ЛАГОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛАГОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский сур­до­пе­да­гог.

С 1884 года ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге в учи­ли­щах для глу­хо­не­мых (Санкт-Пе­тер­бург­ском, Алек­сан­д­ров­ском, Ма­ри­ин­ском).

По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Лаговского в Пет­ро­гра­де соз­дан (1918 год) Центральный институт глу­хо­не­мых - пер­вое в Рос­сии ис­сле­дова­тель­ское уч­ре­ж­де­ние для изу­че­ния ме­то­дов обу­че­ния глу­хих и под­го­тов­ки сур­до­пе­да­го­гов.

С 1919 года в Мо­ск­ве, пре­по­да­вал в пе­да­го­гических ву­зах (профессор с 1925 года). Тру­ды по ис­то­рии сур­до­пе­да­го­ги­ки в Западной Ев­ро­пе и в Рос­сии, её ис­то­рии и ме­то­ди­ке, в т. ч. по про­бле­мам обу­че­ния взрос­лых глу­хих.

Име­нем Лаговского на­зва­ны шко­лы для глу­хих в Кие­ве и Вяз­ни­ках (Вла­ди­мир­ская область).

Сочинения:

Обу­че­ние глу­хо­не­мых уст­ной ре­чи. СПб., 1903

Учеб­но-вос­пи­та­тель­ные и бла­го­тво­ри­тель­ные уч­ре­ж­де­ния для глу­хо­не­мых в Рос­сии. СПб., 1903

Что сде­ла­но для глу­хо­не­мых в Рос­сии. СПб., 1906

С.-Пе­тер­бург­ское учи­ли­ще глу­хо­не­мых (1810–1910). СПб., 1910

Ос­но­вы сур­до­пе­да­го­ги­ки. М., 1931

Обу­че­ние гра­мо­те взрос­лых глу­хо­не­мых. М., 1933.