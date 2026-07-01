ЛАГЕРКВИСТ ПЕР ФАБИАН
ЛАГЕРКВИСТ ПЕР ФАБИАН - шведский писатель, член Шведской академии (1940 год).
Учился в Уппсальском университете (1911-1912 годы). В юности увлекался идеями социализма, отразившимися в его раннем творчестве (стихи, новеллы и рецензии 1910-1916 годов). После путешествия в Париж (1913 год) и знакомства с современной живописью опубликовал эстетический трактат «Искусство слова и искусство образа» («Ordkonst och bildkonst», 1913 год), в котором «упадочной» литературе противопоставил искусство авангарда (в т. ч. кубизм) и архаические формы поэзии.
Впечатления от Первой мировой войны отразились в сборнике новелл «Железо и люди» («Järn och människor», 1915 год). Поэтический сборник «Страх» («Fngest», 1916 год) - первый образец экспрессионизма в шведской литературе; в том же стилистическом ключе создан сборник стихов и эссе «Хаос» («Kaos», 1919 год). Влияние поздней драматургии А. Стриндберга отразили драмы Лагерквиста «Последний человек» («Sista mänskan», 1917 год), «Тайна неба» («Himlens hemlighet», 1919 год) и др.
Для зрелой прозы Лагерквиста характерны сосредоточенность на вечных экзистенциальных вопросах, иносказательная форма: повесть «Улыбка вечности» («Det eviga leendet», 1920 год, русский перевод 1999 год), сборник новелл «Путь счастливчика» («Den lyckliges v ̈ag», 1921 год) и др.
Наиболее значительное сочинение - исторический роман «Карлик» («Dv ̈argen», 1944 год, русский перевод 1972 год), где исследование природы зла осуществляется на материале эпохи Возрождения в Италии.
Среди других сочинений: сборник сатирических новелл «Злые сказки» («Onda sagor», 1924 год, русский перевод 1981 год) в духе Дж. Свифта, аллегорическая антифашистская повесть «Палач» («B ̈odeln», 1933 год, русский перевод 1972 год), романы и повести о поздней античности и раннем христианстве «Варавва» («Barabbas», 1950 год, русский перевод 1981 год), «Сивилла» («Sibyllan», 1956 год, русский перевод 1981 год), «Смерть Агасфера» («Ahasverus död», 1960 год).
На русский язык сочинения Лагерквиста переводились с 1956 года. Нобелевская премия (1951 год).
Сочинения:
Prosa. Stockh., 1949–1966. Bd 1–8; Dramatik. Stockh., 1956. Bd 1–3
Сочинения. Хар., 1997. Т. 1–2.