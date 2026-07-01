ЛАХТИ
ЛАХТИ - город на юге Финляндии.
Население 99,8 тысяс человек (2010). Расположен на склоне гряды Салпаусселькя, на южном берегу озера Весиярви (система озёр Пяйянне). Крупный узел железных дорог, «железнодорожные ворота» из Финляндии в Россию (магистраль Хельсинки - Лахти - Санкт-Петербург; модернизируется, 2006-2011). Связан с Хельсинки высокоскоростной автомагистралью (1999). Озёрный порт.
Деревня под названием Лахти впервые упоминается в 1445 году как часть прихода Холлола. Толчок развитию Лахти дало открытие железной дороги Рийхимяки - Санкт-Петербург (1870) и канала Вяаксю (озеро Весиярви - озеро Пяйянне; 1871). В 1877 году Лахти был почти полностью уничтожен пожаром, в 1878 году получил права торгового города. Городской статус с 1905 года. В 1924, 1933 и 1956 годах в состав Лахти включены близлежащие населённые пункты.
Город застраивался главным образом в 1930-1970-х годах [жилые районы Руола (архитектор О. Вахтера), Муккула; оба 1969]. Среди зданий XX века: Ратуша в формах модерна (1912, архитектор Э. Сааринен, реставрация 1985), автовокзал в русле функционализма (1939, архитектор К. Кёнёнен), Концертный зал (1957, архитекторы К. и Х. Сирен), банк «КОП» (1963-1967, архитектор В. Ревелл), Городской театр (1983, архитектор П. Салминен), многофункциональный концертный зал «Сибелиус» (2000, архитекторы К. Линтула и Х. Тикка, основные материалы - дерево, стекло). Также церкви Ристинкиркко (1970-1978, по проекту архитектора А. Аалто), Йоутярви (1962, архитектор У. Ойонен) и Муккула (1993, архитектор Ю. Боман). Мемориальная статуя «Мир» (1950-1952, скульптор В. Аалтонен), «Памятник красногвардейцам - участникам революции и гражданской войны в Финляндии в 1918 году» (1976-1978, скульптор Э. Канносто).
Университет Лахти (1899, современные название и статус с 1991 года), Университетский консорциум Лахти (создан в 2001-2003 годах) объединяет 4 филиала финских университетов, специализирующихся на охране природы, технических, экономических, социальных и педагогических науках; Центр научных исследований и непрерывного образования Хельсинкского университета, Институт спорта Финляндии (в пригороде Виерумяки), учебный центр «Салпаус» (прикладные науки).
Библиотеки: универсальная научная и городская. Музеи: исторический (1924), художественный (1950), радио и телевидения (1968), лыжный (1974), постеров (1975), военнной медицины (1983), военной музыки (открыт в 2003 году). Театры: Городской (1983), «Ванха Юко», «Пиккутеаттери», кукольный. Симфонический оркестр «Симфония Лахти». Ежегодно проводятся международные фестивали: музыки Я. Сибелиуса (с 2000 года), Неделя органной музыки, Дни джаза. В Лахти также проходят международные выставки: постеров (раз в два года; одна из крупнейших в мире), миниатюрной печатной графики (раз в три года). Городской парк Пикку - Весиярви (комплекс музыкальныъ фонтанов, 1997, - один из крупнейших в странах Скандинавии), экопарк деревянных скульптур (12 скульптур, архитектор О. Лану). Парк развлечений Лауне, орнитологический парк (в пригороде Хейнола; более 450 видов птиц).
Лахти и окрестности - центр зимних видов спорта. С 1923 года здесь ежегодно проводятся традиционные Лахтинские игры, включающие лыжные гонки, прыжки с трамплина и состязания двоеборцев (этапы Кубка мира). Среди наиболее известных сооружений - Спортивный центр Лахти (трамплин для прыжков на лыжах, 1972, высота 114 м), Центральный спортивно-выставочный комплекс «Лахден Мессут» (площадь около 20 тысяч квадрадных метров), ледовый дворец «Иску-Ареэна». В Лахти состоялись чемпионаты мира по лыжным гонкам (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001) и биатлону (1981, 1987, 1991, 2000). Близ Лахти - центр горнолыжного спорта Мессиля (один из крупнейших в Финляндии), спортивный учебный центр «Паюлахти» (в пригороде Настола).
Основа экономики города - диверсифицированная сфера услуг (занято 72% работающих, 2008). Перспективы развития связаны с международным туризмом (рекреационным, спортивным, деловым) и транспортно-логистическими услугами. Активно расширяется комплекс услуг, связанных с оценкой состояния окружающей среды и её охраной: мониторинг качества почв, вод и др. Действует научно-деловой центр «Lahti Science and Business Park» (специализация - технологии природопользования и защиты окружающей среды).
Лахти - центр промышленного дизайна Финляндии (в том числе автомобильного и мебельного), один из крупных национальных центров радиовещания. Большая часть промышленных предприятий - мелкие и средние. В начале XXI века приоритетными направлениями стали разработка и производство разнообразной высокотехнологичной продукции, в том числе связанной с охраной окружающей среды (биологические, физические, химические системы для очистки вод и жидких отходов; оборудование для восстановления почв; системы сжигания производственных отходов, и др.). Значение традиционных отраслей (с 1870-х годов - деревообрабатывающей, мебельной, текстильной, металлообрабатывающей; с 1930-х годов - пищевой, специализировавшейся в основном на переработке зерна) существенно снизилось. Предприятия по переработке древесины, производству мебели, продуктов питания (на основе зерна).