ЛАКАПИНЫ

Византийский род, фактический соправитель Македонской династии в 919-45 гг.

Основателем династии Лакапинов является Феофилакт Авастакт («Невыносимый»), происходивший из армянских крестьян малоазийского Приевфратья. В 872 г. во время экспедиции против павликиан он спас жизнь императору Василию I, за что был зачислен в гвардию и получил земельный надел из царского фонда, располагавшийся, вероятно, в регионе Лакапы (близ города Мелитены в Каппадокии), который дал название всему роду.

Сын Феофилакта Роман Лакапин, дослужившийся до поста друнгария флота, совершил в марте 919 г. государственный переворот и стал вначале регентом при Константине VII Багрянородном, а затем – самодержавным василевсом под именем Романа I (920 г.). Стремясь упрочить положение семьи, Роман Лакапин женил Константина VII на дочери Елене (май 919 г.), а троих сыновей Христофора, Стефана и Константина сделал соправителями. В 927 г. старшая внучка Романа I (дочь Христофора Лакапина) Мария вышла замуж за царя Болгарии Петра I, а в 933 г. младший отпрыск Романа Лакапина 16-летний Феофилакт вступил на константинопольский патриарший престол. Очевидные намерения Романа I о закреплении трона за своей династией реализовать не удалось: в 931 г. умер Христофор Лакапин, а в декабре 944 г. Роман I пал жертвой заговора младших сыновей Стефана и Константина, низложивших отца. Однако уже в январе 945 г. сами братья Лакапины были лишены власти и отправлены в ссылку Константином Багрянородным, четверть века находившимся в тени тестя и шуринов.

Несмотря на серьезную чистку, Лакапины еще 40 лет сохраняли большое влияние на византийский двор: Феофилакт оставался патриархом вплоть до смерти в 956 г., а побочный сын Романа Лакапина евнух Василий Ноф («Незаконнорожденный») был бликим советником Константина VII. Патрикий Василий долгие годы занимал важную придворную должность паракимомена (букв. «тот, кто спит рядом») – главного спальничего, начальника китонитов – охранников императорских покоев, китона. Позднее в период малолетства и первых лет самостоятельного царствования (963-85 гг.) своего внучатого племянника Василия II Ноф фактически возглавлял правительство в чине проэдра синклита. Обвиненный в злоумышлениях против императора Василий Ноф потерял высокий статус и был выслан из столицы по приказу Василия II, который более не нуждался во всесильном временщике, после чего род Лакапинов сошел с политической сцены.

Исторические источники:

Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Пер., ст., прим. Я.Н. Любарского, Д.А. Черноглазова, Д.Р. Абдрахманова. СПб., 2003;

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Роман I Лакапин и его старший сын-соправитель Христофор (солид, 921-31).

Автор статьи: А. Н. Слядзь