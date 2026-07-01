ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ЛАКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский живописец и график, народный художник РСФСР (1969 год).
Учился в художественной школе в Ростове-на-Дону (1926-1929 годы) у А. С. Чинёнова; в ИЖСА (1932-1938 годы) у И. И. Бродского, затем в аспирантуре этого института у И. Э. Грабаря.
Автор многих портретов [среди них - портреты И. И. Бродского (1938 год, ГРМ), космонавта В. М. Комарова (1967 год, ГТГ), а также автопортрет (1945 год, ГТГ)], тематических картин, в т. ч. «Герой Советского Союза капитан Н. В. Юдин в гостях у комсомольцев-танкистов» (1938 год, Музей РАХ, Санкт-Петербург), «В новую квартиру» (1952 год, Донецкий художественный музей), «Обеспеченная старость» («Ветераны русской сцены в доме ВТО имени А. А. Яблочкиной», 1958-1960 годы, Киевский музей русского искусства).
Наиболее известная картина - «Письмо с фронта» (1947 год, ГТГ). В работах Лактионова жизненная убедительность сюжета, реалистичная трактовка образов, почти иллюзорная осязаемость предметного мира сочетаются с живописной многокрасочностью, красотой фактуры и солнечной яркостью. Стилистика ранних работ Лактионова (которые сам автор считал наиболее отвечающими принципам социалистического реализма) более чем на два десятилетия предвосхитила американский и европейский гиперреализм.
Преподавал в ИЖСА (1936-1944 годы), Московском заочном педагогическом институте (1967-1970 годы, профессор с 1968 года). Мастер академического рисунка, Лактионов фотографически точно, почти натуралистично передавал окружающий мир; будучи знатоком искусства старых мастеров, в совершенстве владел живописной техникой лессировки. Государственная премия СССР (1948 год), Государственная премия РСФСР (1971 год).
Сочинения:
О лессировках // О живописи. Сб. статей. М., 1959
Воспоминания об учителе // Бродский И.А. И. И. Бродский. М., 1973. С. 374–376.