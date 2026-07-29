ЛАХОР

ЛАХОР - город на северо-востоке Пакистана , административный центр провинции Пенджаб.

Население 7129,6 тысяч человек (2010; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ка­ра­чи). Рас­по­ло­жен на Ин­до-Ганг­ской рав­ни­не, на реке Ра­ви, близ гра­ни­цы с Ин­ди­ей. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт им. Ал­ла­мы Ик­ба­ла.

Ос­но­ван в I веке. В 1099-1114, 1170-х годах сто­ли­ца государства Газ­не­ви­дов, центр рас­про­стра­не­ния Ис­ла­ма. Центр Пенд­жаб­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва Де­лий­ско­го сул­та­на­та и им­пе­рии Ве­ли­ких Мо­го­лов . В 1739 году взят Надир-шахом, в середине XVIII века на­хо­дил­ся под вла­стью Ахмад-шаха Дур­ра­ни. С 1799 года сто­ли­ца Сикх­ско­го го­су­дар­ст­ва. В 1849 году взят британскими вой­ска­ми, с это­го вре­ме­ни центр Ла­хор­ской области и од­но­именного ок­ру­га Британской Ин­дии (до 1947 года). Ме­сто при­ня­тия Ла­хор­ской (Па­ки­стан­ской) ре­зо­лю­ции Му­сульманской ли­ги. С 1947 года административный центр провинции Пенд­жаб в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Па­ки­ста­на.

В ис­то­рическом цен­тре Лахора на ле­вом бе­ре­гу реки Ра­ви рас­по­ло­жен об­не­сён­ный мощ­ны­ми сте­на­ми и баш­ня­ми Крас­ный форт (около 1566; во­ро­та Мас­ти, около 1566; ук­ра­шен­ные гла­зу­ро­ван­ной ке­ра­ми­кой во­ро­та Шах-Бурдж, 1631-1632, архитектор Аб­дул Ка­рим Хан; во­ро­та Алам­ги­ри, 1673-1674; в XIX веке с се­ве­ра по­строе­ны до­пол­нительные ук­ре­п­ле­ния; с 1928 года му­зей).

На тер­ри­тории фор­та - не­боль­шая бе­ло­мра­мор­ная Жем­чуж­ная ме­четь (Мо­ти-Масд­жид; 1644-1645); двор­цо­вые ком­плек­сы с ар­ка­да­ми, во­до­ёма­ми и па­виль­о­на­ми - дво­рец Джа­хан­ги­ра (за­вер­шён в 1617-1618 годах, архитектор Аб­дул Ка­рим Хан; ны­не Мо­голь­ская га­ле­рея с кол­лек­ци­ей ми­ниа­тюр, мо­де­лью Тадж-Ма­ха­ла из сло­но­вой кос­ти) с за­ла­ми Дау­лат-Ха­на-и-Хас-о-Ам (1566) и Ди­ва­ни-Ам (1631–32, рес­тав­ри­ро­ван в 1840-е годы; ар­ка­да на 40 мра­мор­ных пи­ло­нах), ба­ня­ми (ны­не му­зей ору­жия); дво­рец Ша­ха Джа­ха­на, вклю­чаю­щий «Сло­но­вые во­ро­та» (Ха­ти-пул) и так называемый Зер­каль­ный дво­рец (Шиш-Ма­хал, 1631), лет­ние па­виль­о­ны Лал-Бурдж (1617-1632) и Ка­ла-Бурдж, зал ча­ст­ных ау­ди­ен­ций (Ди­ва­ни-Хас, 1645); Сикх­ская га­ле­рея (жи­во­пись XIX века), ко­нюш­ни (ны­не Па­кистанский институт ар­хео­ло­гии) и древние Во­ро­та Алам­ги­ри со­еди­ня­ют форт с са­дом Ха­зу­ри-Баг, раз­би­тым пе­ред ме­че­тью Бад­ша­хи (1673-1674); в са­ду - сикх­ский па­виль­он Ба­ра­да­ри (1818), мав­зо­лей фи­ло­со­фа Ик­ба­ла (1938).

