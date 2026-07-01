ЛАГИДЗЕ РЕВАЗ ИЛЬИЧ
ЛАГИДЗЕ РЕВАЗ ИЛЬИЧ - грузинский композитор, народный артист Грузинской ССР (1961 год).
В 1939 году окончил музыкальное училище по классу скрипки, в 1948 году - Тбилисскую консерваторию по классу композиции А. М. Баланчивадзе. Играл в симфоническом оркестре Грузинской филармонии (1941-1945 годы), Грузинского радио (1945-1949 годы).
С 1962 года заведующий кафедрой музыки Тбилисского педагогического института (профессор с 1978 года), с 1964 года преподавал в Тбилисской консерватории.
Значительное место в его творчестве занимали песни, многие из которых приобрели широкую популярность (в т. ч. «Песня о Тбилиси» на слова П. Грузинского, 1958 год; с 2000 года гимн города).
Среди сочинений: опера «Лела» (1975 год); музыкальные комедии - «Друзья» (1950 год), «Комбле» (1958 год; все поставлены в Тбилиси); кантаты - «Грузия» (1961 год), «Ждёт меня Вардзиа» (1966 год); симфоническая картина «Сачидао» (1953 год); хоры - «Мохевская баллада», «Баллада о лозе»; музыка к драматическим спектаклям и фильмам.
Государственная премия Грузинской ССР (1975 год), Государственная премия СССР (1977 год).