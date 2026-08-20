ЛАГАРП ЖАН ФРАНСУА ДЕ

ЛАГАРП ЖАН ФРАНСУА ДЕ - французский пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, тео­ре­тик литературы, член Францранцузской ака­де­мии (1776 год).

Сын швейцарского дво­ря­ни­на, со­сто­яв­ше­го на французской служ­бе. Ра­но оси­ро­тел, вос­пи­ты­вал­ся мо­на­хи­ня­ми; бле­стя­ще учил­ся в кол­ле­же д’Аркур в Па­ри­же.

Де­бю­ти­ро­вал в литературе по­этическим сборником «Ге­рои­ды» («Héroїdes», 1759 год), на­пи­сан­ным в под­ра­жа­ние Ови­дию. В пье­сах [«Граф Уорик» («Le comte Warwik», поставлена в 1763 году, издана в 1764 году, в русском переводе - «Граф Вар­вик», 1814 год), «Ти­мо­ле­он» («Timo­lé­on», поставлена в 1764 году), «Гус­тав Ва­за» («Gus­tave Vasa», поставлена в 1766 году) и др.] про­явил се­бя как эпи­гон Воль­те­ра (по­лу­чил про­зви­ще Воль­те­ров­ская обезь­я­на).

Не­смот­ря на не­уда­чу по­ста­но­вок, по­лу­чил одоб­ре­ние Воль­те­ра, ко­то­рый по­со­ве­то­вал Лагарпу за­нять­ся литературной тео­ри­ей и кри­ти­кой

Ста­тьи Лагарпа, по­яв­ляв­шие­ся с 1768 года, поль­зо­ва­лись по­пу­ляр­но­стью, в осо­бен­но­сти со­дер­жав­шие­ся в них со­об­ра­же­ния по по­во­ду клас­си­ци­стов [«По­хваль­ное сло­во Фе­не­ло­ну» («L’ ́eloge de F ́enelon», 1771 год) и «По­хваль­ное сло­во Ра­си­ну» («L’éloge de Ra­cine», 1772 год)]. С 1786 года чи­тал лек­ции в ли­цее Сент-Оно­ре в Па­ри­же, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву главного тру­да Лагарпа - «Ли­цей, или Курс древ­ней и но­вой ли­те­ра­ту­ры» («Lycée, ou Cours de littérature ancienne et mo­derne», vol. 1-9, 1799-1805, сокращенный русский перевод, часть 1-5, 1810-1814 годы).

Не­смот­ря на оби­лие оши­бок и ла­кун (ан­тич­ная и средневековая сло­вес­ность пред­став­ле­на Лагарпом чрез­вы­чай­но бег­ло), а так­же дог­ма­ти­че­скую узость ком­мен­та­ри­ев при яв­ном пред­поч­те­нии норм и тра­ди­ций клас­си­циз­ма (про­све­ти­те­лей, в ча­ст­но­сти Д. Дид­ро и Ж. Ж. Рус­со, он на­зы­ва­ет «чу­до­ви­ща­ми»), труд Лагарпа име­ет боль­шое зна­че­ние как од­на из пер­вых по­пы­ток пред­ста­вить об­щую ис­то­рию раз­ви­тия сло­вес­но­сти от Го­ме­ра до конца XVIII века.

В 1801-1807 годах Лагарп опуб­ли­ко­вал об­шир­ную «Ли­те­ра­тур­ную пе­ре­пис­ку» («Correspondance litt ́erai­re»), со­дер­жав­шую пись­ма 1774-1789 годов, в т. ч. к бу­ду­ще­му российскому императору Пав­лу I.

По­лу­чи­ли из­вест­ность его пе­ре­во­ды на французском языке про­из­ве­де­ний Све­то­ния Транк­вил­ла, Л. Ка­мо­эн­са и др.

Сочинения:

Œuvres. Gen., 1968.