ЛАХОР
ЛАХОР - город на северо-востоке Пакистана, административный центр провинции Пенджаб.
Население 7129,6 тысяч человек (2010; второй по числу жителей город страны после Карачи). Расположен на Индо-Гангской равнине, на реке Рави, близ границы с Индией. Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт им. Алламы Икбала.
Основан в I веке. В 1099-1114, 1170-х годах столица государства Газневидов, центр распространения Ислама. Центр Пенджабского наместничества Делийского султаната и империи Великих Моголов. В 1739 году взят Надир-шахом, в середине XVIII века находился под властью Ахмад-шаха Дуррани. С 1799 года столица Сикхского государства. В 1849 году взят британскими войсками, с этого времени центр Лахорской области и одноименного округа Британской Индии (до 1947 года). Место принятия Лахорской (Пакистанской) резолюции Мусульманской лиги. С 1947 года административный центр провинции Пенджаб в составе независимого Пакистана.
В историческом центре Лахора на левом берегу реки Рави расположен обнесённый мощными стенами и башнями Красный форт (около 1566; ворота Масти, около 1566; украшенные глазурованной керамикой ворота Шах-Бурдж, 1631-1632, архитектор Абдул Карим Хан; ворота Аламгири, 1673-1674; в XIX веке с севера построены дополнительные укрепления; с 1928 года музей).
На территории форта - небольшая беломраморная Жемчужная мечеть (Моти-Масджид; 1644-1645); дворцовые комплексы с аркадами, водоёмами и павильонами - дворец Джахангира (завершён в 1617-1618 годах, архитектор Абдул Карим Хан; ныне Могольская галерея с коллекцией миниатюр, моделью Тадж-Махала из слоновой кости) с залами Даулат-Хана-и-Хас-о-Ам (1566) и Дивани-Ам (1631–32, реставрирован в 1840-е годы; аркада на 40 мраморных пилонах), банями (ныне музей оружия); дворец Шаха Джахана, включающий «Слоновые ворота» (Хати-пул) и так называемый Зеркальный дворец (Шиш-Махал, 1631), летние павильоны Лал-Бурдж (1617-1632) и Кала-Бурдж, зал частных аудиенций (Дивани-Хас, 1645); Сикхская галерея (живопись XIX века), конюшни (ныне Пакистанский институт археологии) и древние Ворота Аламгири соединяют форт с садом Хазури-Баг, разбитым перед мечетью Бадшахи (1673-1674); в саду - сикхский павильон Барадари (1818), мавзолей философа Икбала (1938).
С юга к форту примыкает окружённый стенами с башнями и 13 воротами Старый город, в котором сохранились мечети Нивин (XVI век), Шах-Бегум (Мариам Замани; 1614), Вазир-Хана (1634; во дворе - мавзолей Сайида Мохаммада Ишака) и Сонехри-Масджид (так называемая Золотая, 1753; 3 позолоченных купола); бани XVII века, дома с балконами на деревянных кронштейнах.
Вне городских стен сохранились мавзолеи философа Абу-ль-Хасана Али аль-Худжвири, Мусы Ахангара (XVI век) и другие. На противоположном берегу реки Рави, в районе Шахдара, - сад и павильон Камрана (1530-е годы, реконструированы в XVII веке и в 1990 году), мавзолеи Джахангира (1627-1637; квадратное в плане здание с 4 минаретами по углам, расположенное в центре регулярного сада), Асафа Хана (восьмигранное здание) и Нур Джаханы (оба - 1640-е годы). На восточной окраине Лахора - сады Шалимар (1637-1640-е годы, архитектор Али Мардан Хан), расположенные на 3 уровнях, с лоджиями, павильонами, искусственными водоёмами, фонтанами. Форт Лахор и сады Шалимар включены в список Всемирного наследия.
В XIX-XX веках Лахор развивался главным образом к югу от Старого города. В районе Анаркали - общественные здания в духе эклектизма с элементами колониального стиля и с национальными мотивами: музей Лахора (здание 1890-1894), муниципалитет (1890), англиканский собор (1884-1887, архитектор Дж.О. Скотт), дворец губернатора и другие. В 1980-2000-е годы строятся здания с использованием национальных архиектурных форм (центр искусств Аль-Хамра, 1980-е годы, архитектура С. Каусара). Памятник независимости Пакистана Минари-Пакистан (1960-1968) в Парке Икбала.
Лахор - крупный центр науки, образования и культуры Пакистана. Среди научных учреждений - Пенджабский ирригационный исследовательский институт (1925), Институт механики (1948), Институт исламской культуры (1950), Академия Икбала (1951), Пенджабская академия Адаби (1957), Пенджабский ветеринарный исследовательский институт (1963), Пакистанский институт археологии (1986), Центр исследований в области языка урду (2001), научные организации Пакистанской комиссии по атомной энергии: Центр минералов атомной энергетики, Центр ядерной медицины, Институт ядерной медицины и онкологии. Государственные высшие учебные заведения: Медицинский университет им. короля Эдуарда (1860, современный статус с 2005), Государственный колледж (1864, с 2002 года имеет статус университета), Национальный колледж искусств (1875), Пенджабский университет (1882), Университет ветеринарии и зоотехнии (1882, современный статус с 2002 года), Университет техники и технологии (1921, современный статус с 1961 года), Женский университет (1922, современный статус с 2002), Университет медицинских наук (2002), Педагогический университет (2002), Университет дистанционного образования (2002); кампусы: Открытого университета Алламы Мухаммада Икбала, Национального университета вычислительных наук и инноваций, Института информационных технологий (все - в Исламабаде). Среди негосударственных вузов - Университет управленческих наук, Школа экономики Лахора, Университет Лахор, Университет Центрального Пенджаба. Библиотеки: Пенджабская публичная библиотека (1884), Библиотека Каид-и Азама (1984), библиотеки вузов, научных институтов и другие. Музеи: Лахора (1864; собрание гандхарской скульптуры, средвневекового и современного искусства), естественной истории (1910), промышленный и торговый (1950), Национальный музей науки и технологии (1965), Музей пакистанского художника А.Р. Чугтаи (1975) и другие.
Театр им. Рафи Пира (1974), кукольный театр (1992). Проводятся международные фестивали кукольных театров (с 1992 года), драмы (с 1996 года), молодёжных театров (с 2001 года), Всемирный фестиваль исполнительских искусств (с 2002 года), а также Национальный фестиваль танца (с 1995 года). В Лахоре проходили чемпионат мира по крикету (1987, 1996), Кубок мира по хоккею на траве (1990), матчи Кубка Азии по футболу (1993).
Лахор – второй по экономическому значению город в стране после Карачи, крупный банковский и финансовый (фондовая биржа) центр. В городе расположены штаб-квартиры ряда пакистанских компаний, в том числе телекоммуникационных и транспортных (в Лахоре - головной офис государственной компании «Pakistan Railways»), представительства международных корпораций. Крупный центр киноиндустрии. Предприятия чёрной металлургии (производство чугуна и стали), машиностроения (авто- и приборостроение), химической (нефтепереработка, производство красителей для тканей) и резинотехнической, текстильной (хлопчатобумажные и шерстяные ткани, одежда) и пищевой (на местном сельскохозяйственном сырье) промышленности; производство мебели и обуви; традиционное ковроткачество. Большая часть промышленных предприятий сосредоточена в городском районе Кот-Лакхпат и пригороде Райвинд.
К юго-западу от Лахора - ансамбль охотничьего дворца Джахангира Хиран-Минар (XVII век).