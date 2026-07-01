ЛАГЕРКВИСТ ПЕР ФАБИАН

ЛАГЕРКВИСТ ПЕР ФАБИАН - шведский пи­са­тель, член Шведской ака­де­мии (1940 год).

Учил­ся в Уп­псаль­ском университете (1911-1912 годы). В юно­сти ув­ле­кал­ся идея­ми со­циа­лиз­ма, от­ра­зив­ши­ми­ся в его ран­нем твор­че­ст­ве (сти­хи, но­вел­лы и ре­цен­зии 1910-1916 годов). По­сле пу­те­ше­ст­вия в Па­риж (1913 год) и зна­ком­ст­ва с современной жи­вопи­сью опуб­ли­ко­вал эс­те­тический трак­тат «Ис­кус­ст­во сло­ва и ис­кус­ст­во об­раза» («Ordkonst och bildkonst», 1913 год), в ко­то­ром «упа­доч­ной» литературе про­ти­во­по­ста­вил искусство аван­гар­да (в т. ч. ку­бизм) и ар­хаи­че­ские фор­мы по­эзии.

Впе­чат­ления от Первой ми­ро­вой вой­ны от­ра­зи­лись в сборнике но­велл «Же­ле­зо и лю­ди» («Järn och människor», 1915 год). По­этический сборник «Страх» («Fngest», 1916 год) - пер­вый об­ра­зец экс­прес­сио­низ­ма в швед­ской литературе; в том же сти­ли­стическом клю­че соз­дан сборник сти­хов и эс­се «Ха­ос» («Kaos», 1919 год). Влия­ние позд­ней дра­ма­тур­гии А. Стринд­бер­га от­ра­зи­ли дра­мы Лагерквиста «По­след­ний че­ло­век» («Sista mänskan», 1917 год), «Тай­на не­ба» («Himlens hemlighet», 1919 год) и др.

Для зре­лой про­зы Лагерквиста ха­рак­тер­ны со­сре­до­то­чен­ность на веч­ных эк­зи­стен­ци­аль­ных во­про­сах, ино­ска­за­тель­ная фор­ма: по­весть «Улыб­ка веч­но­сти» («Det eviga leen­det», 1920 год, русский перевод 1999 год), сборник но­велл «Путь сча­ст­лив­чи­ка» («Den lyckli­ges v ̈ag», 1921 год) и др.

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - ис­то­рический ро­ман «Кар­лик» («Dv ̈argen», 1944 год, русский перевод 1972 год), где ис­сле­до­ва­ние при­ро­ды зла осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ма­те­риа­ле эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния в Ита­лии.

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборник са­ти­рических но­велл «Злые сказ­ки» («Onda sagor», 1924 год, русский перевод 1981 год) в ду­хе Дж. Свиф­та, ал­ле­го­рическая ан­ти­фа­ши­ст­ская по­весть «Па­лач» («B ̈odeln», 1933 год, русский перевод 1972 год), ро­ма­ны и по­вес­ти о позд­ней ан­тич­но­сти и ран­нем хри­сти­ан­ст­ве «Ва­рав­ва» («Ba­rabbas», 1950 год, русский перевод 1981 год), «Си­вил­ла» («Sibyllan», 1956 год, русский перевод 1981 год), «Смерть Ага­сфе­ра» («Aha­sve­rus död», 1960 год).

На русский язык со­чи­не­ния Лагерквиста пе­ре­во­ди­лись с 1956 года. Но­бе­лев­ская премия (1951 год).

Сочинения:

Prosa. Stockh., 1949–1966. Bd 1–8; Dramatik. Stockh., 1956. Bd 1–3

Со­чи­не­ния. Хар., 1997. Т. 1–2.