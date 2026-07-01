ЛАГОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛАГОВСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский сурдопедагог.
С 1884 года работал в Санкт-Петербурге в училищах для глухонемых (Санкт-Петербургском, Александровском, Мариинском).
По инициативе и при участии Лаговского в Петрограде создан (1918 год) Центральный институт глухонемых - первое в России исследовательское учреждение для изучения методов обучения глухих и подготовки сурдопедагогов.
С 1919 года в Москве, преподавал в педагогических вузах (профессор с 1925 года). Труды по истории сурдопедагогики в Западной Европе и в России, её истории и методике, в т. ч. по проблемам обучения взрослых глухих.
Именем Лаговского названы школы для глухих в Киеве и Вязниках (Владимирская область).
Сочинения:
Обучение глухонемых устной речи. СПб., 1903
Учебно-воспитательные и благотворительные учреждения для глухонемых в России. СПб., 1903
Что сделано для глухонемых в России. СПб., 1906
С.-Петербургское училище глухонемых (1810–1910). СПб., 1910
Основы сурдопедагогики. М., 1931
Обучение грамоте взрослых глухонемых. М., 1933.