С юга к фор­ту при­мы­ка­ет ок­ру­жён­ный сте­на­ми с баш­ня­ми и 13 во­ро­та­ми Ста­рый го­род, в ко­то­ром со­хра­ни­лись ме­че­ти Ни­вин (XVI век), Шах-Бе­гум (Ма­ри­ам За­ма­ни; 1614), Ва­зир-Ха­на (1634; во дво­ре - мав­зо­лей Сай­и­да Мо­хам­ма­да Иша­ка) и Со­нех­ри-Масд­жид (так называемая Зо­ло­тая, 1753; 3 по­зо­ло­чен­ных ку­по­ла); ба­ни XVII века, до­ма с бал­ко­на­ми на де­ревянных крон­штей­нах.

Вне городских стен со­хра­ни­лись мав­зо­леи фи­ло­со­фа Абу-ль-Ха­са­на Али аль-Худжвири, Му­сы Ахан­га­ра (XVI век) и другие. На про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу реки Ра­ви, в рай­оне Шах­да­ра, - сад и па­виль­он Кам­ра­на (1530-е годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в XVII веке и в 1990 году), мав­зо­леи Джа­хан­ги­ра (1627-1637; квад­рат­ное в пла­не зда­ние с 4 ми­на­ре­та­ми по уг­лам, рас­по­ло­жен­ное в цен­тре ре­гу­ляр­но­го са­да), Аса­фа Ха­на (восьмигран­ное зда­ние) и Нур Джа­ха­ны (оба - 1640-е годы). На восточной ок­раи­не Лахора - са­ды Ша­ли­мар (1637-1640-е годы, архитектор Али Мар­дан Хан), рас­по­ло­жен­ные на 3 уров­нях, с лод­жия­ми, па­виль­о­на­ми, ис­кусственными во­до­ёма­ми, фон­та­на­ми. Форт Лахор и са­ды Ша­ли­мар вклю­че­ны в спи­сок Всемирного наследия.

В XIX-XX веках Лахор раз­ви­вал­ся главным образом к югу от Ста­ро­го го­ро­да. В рай­оне Анар­ка­ли - об­щественные зда­ния в ду­хе эклектизма с эле­мен­та­ми колониального стиля и с национальными мо­ти­ва­ми: му­зей Ла­хо­ра (зда­ние 1890-1894), му­ни­ци­па­ли­тет (1890), анг­ли­кан­ский со­бор (1884-1887, архитектор Дж.О. Скотт), дво­рец гу­бер­на­то­ра и другие. В 1980-2000-е годы стро­ят­ся зда­ния с ис­поль­зо­ва­ни­ем национальных ар­хиектурных форм (центр ис­кусств Аль-Хам­ра, 1980-е годы, архитектура С. Кау­са­ра). Па­мят­ник не­за­ви­си­мо­сти Па­ки­ста­на Ми­на­ри-Па­ки­стан (1960-1968) в Пар­ке Ик­ба­ла.

