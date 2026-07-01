ЛАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ЛАКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - из­де­лия из де­ре­ва, па­пье-ма­ше или ме­тал­ла, по­кры­тые ла­ком и не­ред­ко ук­ра­шен­ные рос­пи­сью, рель­еф­ной резь­бой, ин­кру­ста­ци­ей, гра­ви­ров­кой.

Главные ху­дожественные осо­бен­но­сти ла­ков – блеск зер­каль­ной по­ли­ро­ван­ной по­верх­но­сти, кон­тра­сты цве­тов фо­на, рос­пи­си и ин­кру­ста­ции, а у рез­ных лаков художественных мяг­кая све­то­те­не­вая иг­ра и соч­ность форм.

Лаки художественный из­вест­ны со II-го тысячелетия до н. э. в Ки­тае, где в ка­че­ст­ве ма­те­риа­ла для по­кры­тий ис­поль­зо­вал­ся сок ла­ко­во­го де­ре­ва. Китайские лаки художественные (чаш­ки, ва­зы, шка­тул­ки, ме­бель, ар­хитектурные де­та­ли) из па­пье-ма­ше, де­ре­ва, ок­ле­ен­ные ма­те­ри­ей или бу­ма­гой, под­вер­га­ют­ся мно­го­численным опе­ра­ци­ям грун­то­ва­ния, мно­го­крат­но­го по­кры­тия ла­ком, суш­ки и по­ли­ро­ва­ния, чем дос­ти­га­ет­ся проч­ность и во­до­не­про­ни­цае­мость по­кры­тия. В китайских лаках художественных рас­про­стра­не­ны рель­еф­ная мно­го­пла­но­вая резь­ба по крас­но­му ла­ку, тон­чай­шая рос­пись по­ли­хром­ны­ми и зо­ло­ты­ми (в со­став ко­то­рых вхо­дит зо­ло­той по­ро­шок) ла­ка­ми по чёр­но­му или цвет­но­му фо­ну, рос­пись в про­ре­зях чёр­но­го фо­на («ко­ро­ман­дель­ские ла­ки»), ин­кру­ста­ция пер­ла­мут­ром, оло­вом или се­реб­ром.

Для китайских ла­ко­вых из­де­лий ха­рак­тер­ны изо­бра­же­ния пей­за­жей, цве­тов, бы­то­вых сцен. К ки­тай­ским близ­ки лаки художественные Ко­реи, Япо­нии, стран Ин­до­ки­тая. Во Вьет­на­ме и Лао­се на­ря­ду с де­ко­ра­тив­ной ла­ко­вой жи­во­пи­сью на бы­то­вых из­де­ли­ях по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние и стан­ко­вая. В Ира­не, Ин­дии и Центральной Азии (Ге­рат) из­вест­ны (осо­бен­но в XV-XVII веках) ми­ниа­тю­ры, ис­пол­нен­ные тем­пер­ны­ми крас­ка­ми на из­де­ли­ях (шка­тул­ки, пе­на­лы) из па­пье-ма­ше и по­кры­тые ла­ком, главная со­став­ная часть ко­то­poгo - смо­ла деревь­ев сем. ки­па­ри­со­вых (сан­да­рак). В Ин­дии рас­про­стра­не­ны так­же нир­маль­ские ла­ки - из­де­лия из де­ре­ва или ме­тал­ла, по­кры­тые т. н. зо­ло­тым ла­ком из со­ка зё­рен та­ма­рин­да, по ко­то­ро­му вы­пол­ня­лась яр­кая по­ли­хром­ная рос­пись (фи­гур­ки лю­дей, цве­ты, пти­цы).

Восточные лаки художественные из­вест­ны в Ев­ро­пе с XV века, где соб­ст­вен­но про­изводство ла­ко­вых из­де­лий (де­ко­ра­ция двор­цо­вых ин­терь­е­ров, ме­бель, бы­то­вые пред­ме­ты) из де­ре­ва, па­пье-ма­ше на­ча­ло раз­ви­вать­ся в XVII-XVIII веках. Ев­ропейская тех­но­ло­гия ла­ко­вых из­де­лий (в от­ли­чие от вос­точ­ной) пре­ду­смат­ри­ва­ла прес­со­ва­ние скле­ен­ных лис­тов бу­ма­ги или кар­то­на: их на­би­ва­ли на де­ре­вян­ные или ме­тал­лические кар­ка­сы (со­ответ­ст­вен­но фор­мам из­де­лий); сняв, про­пи­ты­ва­ли мас­лом, су­ши­ли, по­сле сто­ляр­ной и то­кар­ной об­ра­бот­ки грун­то­вали и шпак­ле­ва­ли, по­кры­ва­ли чёр­ным ла­ком. Для жи­во­пи­си на ла­ко­вой по­верх­но­сти в ста­ри­ну слу­жил ко­па­ло­вый лак, позд­нее - мас­ля­ные и тем­пер­ные крас­ки. Из­де­лие про­су­ши­ва­ли и по­ли­ро­ва­ли до зер­каль­но­го бле­ска. В XVIII веке тех­ническим и ху­дожественным мас­тер­ст­вом вы­де­ля­лись французские ла­ки фир­мы «Мар­тен» и немецкие ла­ки фаб­ри­ки И. Штоб­вас­се­ра (шка­тул­ки, та­ба­кер­ки, ук­ра­шен­ные ми­ниа­тю­ра­ми).

