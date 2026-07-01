ЛАКЛО ПЬЕР

ЛАКЛО ПЬЕР АМБРУАЗ ФРАНСУА ШОДЕРЛО ДЕ - французский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­го дво­ря­ни­на, в 1760 году от­прав­лен на учё­бу в Ко­ро­лев­скую артиллерийскую шко­лу. На­чал во­енную служ­бу в Ла-Ро­ше­ли (1763 год), слу­жил в гар­ни­зо­нах Страс­бур­га (1765-1769 годы), Гре­ноб­ля (1769-1775 годы), Бе­зан­со­на (1775-1776 годы). В 1777 году ос­но­вал артиллерийскую шко­лу в Ва­лан­се. В 1788 году по­ки­нул ар­мию, по­сту­пил на гражданскую служ­бу к гер­цо­гу Ор­ле­ан­ско­му (Фи­лип­пу Эга­ли­те).

В на­чаль­ный пе­ри­од Французской ре­во­лю­ции XVIII века уча­ст­во­вал в за­го­во­рах роя­ли­стов, за­тем примк­нул к рес­пуб­ли­кан­цам, слу­жил в Во­енном министерстве. В 1793-1794 годах аре­сто­ван яко­бин­ца­ми. Сбли­зил­ся с На­поле­о­ном Бо­на­пар­том, ко­то­рый в 1800 году на­зна­чил его бри­гад­ным ге­не­ра­лом; уча­ст­во­вал в итальянских во­енных кам­па­ни­ях.

Литературную дея­тель­ность на­чал в 1770-е годы с «лёг­кой по­эзии». По­ста­нов­ка ко­мической опе­ры Лакло «Эр­не­сти­на» («Ernestine», 1777 год, музыка Ж. Бу­ло­ня де Сен-Жор­жа) ус­пе­ха не име­ла. Ми­ро­вую сла­ву при­нёс Лакло ро­ман «Опас­ные свя­зи» [«Les liaisons dan­gereuses», vol. 1-4, 1782; 10 пе­ре­из­да­ний в 1782-1784 годах; русский перевод, часть 1-4, 1804-1805 годы; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции, в т. ч. ре­жис­сё­ров - Р. Ва­ди­ма, 1961 год; С. Фрэр­за, 1988 год; М. Фор­ма­на (под названием «Валь­мон»), 1989 год; Ж. Дай­а­на, 2003 год, и др.], в ко­то­ром опи­сал нра­вы французского об­ще­ст­ва середины XVIII века.

Вдох­нов­лён­ный твор­че­ст­вом Ж. Ж. Рус­со и С. Ри­чард­со­на, Лакло усо­вер­шен­ст­во­вал жанр эпи­сто­ляр­но­го ро­ма­на, зна­чи­тель­но уве­ли­чив в нём ко­ли­че­ст­во пер­со­на­жей. Ро­ман Лакло от­ли­ча­ет­ся вир­ту­оз­ным пси­хо­ло­гиз­мом: по­сто­ян­ное из­ме­не­ние ха­рак­те­ра ка­ж­до­го ге­роя фик­си­ру­ет­ся в по­сле­до­ва­тель­но­сти его собственных пи­сем, а так­же ото­бра­жа­ет­ся в ха­рак­тери­сти­ках, дан­ных др. дей­ст­вую­щи­ми ли­ца­ми в пе­ре­пис­ке друг с дру­гом. Под­чёрк­ну­то от­стра­нён­ная по­зи­ция ав­то­ра, ко­то­рый про­яв­ля­ет свою точ­ку зре­ния лишь в пре­ди­сло­вии и ком­мен­та­ри­ях, по­зво­ля­ет трак­то­вать ро­ман и как са­ти­ру на сво­бод­ные нра­вы, и как свое­об­раз­ный «ка­те­хи­зис» рас­пут­ст­ва. Ав­тор трак­та­та «О жен­щи­нах и их вос­пи­та­нии» («Des femmes et de leur ́educa­tion», 1783 год) и др.

Сочинения :

Опас­ные свя­зи. М., 1965

Œuvres com­plètes. P., 1998.