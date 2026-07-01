ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик, народный художник РСФСР (1969 год).

Учил­ся в ху­дожественной шко­ле в Рос­тове-на-До­ну (1926-1929 годы) у А. С. Чи­нё­но­ва; в ИЖСА (1932-1938 годы) у И. И. Брод­ско­го, за­тем в ас­пи­ран­ту­ре это­го института у И. Э. Гра­ба­ря.

Ав­тор многих порт­ре­тов [сре­ди них - порт­реты И. И. Брод­ско­го (1938 год, ГРМ), кос­мо­нав­та В. М. Ко­ма­ро­ва (1967 год, ГТГ), а так­же ав­то­порт­рет (1945 год, ГТГ)], те­ма­тических кар­тин, в т. ч. «Ге­рой Со­вет­ско­го Сою­за ка­пи­тан Н. В. Юдин в гос­тях у ком­со­моль­цев-тан­ки­стов» (1938 год, Му­зей РАХ, Санкт-Пе­тер­бург), «В но­вую квар­ти­ру» (1952 год, До­нец­кий ху­дожественный му­зей), «Обес­пе­чен­ная ста­рость» («Ве­те­ра­ны рус­ской сце­ны в до­ме ВТО име­ни А. А. Яб­лоч­ки­ной», 1958-1960 годы, Ки­ев­ский му­зей русского искусства).

Наи­бо­лее из­вест­ная кар­ти­на - «Пись­мо с фрон­та» (1947 год, ГТГ). В ра­бо­тах Лактионова жиз­нен­ная убе­ди­тель­ность сю­же­та, реа­ли­стичная трак­тов­ка об­ра­зов, поч­ти ил­лю­зор­ная ося­зае­мость пред­мет­но­го ми­ра со­че­та­ют­ся с жи­во­пис­ной мно­го­кра­соч­но­стью, кра­со­той фак­ту­ры и сол­неч­ной яр­ко­стью. Сти­ли­сти­ка ран­них ра­бот Лактионова (ко­то­рые сам ав­тор счи­тал наи­бо­лее от­ве­чаю­щи­ми прин­ци­пам со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма) бо­лее чем на два де­ся­ти­ле­тия пред­вос­хи­ти­ла американский и ев­ропейский ги­пер­реа­лизм.

Пре­по­да­вал в ИЖСА (1936-1944 годы), Московском за­оч­ном пе­да­го­гическом институте (1967-1970 годы, профессор с 1968 года). Мас­тер ака­де­мического ри­сун­ка, Лактионов фо­то­гра­фи­че­ски точ­но, поч­ти на­ту­ра­ли­стич­но пе­ре­да­вал ок­ру­жаю­щий мир; бу­ду­чи зна­то­ком искусства ста­рых мас­те­ров, в со­вер­шен­ст­ве вла­дел жи­во­пис­ной тех­ни­кой лес­си­ров­ки. Государственная премия СССР (1948 год), Государственная премия РСФСР (1971 год).

Сочинения :

О лес­си­ров­ках // О жи­во­пи­си. Сб. ста­тей. М., 1959

Вос­по­ми­на­ния об учи­те­ле // Брод­ский И.А. И. И. Брод­ский. М., 1973. С. 374–376.