционные изделия из майолики и терракоты и многие др.; Большой зал музея - место проведения ежегодных международных фестивалей классической музыки), современного искусства, естественных наук «Сан-Джулиано» (близ города, в монастыре Сан-Джулиано), ботанический и др. Дом- музей «Синьорини-Корси» (коллекция мебели и картин, завещанная городу семьёй Синьорини-Корси). Театры: «Стабиле», «Сант-Агостино».
Основные промышленные мощности сосредоточены в индустриальных зонах к юго-востоку (Баццано) и западу (Кампо- ди-Пиле) от города. Предприятия компаний «Mediaworld L’Aquila» (аудиоаппаратура для автомобилей, телевизоры, мониторы и др.), «Otefal» (1988 год; производство окрашенного алюминиевого проката), «Progetto Due S. p.А.» (порошковые краски для компании «Otefal», 1996 год), «Rhone Puolenc Agro S. p.A.» (пестициды), «Wood Alberoni S. p.A.» (обработка древесины, стройматериалы). Производство мебели, швейных изделий, традиционных для области Абруцци сыров и колбас. Издавна развито ремесленное производство кованых железных и медных изделий, кружев, тканей.
На горе Гран-Сассо-д’Италия - университетские астрономическая обсерватория (на высоте 2200 м) и Высокогорный ботанический сад. В окрестностях города - центры горнолыжного спорта Сканно, Пескокостанца, Ривизондоли, Рокка-ди-Камбио и др., горноклиматические курорты Кампотосто, Виллетта-Барреа, Кастель-ди-Сангро.