ЛАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ЛАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - изделия из дерева, папье-маше или металла, покрытые лаком и нередко украшенные росписью, рельефной резьбой, инкрустацией, гравировкой.
Главные художественные особенности лаков – блеск зеркальной полированной поверхности, контрасты цветов фона, росписи и инкрустации, а у резных лаков художественных мягкая светотеневая игра и сочность форм.
Лаки художественный известны со II-го тысячелетия до н. э. в Китае, где в качестве материала для покрытий использовался сок лакового дерева. Китайские лаки художественные (чашки, вазы, шкатулки, мебель, архитектурные детали) из папье-маше, дерева, оклеенные материей или бумагой, подвергаются многочисленным операциям грунтования, многократного покрытия лаком, сушки и полирования, чем достигается прочность и водонепроницаемость покрытия. В китайских лаках художественных распространены рельефная многоплановая резьба по красному лаку, тончайшая роспись полихромными и золотыми (в состав которых входит золотой порошок) лаками по чёрному или цветному фону, роспись в прорезях чёрного фона («коромандельские лаки»), инкрустация перламутром, оловом или серебром.
Для китайских лаковых изделий характерны изображения пейзажей, цветов, бытовых сцен. К китайским близки лаки художественные Кореи, Японии, стран Индокитая. Во Вьетнаме и Лаосе наряду с декоративной лаковой живописью на бытовых изделиях получила распространение и станковая. В Иране, Индии и Центральной Азии (Герат) известны (особенно в XV-XVII веках) миниатюры, исполненные темперными красками на изделиях (шкатулки, пеналы) из папье-маше и покрытые лаком, главная составная часть котоpoгo - смола деревьев сем. кипарисовых (сандарак). В Индии распространены также нирмальские лаки - изделия из дерева или металла, покрытые т. н. золотым лаком из сока зёрен тамаринда, по которому выполнялась яркая полихромная роспись (фигурки людей, цветы, птицы).
Восточные лаки художественные известны в Европе с XV века, где собственно производство лаковых изделий (декорация дворцовых интерьеров, мебель, бытовые предметы) из дерева, папье-маше начало развиваться в XVII-XVIII веках. Европейская технология лаковых изделий (в отличие от восточной) предусматривала прессование склеенных листов бумаги или картона: их набивали на деревянные или металлические каркасы (соответственно формам изделий); сняв, пропитывали маслом, сушили, после столярной и токарной обработки грунтовали и шпаклевали, покрывали чёрным лаком. Для живописи на лаковой поверхности в старину служил копаловый лак, позднее - масляные и темперные краски. Изделие просушивали и полировали до зеркального блеска. В XVIII веке техническим и художественным мастерством выделялись французские лаки фирмы «Мартен» и немецкие лаки фабрики И. Штобвассера (шкатулки, табакерки, украшенные миниатюрами).
В России лаки художественные использовались в убранстве дворцовых кабинетов по дальневосточным образцам с начала XVIII века. Первое производство лаков художественных основано московским купцом П. И. Коробовым в 1795-1798 годах (табакерки, украшенные живописью). В начале XIX века мастерские лакового дела появились в Москве и Санкт-Петербурге.
Расцвет лаков художественных в России наступил после 1825 года, с переходом коробовской фабрики к П. В. Лукутину, когда было достигнуто высокое качество изделий, организована школа мастеров. В миниатюрах преобладали народные сюжеты («Чаепитие», «Тройка», «Пляска»), копии с картин русских художников (мифологические мотивы, пейзажи, в т. ч. виды Москвы; натюрморты). Лукутинской миниатюре особое своеобразие придавало виртуозное применение перламутра, серебряных и золотых подкладок под живопись, декора «под черепаху». В 1-й половине XIX века в Московской губернии возникли др. предприятия, главным образом в районе села Осташково и деревни Жостово (смотрите Жостовская роспись).
Значительной была мастерская братьев Вишняковых. Роспись здесь имела характер крестьянского примитива и повышенную декоративность. Широкая манера, насыщенная красочность, тонкий каллиграфический узор отличали появившиеся одновременно лаки Сибири и Урала, впервые показанные на Всероссийской мануфактурной выставке 1831 года в Москве. В 1860-1870-х годах высококачественные лаки художественные производились в десятке деревень под Москвой. В начале XX века лукутинское производство прекратилось; в 1910 году была организована артель в Федоскине (смотрите Федоскинская миниатюра); позднее возникли др. центры лаков художественных (смотрите Палехская миниатюра, Мстёрская миниатюра, Холуйская миниатюра), имеющие и ныне широкое признание.
Дополнительная литература:
Русские художественные лаки. Художественные артели. М., 1933
Holzhausen W. Lackkunst in Europa. Braunschweig, 1959
Уханова И. Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. Л., 1964
она же. Лаковая живопись в России XVIII–XIX вв. СПб., 1995
Speiser W. Lackkunst in Ostasien. Baden-Baden, 1965
Bedford J. Chinese and Japanese lacquer. L., 1969
Шмелева Г.В. Станковая лаковая живопись Демократической Республики Вьетнам. М., 1970
Huth H. Lacquer of the West: the history of a craft and industry, 1550–1950. Chi., 1971
Lee Y.Oriental lacquer art. N. Y., 1972
Garner H. Chinese lacquer. L., 1979
Lacquer: an international history and collector’s guide. Marlborough, 1984.