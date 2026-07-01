ЛАГОРИО ЛЕВ ФЕЛИКСОВИЧ
ЛАГОРИО ЛЕВ ФЕЛИКСОВИЧ - российский живописец и акварелист; профессор (с 1860 года) и почетный член (1900 года) петербургской Академии Художеств.
Сын неаполитанского вице-консула. Учился в петербургской АХ (1843-1850 годы) у М. Н. Воробьёва и Б. П. Виллевальде. В 1851 году путешествовал по Кавказу; в 1852 году принял российское подданство. Пенсионер АХ во Франции и Италии (1853-1860 годы); в 1860-1862 годах путешествовал по Швейцарии и Нидерландам.Жил в Санкт-Петербурге; летом работал в своей мастерской в Судаке.
В маринах и батальных полотнах Лагорио непосредственность этюда с натуры сочеталась с искусственностью цветовых и световых эффектов в традициях романтической и академической пейзажной живописи. Писал виды Санкт-Петербурга («Вид на Неву и Петровскую набережную с домиком Петра I», 1859 год, ГРМ), Франции («Нормандский берег», 1859 год, ГТГ), Италии («На острове Капри», 1859 год; «Фонтан Аннибала в Рокка-ди-Папа близ Рима», 1860 год, оба - там же), Крыма, работал над этюдами в Финляндии и Норвегии, посетил Константинополь (1885 год); исполнил серию картин на сюжеты русско-турецкой войны 1877-1878 годов.