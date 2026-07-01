ЛАКСНЕСС ХАЛЬДОУР КИЛЬЯН
ЛАКСНЕСС ХАЛЬДОУР КИЛЬЯН - исландский писатель.
Родился в крестьянской семье. Печатался с 1919 года [роман «Дитя природы» («Barn náttúrunnar», 1919 год)]. В 1921-1924 годах путешествовал по Европе; перешёл из лютеранства в католичество, принял постриг в монастыре бенедиктинцев (1923 год); свои духовные поиски отразил в автобиографическом романе «Великий ткач из Кашмира» («Vefarinn mikli frá Kasmír», 1927 год). В 1927-1929 годах жил в Америке; увлечение Лакснесса идеями социализма нашло отражение в сборнике статей «Народная книга» («Alþýðubȯkin», 1929 год). В 1932 и 1937-1938 годах побывал в СССР.
В романе «Салка Валка» («Salka Valka», 1931-1932 годы, русский перевод 1959 год), содержащем реалистическое изображение современной Лакснессу исландской действительности, ощущается влияние творчества Э. Синклера. Тема романа «Самостоятельные люди» («Sj ́alfstæ tt fólk», 1934-1935 годы, русский перевод 1954 год) - крушение надежд крестьянина, стремящегося стать независимым хозяином. В сочетающем черты реализма и модернизма романе «Свет мира» («Heimsljós», т. 1-4, 1937-1940 годы, русский перевод 1969 год), посвящённом судьбе поэта, заметно воздействие К. Гамсуна.
Теме национального прошлого посвящена историческая романная трилогия «Исландский колокол» («Íslandsklukkan», 1943-1946 годы, русский перевод 1963 год); также романы: «Герпла» («Gerpla», 1952 год), стилизующий поэтику древнеисландских саг, «Возвращённый рай» («Paradísarheimt», 1960 год, русский перевод 1977 год) и др. Роман-памфлет «Атомная база» («At ́omst ̈oð in», 1948 год, русский перевод 1954 год) направлен против размещения американских военных баз в Исландии.
Среди других сочинений: роман «Брехкукотская летопись» («Brekkukotsann ́all», 1957 год, русский перевод 1977 год), автобиография «Поэтическая эпоха» («Skaldatimi», 1963 год); романы-эссе: «На лужайке у родного дома» («Í túninu heima», 1975 год) и др.; драмы, стихи. Перевёл на исландский язык роман «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя. Нобелевская премия (1955 год).