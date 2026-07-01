ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ
ЛАГИН ЛАЗАРЬ ИОСИФОВИЧ - русский писатель.
Из многодетной еврейской семьи. В 1925 году окончил экономический факультет московского Института народного хозяйства, в 1930-1933 годах учился в московском Институте красной профессуры. Во время Великой Отечественной войны был прикомандирован к флотской газете «Красный черноморец»; участвовал в обороне Севастополя, Керчи, Одессы, Херсона.
Дебютировал в печати в 1921 году. Начинал как поэт и фельетонист. Литературную известность Лагину принесла сказочная повесть для детей «Старик Хоттабыч» (1938 год, отдельное издание 1940 год; экранизация 1957 год), в которой сюжет о выпущенном из бутылки джинне спроецирован на общественную ситуацию в СССР 1930-х годов. Повесть построена как своеобразная пародия на роман воспитания, в которой столкновение двух типов сознания находит выражение в истории перевоспитания старомодного джинна. Пародийный эффект связан с переменой традиционных ролей: наставником старика оказывается мальчик-пионер. По требованию идеологического отдела ЦК КПСС Лагин «доработал» сказку: в новой редакции (1956 год) главный герой повести, обычный мальчишка, превратился в сознательного и ответственного члена общества.
В прозе 1-й половины 1940-х годов отразились события Великой Отечественной войны: рассказ «Дом с привидениями» (1943 год), повесть-сказка «Броненосец "Анюта"» (1945 год) и др. Произведения Лагина для взрослых сочетают элементы фантастики, гротеска и памфлета.
Тема противостояния различных политических систем получила развитие в романах «Патент "АВ"» (1947 год), «Атавия Проксима» (1956 год; в редакции 1972 года под названием «Трагический астероид») и повестях «Остров разочарования» (1951 год), «Белокурая бестия» (1963 год).
Среди др. произведений: сатирические рассказы (сборник «Обидные сказки», 1959 год), повесть «Майор Велл Эндъю» (1962 год), роман «Голубой человек» (1967 год), сценарии мультипликационных фильмов («Наше вам прочтение», 1971 год, и др.), цикл автобиографических рассказов «Жизнь тому назад» (1974 год), сказки для детей и взрослых.
Сочинения:
Съеденный архипелаг: Сатирические сказки и памфлеты. М., 1963;
Избранное. М., 1975;
Старик Хоттабыч: Избранные произведения. М., 1990.