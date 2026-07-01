ЛАКСНЕСС ХАЛЬДОУР КИЛЬЯН

ЛАКСНЕСС ХАЛЬДОУР КИЛЬЯН - исландский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Пе­ча­тал­ся с 1919 года [ро­ман «Ди­тя при­ро­ды» («Barn náttúrunnar», 1919 год)]. В 1921-1924 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе; пе­ре­шёл из лю­те­ран­ст­ва в ка­то­личе­ст­во, при­нял по­стриг в мо­на­сты­ре бе­не­дик­тин­цев (1923 год); свои ду­хов­ные по­ис­ки от­ра­зил в ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Ве­ли­кий ткач из Каш­ми­ра» («Vefa­rinn mikli frá Kasmír», 1927 год). В 1927-1929 годах жил в Аме­ри­ке; ув­ле­че­ние Лакснесса идея­ми социа­лиз­ма на­шло от­ра­же­ние в сборнике ста­тей «На­род­ная кни­га» («Alþýðubȯkin», 1929 год). В 1932 и 1937-1938 годах по­бы­вал в СССР.

В ро­ма­не «Сал­ка Вал­ка» («Sal­ka Valka», 1931-1932 годы, русский перевод 1959 год), со­дер­жа­щем реа­ли­стическое изо­бра­же­ние со­вре­мен­ной Лакснессу исландской дей­ст­ви­тель­но­сти, ощу­ща­ет­ся влия­ние твор­че­ст­ва Э. Синк­ле­ра. Те­ма ро­ма­на «Са­мо­стоя­тель­ные лю­ди» («Sj ́alfstæ tt fólk», 1934-1935 годы, русский перевод 1954 год) - кру­ше­ние на­дежд кре­сть­я­ни­на, стре­мя­ще­го­ся стать не­за­ви­си­мым хо­зяи­ном. В со­че­таю­щем чер­ты реа­лиз­ма и мо­дер­низ­ма ро­ма­не «Свет ми­ра» («Heims­ljós», т. 1-4, 1937-1940 годы, русский перевод 1969 год), по­свя­щён­ном судь­бе по­эта, за­мет­но воз­дей­ст­вие К. Гам­ су­на.

Те­ме национального про­шло­го по­свя­ще­на ис­то­рическая ро­ман­ная три­ло­гия «Ис­ланд­ский ко­ло­кол» («Íslands­k­luk­kan», 1943-1946 годы, русский перевод 1963 год); так­же ро­ма­ны: «Гер­п­ла» («Gerpla», 1952 год), сти­ли­зую­щий по­эти­ку древнеисландских саг, «Воз­вра­щён­ный рай» («Paradísarheimt», 1960 год, русский перевод 1977 год) и др. Ро­ман-пам­флет «Атом­ная база» («At ́omst ̈oð in», 1948 год, русский перевод 1954 год) на­прав­лен про­тив раз­ме­ще­ния американских во­енных баз в Ис­лан­дии.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман «Брех­ку­кот­ская ле­то­пись» («Brek­kukotsann ́all», 1957 год, русский перевод 1977 год), ав­то­био­гра­фия «По­эти­че­ская эпо­ха» («Skal­datimi», 1963 год); ро­ма­ны-эс­се: «На лу­жай­ке у род­но­го до­ма» («Í túninu heima», 1975 год) и др.; дра­мы, сти­хи. Пе­ре­вёл на исландский язык ро­ман «Про­щай, ору­жие» Э. Хе­мин­гу­эя. Но­бе­лев­ская премия (1955 год).