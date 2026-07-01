ЛАГЕРЛЁФ СЕЛЬМА

ЛАГЕРЛЁФ СЕЛЬМА - шведская пи­са­тель­ни­ца, член Шведской ака­де­мии (1914 год).

Окон­чи­ла Выс­шую учи­тель­скую се­ми­на­рию в Сток­голь­ме (1885 год); в 1885-1895 годах ра­бо­та­ла учи­тель­ни­цей в городе Ланд­скру­на. Пе­ча­та­лась с 1890 года, но под­лин­ным де­бю­том Лагерлёф стал ро­ман «Са­га о Йё­сте Бер­лин­ге» («Gösta Ber­lings saga», 1891 год; эк­ра­ни­за­ция М. Стил­ле­ра, 1924 год). Твор­че­ст­во Лагерлёф от­ра­зи­ло силь­ное влия­ние фольк­ло­ра; его от­ли­ча­ют вос­хо­дя­щая к тра­ди­ци­ям ро­ман­тиз­ма апо­ло­гия яр­кой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти, ваи­мо­дей­ст­вие со­ци­аль­но­го и ми­фо­ло­гического на­чал, эмо­цио­наль­ный стиль: сборники но­велл «Не­ви­ди­мые узы» («Osynliga länkar», 1894 год), «Ко­ро­ле­вы в Кун­га­хел­ла» («Drot­tnin­gar i Kungah ̈alla», 1899 год); ро­ман «Чу­де­са Ан­ти­хри­ста» («Antikrists mirak­ler», 1897 год), во мно­гом на­ве­ян­ный впе­чат­ле­ния­ми от пре­бы­ва­ния Лагерлёф в Ита­лии (1896 год) и со­дер­жа­щий кри­тическую оцен­ку уче­ния со­циа­лиз­ма. Ха­рак­тер­ная для Лагерлёф ска­зо­вая ин­то­на­ция про­яви­лась в по­вес­тях «Пре­да­ние о ста­ром по­ме­стье» («En herr­gårdssägen», 1899 год), «День­ги гос­по­ди­на Ар­не» («Herr Arnes penningar», 1904 год; эк­ра­ни­за­ция М. Стил­ле­ра, 1919 год) и «Воз­ни­ца» («Körkarlen», 1912 год; эк­ра­ни­за­ция В. Шё­ст­рё­ма, 1921 год).

По­езд­ка на Ближ­ний Вос­ток, в т. ч. в Ие­ру­са­лим, вдох­но­ви­ла Лагерлёф на соз­да­ние мас­штаб­ной эпической ди­ло­гии «Ие­ру­са­лим» («Jerusalem», т. 1-2, 1901 год, эк­ра­ни­за­ция Б. Ау­гу­ста, 1996 год), в ко­то­рой ве­ко­вой кре­сть­ян­ский ук­лад про­ти­во­пос­тав­лен об­ра­зу жиз­ни пе­ре­се­лив­ших­ся в Па­ле­сти­ну ко­ло­ни­стов-сек­тан­тов. Ши­ро­кое ме­ж­ду­народное при­зна­ние сни­скал сборник «Ле­ген­ды о Хри­сте» («Kristuslegender», 1904 год), в зна­чительной ме­ре ос­но­ван­ный на апок­ри­фах и уст­ных народных пре­да­ни­ях.

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние - книга «Чу­дес­ное пу­те­ше­ст­вие Ниль­са Холь­герс­со­на по Шве­ции» («Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige», ч. 1-2, 1906-1907 годы). За­ду­ман­ная вна­ча­ле как школь­ное по­со­бие по гео­гра­фии род­ной стра­ны, кни­га пре­вра­ти­лась в ди­дак­тический ска­зоч­ный ро­ман о по­лё­те маль­чи­ка с ди­ки­ми гу­ся­ми, в ко­то­рый ор­га­нич­но впле­лись опи­са­ния при­ро­ды и све­де­ния по ис­то­рии Шве­ции.

В цен­тре ро­ма­на «Им­пе­ра­тор Пор­ту­га­лии» («Kejsaren av Portugal­li­en», 1914 год) - тра­гическая ис­то­рия про­сто­го кре­сть­я­ни­на, во­зом­нив­ше­го се­бя им­пе­ра­то­ром. Ав­тор ис­то­рической ро­ман­ной три­ло­гии, ох­ва­ты­ваю­щей со­бы­тия XVIII-XIX веков: «Пер­стень Лё­вен­шёль­дов» («Löwen­sköl­d­ska ringen», 1925 год), «Шар­лот­та Лё­вен­шёльд» («Charlotte Löwensköld», 1925 год), «Ан­на Свэрд» («Anna Svärd», 1928 год).

Сре­ди др. со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фический ро­ман «Дом Лиль­ек­ру­ны» («Liljekronas hem», 1911 год), па­ци­фи­ст­ский ро­ман «От­ступ­ник» («Bannlyst», 1918 год); кни­ги ме­муа­ров «Мор­бак­ка» («Mårbacka», 1922 год), «Ме­муа­ры ре­бён­ка» («Ett barns memo­a­rer», 1930 год) и «Днев­ник для Сель­мы От­ти­лии Лу­ви­сы Ла­гер­лёф» («Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf», 1932 год).

На русский язык про­из­ве­де­ния Лагерлёф пе­ре­во­ди­лись с 1895 года. Но­бе­лев­ская пркмия (1909 год).

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1909–1911. Т. 1–12;

Från skilda tider: efterlämnade skrifter. Stockh., 1943–1946. Bd 1–2;

Skrifter. Stockh., 1949–1958. Bd 1–12;

Brev. Lund, 1967–1969. Bd 1–2; Собр. соч.: В 4 т. Л., 1991–1993.