ЛАГИДЗЕ РЕВАЗ ИЛЬИЧ

ЛАГИДЗЕ РЕВАЗ ИЛЬИЧ - грузинский ком­по­зи­тор, народный артист Грузинской ССР (1961 год).

В 1939 году окон­чил музыкальное училище по клас­су скрип­ки, в 1948 году - Тби­лис­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. М. Ба­лан­чи­вад­зе. Иг­рал в сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре Грузинской фи­лар­мо­нии (1941-1945 годы), Грузинского ра­дио (1945-1949 годы).

С 1962 года заведующий ка­фед­рой му­зы­ки Тби­лис­ско­го пе­да­го­гического института (профессор с 1978 года), с 1964 года пре­по­да­вал в Тби­лис­ской консерватории.

Зна­чительное ме­сто в его твор­че­ст­ве за­ни­ма­ли пес­ни, мно­гие из ко­то­рых при­об­ре­ли ши­ро­кую по­пу­ляр­ность (в т. ч. «Пес­ня о Тби­ли­си» на слова П. Гру­зин­ско­го, 1958 год; с 2000 года гимн горо­да).

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Ле­ла» (1975 год); музыкальные ко­ме­дии - «Дру­зья» (1950 год), «Ком­бле» (1958 год; все по­став­ле­ны в Тби­ли­си); кан­та­ты - «Гру­зия» (1961 год), «Ждёт ме­ня Вард­зиа» (1966 год); сим­фо­ническая кар­ти­на «Са­чи­дао» (1953 год); хо­ры - «Мо­хев­ская бал­ла­да», «Бал­ла­да о ло­зе»; му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям и филь­мам.

Государственная премия Грузинской ССР (1975 год), Государственная премия СССР (1977 год).