ЛАКУИЛА

ЛАКУИЛА - го­род на Юге Ита­лии, административный центр области Аб­руц­ци и провинции Л’Акуила.

Население 75,2 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в хол­ми­стой ме­ст­но­сти, на высоте 714 м, ок­ру­жён го­ра­ми (близ го­ро­да - го­ра Гран-Сас­со-д’Ита­лия, 2912 м).

Ос­но­ван под названием Ак­ви­ла (латинский Aqui­la) по рас­по­ря­же­нию (1229 год) императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на его сы­ном Кон­ра­дом IV (1250-1254 годы). С 1256 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па. В 1259 году го­род раз­ру­шен вой­ска­ми ко­ро­ля Си­ци­лии Ман­фре­да, вос­ста­нов­лен по­сле 1266 года. Во 2-й половине XIII века на­хо­дил­ся под вла­стью Ан­жуй­ской ди­на­стии, со­хра­нял ши­ро­кие ав­то­ном­ные пра­ва, что спо­соб­ст­во­ва­ло его эко­но­мическому рас­цве­ту. По­сле 1282 года в со­ста­ве Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Ме­сто из­бра­ния в 1294 году па­пой Рим­ским Це­ле­сти­на V. С 1442 года под вла­стью ко­ро­ля Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го из Ара­гон­ской ди­на­стии, с 1504 года в Ко­ро­лев­ст­ве обе­их Си­ци­лий. Не­од­но­крат­но стра­дал от зем­ле­тря­се­ний (од­но из са­мых раз­ру­ши­тель­ных - в 1703 году; по­след­нее - в апреле 2009 года). В 1798 году вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван Фран­ци­ей. С 1861 года в со­ста­ве еди­но­го итальянского го­су­дар­ст­ва, пере­име­но­ван в Ак­ви­ла-де­льи-Аб­руц­ци (Aqui­la degli Abruzzi). Современное название с 1939 года. Ин­ду­ст­ри­аль­ное раз­ви­тие го­ро­да дол­гое вре­мя сдер­жи­ва­лось из-за транс­порт­ной изо­ли­ро­ван­но­сти (толь­ко в середины 1980-х годов он был со­еди­нён с Ри­мом ав­то­стра­дой).

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Лакуила (мно­гие раз­ру­ше­ны зем­ле­тря­се­ни­ем 2009 года) - ба­зи­ли­ки Сан­та-Ма­рия-ди-Кол­ле­мад­жо (1287 год; фа­сад - XIV век), Сан-Бер­нар­ди­но (1454-1472 годы, фа­сад - 1525-1542 годы, архитектор Ко­ла дель’Ама­три­че; ре­кон­ст­рук­ция ин­терь­е­ра - XVIII век; гроб­ни­ца Ма­рии Пе­рей­ра, 1488 год, и мав­зо­лей святого Бер­нар­ди­но, 1505 год, оба - скульп­тор Силь­ве­ст­ро дель Ак­ви­ла); за­мок (1534-1567 годы, архитектор П. Л. Эс­к­ри­ба; ре­кон­ст­руи­ро­ван в XVII и XVIII веках; ны­не Национальный му­зей области Аб­руц­ци); двор­цы Дра­го­нет­ти (XV век), Фран­чи (XVI век), Чен­ти (XVIII век) и др. Дос­то­при­ме­ча­тель­но­стью Лакуила яв­ля­ет­ся «Фон­тан 99 труб» (1272 год, пе­ре­стро­ен в XV веке).

Университет (1952 год). Му­зеи: Национальный му­зей области Аб­руц­ци (1950 год, в со­б­ра­нии - тра­диционные из­де­лия из май­о­ли­ки и тер­ра­ко­ты и многие др.; Боль­шой зал му­зея - ме­сто про­ве­де­ния еже­год­ных ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей клас­сической му­зы­ки), современного искусства, ес­тественных на­ук «Сан-Джу­лиа­но» (близ го­ро­да, в монастыре Сан-Джу­лиа­но), бо­та­ни­че­ский и др. Дом- му­зей «Синь­о­ри­ни-Кор­си» (кол­лек­ция ме­бе­ли и кар­тин, за­ве­щан­ная го­ро­ду семь­ёй Синь­о­ри­ни-Кор­си). Те­ат­ры: «Ста­би­ле», «Сант-Аго­сти­но».

Основные промышленные мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны в ин­ду­ст­ри­аль­ных зо­нах к юго-вос­то­ку (Бац­ца­но) и за­па­ду (Кам­по- ди-Пи­ле) от го­ро­да. Пред­при­ятия ком­па­ний «Mediaworld L’Aquila» (ау­дио­ап­па­ра­ту­ра для ав­то­мо­би­лей, те­ле­ви­зо­ры, мо­ни­то­ры и др.), «Otefal» (1988 год; про­изводство ок­ра­шен­но­го алю­ми­ние­во­го про­ка­та), «Progetto Due S. p.А.» (по­рош­ко­вые крас­ки для ком­па­нии «Ote­fal», 1996 год), «Rhone Puolenc Agro S. p.A.» (пес­ти­ци­ды), «Wood Alberoni S. p.A.» (об­ра­бот­ка дре­ве­си­ны, строй­ма­те­риа­лы). Про­изводство ме­бе­ли, швей­ных из­де­лий, тра­ди­ци­он­ных для области Аб­руц­ци сы­ров и кол­бас. Из­дав­на раз­ви­то ре­мес­лен­ное про­изводство ко­ва­ных же­лез­ных и мед­ных из­де­лий, кру­жев, тка­ней.

На го­ре Гран-Сас­со-д’Италия - уни­вер­си­тет­ские ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия (на высоте 2200 м) и Вы­со­ко­гор­ный бо­та­нический сад. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - цен­тры гор­но­лыж­но­го спор­та Скан­но, Пес­ко­ко­стан­ца, Ри­ви­зон­до­ли, Рок­ка-ди-Кам­био и др., гор­но­кли­ма­тические ку­рор­ты Кам­по­то­сто, Вил­лет­та-Бар­реа, Кас­тель-ди-Сан­гро.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)