Лахор - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Па­ки­ста­на. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Пенд­жаб­ский ир­ри­га­ци­он­ный ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1925), Институт ме­ха­ни­ки (1948), Институт ис­лам­ской куль­ту­ры (1950), Ака­де­мия Ик­ба­ла (1951), Пенд­жаб­ская ака­де­мия Ада­би (1957), Пенд­жаб­ский ве­те­ри­нар­ный ис­сле­до­ва­тель­ский институт (1963), Па­кистанский институт ар­хео­ло­гии (1986), Центр ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти язы­ка ур­ду (2001), на­учные организации Па­кистанской ко­мис­сии по атом­ной энер­гии: Центр ми­не­ра­лов атом­ной энер­ге­ти­ки, Центр ядер­ной ме­ди­ци­ны, Институт ядер­ной ме­ди­ци­ны и он­ко­ло­гии. Государственные выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния: Медицинский университет им. ко­ро­ля Эду­ар­да (1860, современный ста­тус с 2005), Государственный кол­ледж (1864, с 2002 года име­ет ста­тус университета), Национальный кол­ледж ис­кусств (1875), Пенд­жаб­ский университет (1882), Университет ве­те­ри­на­рии и зоо­тех­нии (1882, современный ста­тус с 2002 года), Университет тех­ни­ки и тех­но­ло­гии (1921, современный ста­тус с 1961 года), Жен­ский университет (1922, современный ста­тус с 2002), Университет медицинских на­ук (2002), Пе­да­го­гический университет (2002), Университет дис­тан­ци­он­но­го об­ра­зо­ва­ния (2002); кам­пу­сы: От­кры­то­го университета Ал­ла­мы Му­хам­ма­да Ик­ба­ла, Национального университета вы­чис­ли­тель­ных на­ук и инноваций, Института ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (все - в Ис­ла­ма­ба­де). Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Университет управ­ленческих на­ук, Шко­ла эко­но­ми­ки Лахора, Университет Лахор, Университет Центрального Пенд­жа­ба. Биб­лио­те­ки: Пенд­жаб­ская пуб­лич­ная библиотека (1884), Библиотека Ка­ид-и Аза­ма (1984), биб­лио­те­ки ву­зов, на­учных институтов и другие. Му­зеи: Ла­хо­ра (1864; со­б­ра­ние ганд­хар­ской скульп­ту­ры, средвневекового и современного искусства), ес­тественной ис­то­рии (1910), промышленный и тор­го­вый (1950), Национальный му­зей нау­ки и тех­но­ло­гии (1965), Му­зей па­кистанского ху­дож­ни­ка А.Р. Чугтаи (1975) и другие.

Те­атр им. Ра­фи Пи­ра (1974), ку­коль­ный те­атр (1992). Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли ку­коль­ных те­ат­ров (с 1992 года), дра­мы (с 1996 года), мо­ло­дёж­ных те­ат­ров (с 2001 года), Все­мир­ный фес­ти­валь ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств (с 2002 года), а так­же Национальный фес­ти­валь тан­ца (с 1995 года). В Лахоре про­хо­ди­ли чем­пио­нат ми­ра по кри­ке­ту (1987, 1996), Ку­бок ми­ра по хок­кею на тра­ве (1990), мат­чи Куб­ка Азии по фут­бо­лу (1993).

Лахор – вто­рой по эко­но­мическому зна­че­нию го­род в стра­не по­сле Ка­ра­чи, круп­ный бан­ков­ский и фи­нан­со­вый (фон­до­вая бир­жа) центр. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ря­да па­кистанских ком­па­ний, в том числе те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных и транс­порт­ных (в Лахоре - го­лов­ной офис государственной ком­па­нии «Pakistan Railways»), пред­ста­ви­тель­ст­ва ме­ж­ду­народных кор­по­ра­ций. Круп­ный центр ки­но­ин­ду­ст­рии. Пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии (про­изводство чу­гу­на и ста­ли), ма­ши­но­строе­ния (ав­то- и при­бо­ро­строе­ние), хи­ми­чес­кой (неф­те­пе­ре­ра­бот­ка, про­изводство кра­си­те­лей для тка­ней) и ре­зи­но­тех­ни­чес­кой, тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные и шер­стя­ные тка­ни, оде­ж­да) и пи­ще­вой (на ме­ст­ном сельскохозяйственном сы­рье) промышленности; про­изводство ме­бе­ли и обу­ви; тра­диционное ков­ро­тка­че­ст­во. Большая часть промышленных пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в городском районе Кот-Лак­хпат и при­го­ро­де Рай­винд.

К юго-за­па­ду от Лахора - ан­самбль охот­ничь­е­го двор­ца Джа­хан­ги­ра Хи­ран-Ми­нар (XVII век).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)