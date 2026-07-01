ЛАХТИ

ЛАХТИ - город на юге Финляндии.

Население 99,8 тысяс человек (2010). Рас­по­ло­жен на скло­не гря­ды Сал­па­ус­сель­кя, на южном бе­ре­гу озера Ве­си­яр­ви (сис­те­ма озёр Пяй­ян­не). Круп­ный узел же­лез­ных до­рог, «же­лез­но­до­рож­ные во­ро­та» из Фин­лян­дии в Рос­сию (ма­ги­ст­раль Хель­син­ки - Лах­ти - Санкт-Пе­тер­бург; мо­дер­ни­зи­ру­ет­ся, 2006-2011). Свя­зан с Хель­син­ки вы­со­ко­ско­ро­ст­ной ав­то­ма­ги­ст­ра­лью (1999). Озёр­ный порт.

Де­рев­ня под названием Лахти впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1445 году как часть при­хо­да Хол­ло­ла. Тол­чок раз­ви­тию Лахти да­ло от­кры­тие железной дороги Рий­хи­мя­ки - Санкт-Пе­тер­бург (1870) и ка­на­ла Вя­ак­сю (озеро Ве­си­яр­ви - озеро Пяй­ян­не; 1871). В 1877 году Лахти был поч­ти пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром, в 1878 году по­лу­чил пра­ва тор­го­во­го го­ро­да. Городской ста­тус с 1905 года. В 1924, 1933 и 1956 годах в со­став Лахти вклю­че­ны близ­ле­жа­щие на­се­лён­ные пунк­ты.

Го­род за­страи­вал­ся главным образом в 1930-1970-х годах [жи­лые рай­оны Руо­ла (архитектор О. Вах­те­ра), Мук­ку­ла; оба 1969]. Сре­ди зда­ний XX века: Ра­ту­ша в фор­мах мо­дер­на (1912, архитектор Э. Сааринен, рес­тав­ра­ция 1985), ав­то­во­кзал в рус­ле функционализма (1939, архитектор К. Кё­нё­нен), Кон­церт­ный зал (1957, ар­хи­тек­то­ры К. и Х. Сирен), банк «КОП» (1963-1967, архитектор В. Ревелл), Городской те­атр (1983, архитектор П. Сал­ми­нен), мно­го­функ­цио­наль­ный кон­церт­ный зал «Си­бе­ли­ус» (2000, ар­хи­тек­то­ры К. Лин­ту­ла и Х. Тик­ка, основные ма­те­риа­лы - де­ре­во, стек­ло). Так­же церк­ви Рис­тин­кир­кко (1970-1978, по про­ек­ту архитектора А. Аалто), Йоутяр­ви (1962, архитектор У. Ой­о­нен) и Мук­ку­ла (1993, архитектор Ю. Бо­ман). Мемо­ри­аль­ная ста­туя «Мир» (1950-1952, скульп­тор В. Аалтонен), «Па­мят­ник кра­с­но­гвар­дей­цам - уча­ст­ни­кам ре­во­лю­ции и граж­дан­ской вой­ны в Фин­лян­дии в 1918 го­ду» (1976-1978, скульп­тор Э. Кан­но­сто).

Университет Лахти (1899, современные название и ста­тус с 1991 года), Уни­вер­си­тет­ский кон­сор­ци­ум Лахти (соз­дан в 2001-2003 годах) объ­е­ди­ня­ет 4 фи­лиа­ла финских университетов, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на ох­ра­не при­ро­ды, тех­нических, эко­но­мических, со­ци­аль­ных и пе­да­го­гических нау­ках; Центр на­учных ис­сле­до­ва­ний и не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния Хель­синк­ско­го университета, Институт спор­та Фин­лян­дии (в при­го­ро­де Вие­ру­мя­ки), учеб­ный центр «Сал­па­ус» (при­клад­ные нау­ки).

