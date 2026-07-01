ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ

ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ - русский пи­са­тель.

Из мно­го­дет­ной еврейской се­мьи. В 1925 году окон­чил эко­но­мический фа­куль­тет московского Института народного хо­зяй­ст­ва, в 1930-1933 годах учил­ся в московском Институте крас­ной про­фес­су­ры. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был при­ко­ман­ди­ро­ван к флот­ской газете «Крас­ный чер­но­мо­рец»; уча­ст­во­вал в обо­ро­не Се­ва­сто­по­ля, Кер­чи, Одес­сы, Хер­со­на.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1921 году. На­чи­нал как по­эт и фель­е­то­нист. Литературную из­вест­ность Лагину при­нес­ла ска­зоч­ная по­весть для де­тей «Ста­рик Хот­та­быч» (1938 год, отдельное издание 1940 год; эк­ра­ни­за­ция 1957 год), в ко­то­рой сю­жет о вы­пу­щен­ном из бу­тыл­ки джин­не спрое­ци­ро­ван на об­щественную си­туа­цию в СССР 1930-х годов. По­весть по­строе­на как свое­об­раз­ная па­ро­дия на ро­ман вос­пи­та­ния, в ко­то­рой столк­но­ве­ние двух ти­пов со­зна­ния на­хо­дит вы­ра­же­ние в ис­то­рии пе­ре­вос­пи­та­ния ста­ро­мод­но­го джин­на. Па­ро­дий­ный эф­фект свя­зан с пе­ре­ме­ной тра­диционных ро­лей: на­став­ни­ком ста­ри­ка ока­зы­ва­ет­ся маль­чик-пио­нер. По тре­бо­ва­нию идео­ло­гического от­де­ла ЦК КПСС Лагин «до­ра­бо­тал» сказ­ку: в но­вой ре­дак­ции (1956 год) главный ге­рой по­вес­ти, обыч­ный маль­чиш­ка, пре­вра­тил­ся в соз­на­тель­но­го и от­вет­ст­вен­но­го чле­на об­ще­ст­ва.

В про­зе 1-й половины 1940-х годов от­ра­зи­лись со­бы­тия Великой Отечественной вой­ны: рас­сказ «Дом с при­ви­де­ния­ми» (1943 год), по­весть-сказ­ка «Бро­не­но­сец "Аню­та"» (1945 год) и др. Про­из­ве­де­ния Лагина для взрос­лых со­че­та­ют эле­мен­ты фан­та­сти­ки, гро­те­ска и пам­фле­та.

Те­ма про­ти­во­стоя­ния различных по­ли­тических сис­тем по­лу­чи­ла раз­ви­тие в ро­ма­нах «Па­тент "АВ"» (1947 год), «Ата­вия Про­кси­ма» (1956 год; в редакции 1972 года под названием «Тра­ги­че­ский ас­те­ро­ид») и по­вес­тях «Ост­ров раз­оча­ро­ва­ния» (1951 год), «Бе­ло­ку­рая бес­тия» (1963 год).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: са­ти­рические рас­ска­зы (сборник «Обид­ные сказ­ки», 1959 год), по­весть «Май­ор Велл Эндъю» (1962 год), ро­ман «Го­лу­бой че­ло­век» (1967 год), сце­на­рии муль­ти­п­ли­кационных филь­мов («На­ше вам про­чте­ние», 1971 год, и др.), цикл ав­то­био­гра­фических рас­ска­зов «Жизнь то­му на­зад» (1974 год), сказ­ки для де­тей и взрос­лых.

Сочинения:

Съе­ден­ный ар­хи­пе­лаг: Са­ти­ри­че­ские сказ­ки и пам­фле­ты. М., 1963;

Из­бран­ное. М., 1975;

Ста­рик Хот­та­быч: Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1990.