ЛАХМАН КАРЛ

ЛАХМАН КАРЛ - немецкий филолог-классик.

Изу­чал фи­ло­ло­гию в Лейп­циг­ском и Гёт­тин­ген­ском университетах. С января 1818 года профессор фи­ло­ло­гии в Кё­нигс­берг­ском университете; в 1825–1851 годах профессор фи­ло­ло­гии в Бер­ли­не. Под­го­то­вил кри­тические из­да­ния тек­стов ря­да клас­сических ав­то­ров: Про­пер­ция (1816), Ка­тул­ла (1829), Ти­бул­ла (1829), а так­же ком­мен­та­рий к трак­та­ту «О при­ро­де ве­щей» Лук­ре­ция (1850). Од­ним из пер­вых при ре­кон­ст­рук­ции тек­стов ис­поль­зо­вал ге­неа­ло­гический ме­тод. Пред­вос­хи­щая по­сле­дую­щее раз­ви­тие кри­ти­ки ис­точ­ни­ков по­эм Го­ме­ра, в 1837 году пред­ло­жил ги­по­те­зу о том, что «Илиа­да» воз­ник­ла в ре­зуль­та­те со­еди­не­ния ря­да из­на­чаль­но не­за­ви­си­мых по­эм.

Лахман осу­ще­ст­вил кри­тическое из­да­ние греческого тек­ста Но­во­го За­ве­та (Editio minor 1831; Editio maior 1842-1850), от­ка­зав­шись от пред­ше­ст­во­вав­шей прак­ти­ки вне­се­ния в греческий об­ще­при­ня­тый текст (Textus re­ceptus) отдельных ис­прав­ле­ний (как это де­ла­ли немецкие ис­сле­до­ва­те­ли И.А. Бен­гель, И.С. Землер , И.Я. Грис­бах) и пред­ло­жив соб­ст­вен­ную ре­кон­струк­цию. На ос­но­ве оп­ре­де­ле­ния ге­неа­ло­гических свя­зей ме­ж­ду ру­ко­пи­ся­ми, на­дёж­ность ко­то­рых под­твержда­ли не­за­ви­си­мые друг от дру­га груп­пы сви­де­те­лей тек­ста, Лахман пы­тал­ся вы­де­лить наи­бо­лее ран­ние ва­ри­ан­ты тек­ста, рас­про­стра­нён­но­го в Церк­ви до конца IV века.

Лахман – ав­тор ра­бот по ис­то­рии воз­ник­но­ве­ния си­ноп­ти­че­ских Еван­ге­лий. В про­ти­во­по­лож­ность И.Я. Грис­ба­ху он ут­вер­ждал не­воз­мож­ность пря­мой литературной за­ви­си­мо­сти ме­ж­ду тек­ста­ми этих Еван­ге­лий. В 1835, ис­сле­дуя сход­ст­во и раз­ли­чие в по­сле­до­ва­тель­но­сти из­ло­же­ния ма­те­риа­лов в си­ноп­ти­че­ских Еван­ге­ли­ях, Лахман вы­дви­нул тео­рию о су­ще­ст­во­ва­нии у них од­но­го ис­точ­ни­ка, ма­те­ри­ал ко­то­ро­го (по­сле­до­ва­тель­ность из­ло­же­ния) луч­ше ос­таль­ных со­хра­нил еван­ге­лист Марк. Вы­вод о при­ори­те­те Еван­ге­лия от Мар­ка лёг в ос­но­ву рас­про­стра­нён­ной в XX веке тео­рии 2 ис­точ­ни­ков си­ноп­ти­че­ских Еван­ге­лий - Еван­ге­лия от Мар­ка (или близ­ко­го к ка­но­ническому тек­сту ва­ри­ан­та) и ги­по­те­ти­че­ски ре­кон­ст­руи­руе­мо­го из об­ще­го для еван­ге­ли­стов Мат­фея и Лу­ки ма­те­риа­ла - «ис­точ­ни­ка ло­гий» (впос­лед­ст­вии по­лу­чив­ше­го наз­ва­ние ис­точ­ни­ка Q).

Сочинения:

Rechenschaft über seine Ausgabe des Neuen Testaments // Theologische Studien und Kritiken. 1830. Bd 3;

De Ordine Narrationum in Evangeliis Synopticis // Ibid. 1835. Bd 8; Kleinere Schriften. B., 1876. Bd 1–2.