ЛАКРБА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАКРБА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - абхазский писатель, театровед, сценарист.
Окончил экономико-юридический факультет Тбилисского политехнического института (1929 год), Высшие сценарные курсы в Москве (1937 год). Участник Великой Отечественной войны. В 1921-1925 годах соредактор газеты «Апсны капш» («Красная Абхазия»). В 1947 году по ложному обвинению арестован, осуждён и этапирован в Воркуту; освобождён в 1955 году, реабилитирован.
Начал печататься в 1919 году. В центре произведений Лакрба - Абхазия, её народ, история, культура, обычаи: комедии «Потомок Гечей» (1939 год; поставлена в 1940 году), «В овраге Сабыды» (1940 год; поставлена в 1941 году), историческая драма «Данакай» (1946-1947 годы; поставлена в 1956 году).
Широкую известность Лакрба принесли его новеллы; в основе многих из них - устные народные рассказы. Автор первого исследования о национальном театре «Очерки из истории абхазского театрального искусства» (2-е издание, 1962 год), либретто опер «Изгнанники» (1935 год, музыка Д. Н. Шведова), «Мзиа» (1949 год, музыка А. М. Баланчивадзе) и музыкальные комедии «Хаджарат» (1938 год, музыка В. Г. Куртиди), киносценариев и др.
Сочинения:
Абхазские новеллы. М., 1961
Аламыс. М., 1961
С горсткой родной земли. Новеллы. М., 1972
Тот, кто убил лань. Новеллы. Сухуми, 1982.