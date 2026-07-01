ЛАГОРИО ЛЕВ ФЕЛИКСОВИЧ

ЛАГОРИО ЛЕВ ФЕЛИКСОВИЧ - российский жи­во­пи­сец и ак­ва­ре­лист; профессор (с 1860 года) и почетный член (1900 года) пе­тербургской Академии Художеств.

Сын не­апо­ли­тан­ско­го ви­це-кон­су­ла. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1843-1850 годы) у М. Н. Во­робь­ё­ва и Б. П. Вил­ле­валь­де. В 1851 году пу­те­ше­ст­во­вал по Кав­ка­зу; в 1852 году при­нял российское под­дан­ст­во. Пен­сио­нер АХ во Фран­ции и Ита­лии (1853-1860 годы); в 1860-1862 годах пу­те­шест­во­вал по Швей­ца­рии и Ни­дер­лан­дам.Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; ле­том ра­бо­тал в сво­ей мас­тер­ской в Су­да­ке.

В ма­ри­нах и ба­таль­ных по­лот­нах Лагорио не­по­сред­ст­вен­ность этю­да с на­ту­ры со­че­та­лась с ис­кус­ст­вен­но­стью цве­то­вых и све­то­вых эф­фек­тов в тра­ди­ци­ях ро­ман­тической и ака­де­мической пей­заж­ной жи­во­пи­си. Пи­сал ви­ды Санкт-Пе­тер­бур­га («Вид на Не­ву и Пет­ров­скую на­бе­реж­ную с до­ми­ком Пет­ра I», 1859 год, ГРМ), Фран­ции («Нор­манд­ский бе­рег», 1859 год, ГТГ), Ита­лии («На ост­ро­ве Ка­при», 1859 год; «Фон­тан Ан­ни­ба­ла в Рок­ка-ди-Па­па близ Ри­ма», 1860 год, оба - там же), Кры­ма, ра­бо­тал над этю­да­ми в Фин­лян­дии и Нор­ве­гии, по­се­тил Кон­стан­ти­но­поль (1885 год); ис­пол­нил се­рию кар­тин на сю­же­ты русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов.