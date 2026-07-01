ЛАКЛО ПЬЕР
ЛАКЛО ПЬЕР АМБРУАЗ ФРАНСУА ШОДЕРЛО ДЕ - французский писатель.
Родился в семье мелкого дворянина, в 1760 году отправлен на учёбу в Королевскую артиллерийскую школу. Начал военную службу в Ла-Рошели (1763 год), служил в гарнизонах Страсбурга (1765-1769 годы), Гренобля (1769-1775 годы), Безансона (1775-1776 годы). В 1777 году основал артиллерийскую школу в Валансе. В 1788 году покинул армию, поступил на гражданскую службу к герцогу Орлеанскому (Филиппу Эгалите).
В начальный период Французской революции XVIII века участвовал в заговорах роялистов, затем примкнул к республиканцам, служил в Военном министерстве. В 1793-1794 годах арестован якобинцами. Сблизился с Наполеоном Бонапартом, который в 1800 году назначил его бригадным генералом; участвовал в итальянских военных кампаниях.
Литературную деятельность начал в 1770-е годы с «лёгкой поэзии». Постановка комической оперы Лакло «Эрнестина» («Ernestine», 1777 год, музыка Ж. Булоня де Сен-Жоржа) успеха не имела. Мировую славу принёс Лакло роман «Опасные связи» [«Les liaisons dangereuses», vol. 1-4, 1782; 10 переизданий в 1782-1784 годах; русский перевод, часть 1-4, 1804-1805 годы; многочисленные экранизации, в т. ч. режиссёров - Р. Вадима, 1961 год; С. Фрэрза, 1988 год; М. Формана (под названием «Вальмон»), 1989 год; Ж. Дайана, 2003 год, и др.], в котором описал нравы французского общества середины XVIII века.
Вдохновлённый творчеством Ж. Ж. Руссо и С. Ричардсона, Лакло усовершенствовал жанр эпистолярного романа, значительно увеличив в нём количество персонажей. Роман Лакло отличается виртуозным психологизмом: постоянное изменение характера каждого героя фиксируется в последовательности его собственных писем, а также отображается в характеристиках, данных др. действующими лицами в переписке друг с другом. Подчёркнуто отстранённая позиция автора, который проявляет свою точку зрения лишь в предисловии и комментариях, позволяет трактовать роман и как сатиру на свободные нравы, и как своеобразный «катехизис» распутства. Автор трактата «О женщинах и их воспитании» («Des femmes et de leur ́education», 1783 год) и др.
Сочинения:
Опасные связи. М., 1965
Œuvres complètes. P., 1998.