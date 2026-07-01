ЛАКШМИ БАИ
ЛАКШМИ БАИ - национальная героиня Индии.
Из семьи придворного пешвы Баджи Рао II. В 1842 году вышла замуж за раджу княжествава Джханси и приняла имя Лакшми Баи. После смерти раджи в 1853 году княжество Джханси, объявленное британским генерал-губернатором Индии Дж. Э. Дальхузи выморочным владением, перешло под управление британской колониальной администрации. Сипаи, расквартированные в Джханси, 5 июня1857 года присоединились к Индийскому народному восстанию 1857-1859 годов, перебили англичан и захватили ряд крепостей. Лакшми Баи взяла управление княжеством в свои руки и обратилась к британским властям за поддержкой. Однако британская колониальная администрация обвинила её в пособничестве повстанцам. Это побудило Лакшми Баи перейти на сторону участников восстания. В октябре 1857 года она возглавила оборону княжества от вторжения войск раджей Орчхи и Датии, претендовавших на его территорию, а в январе 1858 года от наступления британской армии под командованием генерала Х. Роуза. После захвата англичанами Джханси с апреля 1858 во главе кавалерии отряда доблестно сражалась в войсках Тантиа Топи. Геройски погибла в сражении против британских войск.