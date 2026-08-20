ЛАГАРП ЖАН ФРАНСУА ДЕ
ЛАГАРП ЖАН ФРАНСУА ДЕ - французский писатель, переводчик, теоретик литературы, член Францранцузской академии (1776 год).
Сын швейцарского дворянина, состоявшего на французской службе. Рано осиротел, воспитывался монахинями; блестяще учился в коллеже д’Аркур в Париже.
Дебютировал в литературе поэтическим сборником «Героиды» («Héroїdes», 1759 год), написанным в подражание Овидию. В пьесах [«Граф Уорик» («Le comte Warwik», поставлена в 1763 году, издана в 1764 году, в русском переводе - «Граф Варвик», 1814 год), «Тимолеон» («Timoléon», поставлена в 1764 году), «Густав Ваза» («Gustave Vasa», поставлена в 1766 году) и др.] проявил себя как эпигон Вольтера (получил прозвище Вольтеровская обезьяна).
Несмотря на неудачу постановок, получил одобрение Вольтера, который посоветовал Лагарпу заняться литературной теорией и критикой
Статьи Лагарпа, появлявшиеся с 1768 года, пользовались популярностью, в особенности содержавшиеся в них соображения по поводу классицистов [«Похвальное слово Фенелону» («L’ ́eloge de F ́enelon», 1771 год) и «Похвальное слово Расину» («L’éloge de Racine», 1772 год)]. С 1786 года читал лекции в лицее Сент-Оноре в Париже, которые легли в основу главного труда Лагарпа - «Лицей, или Курс древней и новой литературы» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et moderne», vol. 1-9, 1799-1805, сокращенный русский перевод, часть 1-5, 1810-1814 годы).
Несмотря на обилие ошибок и лакун (античная и средневековая словесность представлена Лагарпом чрезвычайно бегло), а также догматическую узость комментариев при явном предпочтении норм и традиций классицизма (просветителей, в частности Д. Дидро и Ж. Ж. Руссо, он называет «чудовищами»), труд Лагарпа имеет большое значение как одна из первых попыток представить общую историю развития словесности от Гомера до конца XVIII века.
В 1801-1807 годах Лагарп опубликовал обширную «Литературную переписку» («Correspondance litt ́eraire»), содержавшую письма 1774-1789 годов, в т. ч. к будущему российскому императору Павлу I.
Получили известность его переводы на французском языке произведений Светония Транквилла, Л. Камоэнса и др.
Сочинения:
Œuvres. Gen., 1968.