ЛАКРБА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛАКРБА МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - абхазский пи­са­тель, те­ат­ро­вед, сце­на­рист.

Окон­чил эко­но­ми­ко-юри­дический факультет Тби­лис­ско­го по­ли­тех­нического института (1929 год), Выс­шие сце­нар­ные кур­сы в Мо­ск­ве (1937 год). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны. В 1921-1925 годах со­ре­дак­тор газеты «Апс­ны капш» («Крас­ная Аб­ха­зия»). В 1947 году по лож­но­му об­ви­не­нию аре­сто­ван, осу­ж­дён и эта­пи­ро­ван в Вор­ку­ту; ос­во­бо­ж­дён в 1955 году, реа­би­лити­ро­ван.

На­чал пе­ча­тать­ся в 1919 году. В цен­тре про­из­ве­де­ний Лакрба - Аб­ха­зия, её на­род, ис­то­рия, куль­ту­ра, обы­чаи: ко­ме­дии «По­то­мок Ге­чей» (1939 год; поставлена в 1940 году), «В ов­ра­ге Са­бы­ды» (1940 год; поставлена в 1941 году), ис­то­рическая дра­ма «Да­на­кай» (1946-1947 годы; поставлена в 1956 году).

Ши­ро­кую из­вест­ность Лакрба при­нес­ли его но­вел­лы; в ос­но­ве мно­гих из них - уст­ные народные рас­ска­зы. Ав­тор пер­во­го ис­сле­до­ва­ния о национальном те­ат­ре «Очер­ки из ис­то­рии аб­хаз­ско­го те­атраль­но­го ис­кус­ст­ва» (2-е издание, 1962 год), либ­рет­то опер «Из­гнан­ни­ки» (1935 год, музыка Д. Н. Шве­до­ва), «Мзиа» (1949 год, музыка А. М. Ба­лан­чивад­зе) и музыкальные ко­ме­дии «Ха­д­жа­рат» (1938 год, музыка В. Г. Кур­ти­ди), ки­но­сце­на­ри­ев и др.

Сочинения:

Аб­хаз­ские но­вел­лы. М., 1961

Ала­мыс. М., 1961

С гор­ст­кой род­ной зем­ли. Но­вел­лы. М., 1972

Тот, кто убил лань. Но­вел­лы. Су­ху­ми, 1982.