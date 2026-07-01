ЛАХМИДЫ

Лахми́ды ( араб. Бану Лахм) — арабская династия, происходившая из племени лахм, обитавшего у западных границ Месопотамии и в северной Сирии и связанного родством с кальбитами . В III в. (согласно династическому преданию, в его начале, по параллельным письменным источникам — в конце) при поддержке Ирана образовала государство со столицей в Хире. Первый Л., известный по имени, Амр ибн Ади, по легенде, враждовал с царицей аз-Заббой (прототип — Зенобия ). Его сын и наследник, Имру аль-Кайс (ум. 328), возвысившийся на службе у Сасанидов как верховный вождь арабов Сирийской пустыни, к концу жизни переметнулся на сторону Рима и крестился. Надгробная надпись в Эн-Намаре (южная Сирия) — древнейший памятник собственно арабской эпиграфики — именует его «всех арабов царем», чье влияние распространялось до Йемена. Большинство Л. придерживались аравийского политеизма, но покровительствовали Церкви Востока , прихожанами которой были их оседлые подданные (ибад — «рабы [Божии]», в противоположность кочевникам-«союзникам» — ахлаф) в Хире и ее окрестностях, где в ведении местной епархии существовало несколько церквей и монастырей.Расцвет царства Л. связывается с полулегендарными ан-Нуманом

Расцвет царства Л. связывается с полулегендарными ан-Нуманом I Кривым (ал-А‘вар, начало V в.), правление которого отмечено активным дворцовым строительством (прославленные в позднейшей арабо-персидской литературе замки аль-Хаварнак и Садир), и аль-Мунзиром I (ок. 418 — ок. 452), который вмешивался в междоусобицы Сасанидов: его воспитанник сделался в конечном счете шаханшахом (Варахран V). По их именам арабские хронисты нередко именуют Л. «Нуманами» (Наамина) или «Мунзирами» (Маназира). В середине V в., при ан-Нумане II, с возвышением Кинда , территория, подвластная Л., значительно сократилась; в начале VI в. киндитский царь аль-Харис даже захватил Хиру, но аль-Мунзир III (504—554) нанес ему тяжелое поражение (529) и, опираясь на признание Ануширвана Хосрова I , превратил город в могущественный политический центр.Л. играли важную роль в

Л. играли важную роль в Ирано-византийских войнах, выступая как противовес Джафнидам (наряду с которыми в арабской исторической традиции именуются «царями» — мулук), и обеспечивали буферную зону между Сиро-Месопотамской равниной и внутренней частью Аравийского п-ова. Их войско сочетало легкую конницу североарабских номадов с отрядами тяжелово­оруженных всадников-персов (даусар) и конных стрелков (шахба) и гарнизонными контингентами (вадаи‘). Двор Хиры — средоточие культурной жизни северных арабов до ислама — испытал заметное ирано-сасанидское воздействие, о чем, в частности, свидетельствуют персидские имена ряда Л. (царь Кабус, 569—573), и проникновение среднеперсидской лексики в арабский язык. Одним из очагов складывания последнего послужило окружение царей Амра III (554—569), аль-Мунзира IV (573—580) и ан-Нумана III (580—602), которых воспели в панегириках доисламские поэты (ан-Набига аз-Зубьяни, аль-Аша, Ади ибн Зайд), пользовавшиеся их патронажем; хирское историческое предание, по косвенным свидетельствам, воплотилось в местных хрониках, которые в оригинале не сохранились.Низложив ан-Нумана

Низложив ан-Нумана III, первым из Л. принявшего крещение, Хосров II упразднил Хирское царство и, тем самым ликвидировав стратегически выгодный барьер между своими владениями и пустынными кочевниками Аравии, подорвал обороноспособность своих рубежей.

Лит .: Мишин Д. Е. История государства Лахмидов. М., 2017; Пигулевская Н. В. Арабы VI в. по сирийским источникам // Труды второй сессии ассоциации арабистов. М.–Л., 1941. С. 49—70; Ее же. Арабы у границ Византии и Ирана в IV—VI вв. М.—Л., 1964; Kister M. J. Al-Hira: Some Notes on its Relations with Arabia // Arabica. XV. 1968. P. 143—169; Rothstein G. Die Dynastie des Lahmiden in al-Hira. Ein Versuch zur arabisch-persischen Geschichte zur Zeit der Sasaniden. Вerlin, 1899; Shahid I. Byzantium and the Arabs in the 4th Century. Washington, 1984; Toral-Niehoff I. Al-Н.ira. Eine arabische Kulturmetropole im spatantiken Kontext. Leiden–Boston, 2014.