В Рос­сии лаки художественные ис­поль­зо­ва­лись в уб­ран­ст­ве двор­цо­вых ка­би­не­тов по даль­не­во­сточ­ным об­раз­цам с начала XVIII века. Пер­вое про­изводство лаков художественных ос­но­ва­но московским куп­цом П. И. Ко­ро­бо­вым в 1795-1798 годах (та­ба­кер­ки, ук­ра­шен­ные жи­во­пи­сью). В начале XIX века мас­тер­ские ла­ко­во­го де­ла поя­ви­лись в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Рас­цвет лаков художественных в Рос­сии на­сту­пил по­сле 1825 года, с пе­ре­хо­дом ко­ро­бов­ской фаб­ри­ки к П. В. Лу­ку­ти­ну, ко­гда бы­ло дос­тиг­нуто вы­со­кое ка­че­ст­во из­де­лий, ор­га­ни­зо­ва­на шко­ла мас­те­ров. В ми­ниа­тю­рах пре­об­ла­да­ли народные сю­же­ты («Чае­пи­тие», «Трой­ка», «Пля­ска»), ко­пии с кар­тин русских ху­дож­ни­ков (ми­фо­ло­гические мо­ти­вы, пей­за­жи, в т. ч. ви­ды Мо­ск­вы; на­тюр­мор­ты). Лу­ку­тин­ской ми­ниа­тю­ре осо­бое свое­об­ра­зие при­да­ва­ло вир­ту­оз­ное при­ме­не­ние пер­ла­мут­ра, се­реб­ря­ных и зо­ло­тых под­кла­док под жи­во­пись, де­ко­ра «под че­ре­па­ху». В 1-й половине XIX века в Московской губернии воз­ник­ли др. пред­при­ятия, главным образом в рай­оне села Ос­таш­ко­во и деревни Жос­то­во (смотрите Жос­тов­ская рос­пись).

Зна­чи­тель­ной бы­ла мас­тер­ская братьев Виш­ня­ко­вых. Рос­пись здесь име­ла ха­рак­тер кре­сть­ян­ско­го при­ми­ти­ва и по­вы­шен­ную де­ко­ра­тив­ность. Ши­ро­кая ма­не­ра, на­сы­щен­ная кра­соч­ность, тон­кий кал­ли­гра­фический узор от­ли­ча­ли по­я­вив­шие­ся од­но­вре­мен­но ла­ки Си­би­ри и Ура­ла, впер­вые по­ка­зан­ные на Все­российской ма­ну­фак­тур­ной вы­став­ке 1831 года в Мо­ск­ве. В 1860-1870-х годах вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные лаки художественные про­из­во­ди­лись в де­сят­ке де­ре­вень под Мо­ск­вой. В начале XX века лу­ку­тин­ское про­изводство пре­кра­ти­лось; в 1910 году бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на ар­тель в Фе­до­ски­не (смотрите Фе­до­скин­ская ми­ниа­тю­ра); позд­нее воз­ник­ли др. цен­тры лаков художественных (смотрите Па­лех­ская ми­ниа­тю­ра, Мстёр­ская ми­ниа­тю­ра, Хо­луй­ская ми­ниа­тю­ра), имею­щие и ны­не ши­ро­кое при­зна­ние.

Дополнительная литература :

Рус­ские ху­до­же­ст­вен­ные ла­ки. Ху­до­же­ст­вен­ные ар­те­ли. М., 1933

Holzhausen W. Lackkunst in Europa. Braunschweig, 1959

Уха­но­ва И. Н. Рус­ские ла­ки в со­б­ра­нии Эр­ми­тажа. Л., 1964

она же. Ла­ко­вая жи­во­пись в Рос­сии XVIII–XIX вв. СПб., 1995

Spei­ser W. Lackkunst in Ostasien. Baden-Baden, 1965

Bedford J. Chinese and Japanese lacquer. L., 1969

Шме­ле­ва Г.В. Стан­ко­вая ла­ко­вая жи­во­пись Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам. М., 1970

Huth H. Lacquer of the West: the history of a craft and industry, 1550–1950. Chi., 1971

Lee Y.Oriental lacquer art. N. Y., 1972

Garner H. Chinese lacquer. L., 1979

La­cquer: an international history and collector’s guide. Marlborough, 1984.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)