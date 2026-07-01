ЛАГЕРЛЁФ СЕЛЬМА
ЛАГЕРЛЁФ СЕЛЬМА - шведская писательница, член Шведской академии (1914 год).
Окончила Высшую учительскую семинарию в Стокгольме (1885 год); в 1885-1895 годах работала учительницей в городе Ландскруна. Печаталась с 1890 года, но подлинным дебютом Лагерлёф стал роман «Сага о Йёсте Берлинге» («Gösta Berlings saga», 1891 год; экранизация М. Стиллера, 1924 год). Творчество Лагерлёф отразило сильное влияние фольклора; его отличают восходящая к традициям романтизма апология яркой индивидуальности, ваимодействие социального и мифологического начал, эмоциональный стиль: сборники новелл «Невидимые узы» («Osynliga länkar», 1894 год), «Королевы в Кунгахелла» («Drottningar i Kungah ̈alla», 1899 год); роман «Чудеса Антихриста» («Antikrists mirakler», 1897 год), во многом навеянный впечатлениями от пребывания Лагерлёф в Италии (1896 год) и содержащий критическую оценку учения социализма. Характерная для Лагерлёф сказовая интонация проявилась в повестях «Предание о старом поместье» («En herrgårdssägen», 1899 год), «Деньги господина Арне» («Herr Arnes penningar», 1904 год; экранизация М. Стиллера, 1919 год) и «Возница» («Körkarlen», 1912 год; экранизация В. Шёстрёма, 1921 год).
Поездка на Ближний Восток, в т. ч. в Иерусалим, вдохновила Лагерлёф на создание масштабной эпической дилогии «Иерусалим» («Jerusalem», т. 1-2, 1901 год, экранизация Б. Аугуста, 1996 год), в которой вековой крестьянский уклад противопоставлен образу жизни переселившихся в Палестину колонистов-сектантов. Широкое международное признание снискал сборник «Легенды о Христе» («Kristuslegender», 1904 год), в значительной мере основанный на апокрифах и устных народных преданиях.
Наиболее известное сочинение - книга «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» («Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige», ч. 1-2, 1906-1907 годы). Задуманная вначале как школьное пособие по географии родной страны, книга превратилась в дидактический сказочный роман о полёте мальчика с дикими гусями, в который органично вплелись описания природы и сведения по истории Швеции.
В центре романа «Император Португалии» («Kejsaren av Portugallien», 1914 год) - трагическая история простого крестьянина, возомнившего себя императором. Автор исторической романной трилогии, охватывающей события XVIII-XIX веков: «Перстень Лёвеншёльдов» («Löwensköldska ringen», 1925 год), «Шарлотта Лёвеншёльд» («Charlotte Löwensköld», 1925 год), «Анна Свэрд» («Anna Svärd», 1928 год).
Среди др. сочинений: автобиографический роман «Дом Лильекруны» («Liljekronas hem», 1911 год), пацифистский роман «Отступник» («Bannlyst», 1918 год); книги мемуаров «Морбакка» («Mårbacka», 1922 год), «Мемуары ребёнка» («Ett barns memoarer», 1930 год) и «Дневник для Сельмы Оттилии Лувисы Лагерлёф» («Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf», 1932 год).
На русский язык произведения Лагерлёф переводились с 1895 года. Нобелевская пркмия (1909 год).
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1909–1911. Т. 1–12;
Från skilda tider: efterlämnade skrifter. Stockh., 1943–1946. Bd 1–2;
Skrifter. Stockh., 1949–1958. Bd 1–12;
Brev. Lund, 1967–1969. Bd 1–2; Собр. соч.: В 4 т. Л., 1991–1993.