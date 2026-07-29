ЛАХМАН КАРЛ
ЛАХМАН КАРЛ - немецкий филолог-классик.
Изучал филологию в Лейпцигском и Гёттингенском университетах. С января 1818 года профессор филологии в Кёнигсбергском университете; в 1825–1851 годах профессор филологии в Берлине. Подготовил критические издания текстов ряда классических авторов: Проперция (1816), Катулла (1829), Тибулла (1829), а также комментарий к трактату «О природе вещей» Лукреция (1850). Одним из первых при реконструкции текстов использовал генеалогический метод. Предвосхищая последующее развитие критики источников поэм Гомера, в 1837 году предложил гипотезу о том, что «Илиада» возникла в результате соединения ряда изначально независимых поэм.
Лахман осуществил критическое издание греческого текста Нового Завета (Editio minor 1831; Editio maior 1842-1850), отказавшись от предшествовавшей практики внесения в греческий общепринятый текст (Textus receptus) отдельных исправлений (как это делали немецкие исследователи И.А. Бенгель, И.С. Землер, И.Я. Грисбах) и предложив собственную реконструкцию. На основе определения генеалогических связей между рукописями, надёжность которых подтверждали независимые друг от друга группы свидетелей текста, Лахман пытался выделить наиболее ранние варианты текста, распространённого в Церкви до конца IV века.
Лахман – автор работ по истории возникновения синоптических Евангелий. В противоположность И.Я. Грисбаху он утверждал невозможность прямой литературной зависимости между текстами этих Евангелий. В 1835, исследуя сходство и различие в последовательности изложения материалов в синоптических Евангелиях, Лахман выдвинул теорию о существовании у них одного источника, материал которого (последовательность изложения) лучше остальных сохранил евангелист Марк. Вывод о приоритете Евангелия от Марка лёг в основу распространённой в XX веке теории 2 источников синоптических Евангелий - Евангелия от Марка (или близкого к каноническому тексту варианта) и гипотетически реконструируемого из общего для евангелистов Матфея и Луки материала - «источника логий» (впоследствии получившего название источника Q).
Сочинения:
Rechenschaft über seine Ausgabe des Neuen Testaments // Theologische Studien und Kritiken. 1830. Bd 3;
De Ordine Narrationum in Evangeliis Synopticis // Ibid. 1835. Bd 8; Kleinere Schriften. B., 1876. Bd 1–2.