Библиотеки: уни­вер­саль­ная на­уч­ная и го­род­ская. Му­зеи: ис­то­рический (1924), ху­дожественный (1950), ра­дио и те­ле­ви­де­ния (1968), лыж­ный (1974), по­сте­ров (1975), во­еннной ме­ди­ци­ны (1983), во­енной му­зы­ки (от­крыт в 2003 году). Те­ат­ры: Го­род­ской (1983), «Ван­ха Юко», «Пик­ку­те­ат­те­ри», ку­коль­ный. Сим­фо­нический ор­кестр «Сим­фо­ния Лах­ти». Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: му­зы­ки Я. Си­бе­лиу­са (с 2000 года), Не­де­ля ор­ган­ной му­зы­ки, Дни джа­за. В Лахти так­же про­хо­дят ме­ж­ду­народные вы­став­ки: по­сте­ров (раз в два го­да; од­на из круп­ней­ших в ми­ре), ми­ниа­тюр­ной пе­чат­ной гра­фи­ки (раз в три го­да). Городской парк Пик­ку - Ве­си­яр­ви (ком­плекс музыкальныъ фон­та­нов, 1997, - один из круп­ней­ших в стра­нах Скан­ди­на­вии), эко­парк де­ревянных скульп­тур (12 скульп­тур, архитектор О. Ла­ну). Парк раз­вле­че­ний Лау­не, ор­ни­то­ло­гический парк (в при­го­ро­де Хей­но­ла; бо­лее 450 ви­дов птиц).

Лахти и ок­ре­ст­но­сти - центр зим­них ви­дов спор­та. С 1923 года здесь еже­год­но про­во­дят­ся тра­ди­ци­он­ные Лах­тин­ские иг­ры, вклю­чаю­щие лыж­ные гон­ки, прыж­ки с трам­пли­на и со­стя­за­ния двое­бор­цев (эта­пы Куб­ка ми­ра). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных со­ору­же­ний - Спор­тив­ный центр Лахти (трам­плин для прыжков на лы­жах, 1972, высота 114 м), Центральный спор­тив­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс «Лах­ден Мес­сут» (площадь около 20 тысяч квадрадных метров), ле­до­вый дво­рец «Ис­ку-Аре­эна». В Лахти со­стоя­лись чем­пио­на­ты ми­ра по лыж­ным гон­кам (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001) и би­ат­ло­ну (1981, 1987, 1991, 2000). Близ Лахти - центр гор­но­лыж­но­го спор­та Мес­си­ля (один из круп­ней­ших в Фин­лян­дии), спор­тив­ный учеб­ный центр «Паю­лах­ти» (в при­го­роде На­сто­ла).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да - ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ная сфе­ра ус­луг (за­ня­то 72% ра­бо­таю­щих, 2008). Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия свя­за­ны с ме­ж­ду­народным ту­риз­мом (рек­реа­ци­он­ным, спор­тив­ным, де­ло­вым) и транс­порт­но-ло­ги­сти­че­ски­ми ус­лу­га­ми. Ак­тив­но рас­ши­ря­ет­ся ком­плекс ус­луг, свя­зан­ных с оцен­кой со­стоя­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды и её ох­ра­ной: мо­ни­то­ринг ка­че­ст­ва почв, вод и др. Дей­ст­ву­ет на­уч­но-де­ло­вой центр «Lahti Science and Business Park» (спе­циа­ли­за­ция - тех­но­ло­гии при­ро­до­поль­зо­ва­ния и за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды).

Лахти - центр промышленного ди­зай­на Фин­лян­дии (в том числе ав­то­мо­биль­но­го и ме­бель­но­го), один из круп­ных национальных цен­тров ра­дио­ве­ща­ния. Большая часть промышленных пред­при­ятий - мел­кие и сред­ние. В начале XXI века при­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми ста­ли раз­ра­бот­ка и про­изводство раз­но­об­раз­ной вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной про­дук­ции, в том числе свя­зан­ной с ох­ра­ной ок­ру­жаю­щей сре­ды (био­ло­гические, фи­зические, хи­мические си­сте­мы для очист­ки вод и жид­ких от­хо­дов; обо­ру­до­ва­ние для вос­ста­нов­ле­ния почв; си­сте­мы сжи­га­ния про­из­водст­вен­ных от­хо­дов, и др.). Зна­че­ние тра­диционных от­рас­лей (с 1870-х годов - де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной, тек­стиль­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей; с 1930-х годов - пи­ще­вой, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шей­ся в основном на пе­ре­ра­бот­ке зер­на) су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось. Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке дре­ве­си­ны, про­изводству ме­бе­ли, про­дук­тов пи­та­ния (на ос­но­ве зер­на).

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