ЛАКШМИ БАИ

ЛАКШМИ БАИ - национальная ге­рои­ня Ин­дии.

Из се­мьи при­двор­но­го пеш­вы Бад­жи Рао II. В 1842 году вы­шла за­муж за рад­жу княжествава Джхан­си и при­ня­ла имя Лакшми Баи. По­сле смер­ти рад­жи в 1853 году княжество Джхан­си, объ­яв­лен­ное британским генерал-гу­бер­на­то­ром Ин­дии Дж. Э. Даль­ху­зи вы­мо­роч­ным вла­де­ни­ем, пе­ре­шло под управ­ле­ние британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Си­паи, рас­квар­ти­ро­ван­ные в Джхан­си, 5 июня1857 года при­сое­ди­ни­лись к Ин­дий­ско­му на­род­но­му вос­ста­нию 1857-1859 годов, пе­ре­би­ли анг­ли­чан и за­хва­ти­ли ряд кре­по­стей. Лакшми Баи взя­ла управ­ле­ние кня­же­ст­вом в свои ру­ки и об­ра­ти­лась к британским вла­стям за под­держ­кой. Од­на­ко британская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция об­ви­ни­ла её в по­соб­ни­че­ст­ве пов­стан­цам. Это по­бу­ди­ло Лакшми Баи пе­рей­ти на сто­ро­ну уча­ст­ни­ков вос­ста­ния. В октябре 1857 года она воз­гла­ви­ла обо­ро­ну кня­же­ст­ва от втор­же­ния войск рад­жей Орч­хи и Да­тии, пре­тен­до­вав­ших на его тер­ри­то­рию, а в январе 1858 года от на­сту­п­ле­ния британской ар­мии под ко­мандованием генерала Х. Ро­уза. По­сле за­хва­та анг­ли­ча­на­ми Джхан­си с апреля 1858 во гла­ве кавалерии от­ря­да доб­ле­ст­но сра­жа­лась в вой­сках Тан­тиа То­пи. Ге­рой­ски по­гиб­ла в сра­же­нии про­тив британских войск.