ЛАГАРП ФРЕДЕРИК СЕЗАР ДЕ

ЛАГАРП ФРЕДЕРИК СЕЗАР ДЕ - швейцарский по­ли­тический дея­тель, вос­пи­та­тель великих кня­зей Алек­санд­ра Пав­ло­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Алек­санд­ра I) и Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, генерал-лейтенант российской служ­бы (1814 год).

Учил­ся в Же­нев­ском, за­тем в Тю­бин­ген­ском университетах. С 1774 года вёл ад­во­кат­скую прак­ти­ку в Бер­не. При­вер­же­нец идей французского Про­све­ще­ния.

При­дер­жи­вал­ся рес­пуб­ли­кан­ских взгля­дов, вхо­дил в со­став ло­занн­ско­го Со­ве­та двух­сот - пред­ста­ви­тель­но­го ор­га­на кан­то­на Ва­адт. Ак­тив­но вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость кан­то­на Ва­адт от Бер­на, за что под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны вла­стей Швей­цар­ско­го Сою­за.

В 1782 году по­ки­нул тер­ри­то­рию Швей­ца­рии, со­про­во­ж­дал груп­пу российских дво­рян в по­езд­ке по Ита­лии. В том же го­ду по ре­ко­мен­да­ции Ф. М. Грим­ма и Е. Р. Даш­ко­вой при­гла­шён в Рос­сию императрицей Ека­те­ри­ной II в ка­чест­ве пре­по­да­ва­те­ля французского языка для её вну­ков.

В 1784 году Лагарп пред­ста­вил Ека­те­ри­не II за­пис­ку, из­ло­жив в ней спи­сок пред­ме­тов (ис­то­рия, ма­те­ма­ти­ка, фи­ло­со­фия, пра­ви­ла за­ко­на граж­дан­ско­го, нра­воу­че­ние и др.), ко­то­рые сле­до­ва­ло бы пре­по­да­вать великим кня­зьям, и был ут­верж­дён на­ря­ду с Н. И. Сал­ты­ко­вым в долж­но­сти их вос­пи­та­те­ля.

За­ни­ма­ясь главным образом нравст­вен­ным вос­пи­та­ни­ем великих кня­зей, Лагарп вну­шал им идеи естественного ра­вен­ст­ва лю­дей, «все­об­ще­го бла­га», к ко­то­ро­му дол­жен стре­мить­ся го­су­дарь, по­ли­тические сво­бо­ды.

По сло­вам са­мо­го Алек­санд­ра I, в те­че­ние всей жиз­ни со­сто­яв­ше­го с Лагарпом в пе­ре­пис­ке, ник­то боль­ше Лагарпа не по­вли­ял на его «об­раз мыс­лей, не бы­ло бы Ла­гар­па, не бы­ло бы Алек­санд­ра».

Лагарп при­вет­ст­во­вал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века. В 1791 году об­ра­тил­ся к пра­ви­тель­ст­ву Швейцарского Сою­за с по­сла­ни­ем, в ко­то­ром пред­ло­жил со­звать пар­ла­мент и про­вес­ти ре­фор­мы, что да­ло по­вод швейцарским вла­стям объ­я­вить Лагарпа за­чин­щи­ком бес­по­ряд­ков, про­изо­шед­ших в ря­де фран­коязыч­ных кан­то­нов, в т. ч. в Ва­ад­те.

Со­дер­жа­ние по­сла­ния Лагарпа бы­ло до­ве­де­но до све­де­ния Ека­те­ри­ны II; осо­бо­го зна­че­ния ему она не при­да­ла, ска­зав Лагарпу: «Будь­те яко­бин­цем, рес­пуб­ли­кан­цем, чем вам угод­но, я ви­жу, что вы чест­ный че­ло­век, и это­го мне до­воль­но». По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­то­ри­ков, в част­но­сти Н. К. Шиль­де­ра, при­чи­ной от­став­ки Лагарпа, пос­ле­до­вав­шей в 1794 году, стал его от­каз на прось­бу Ека­те­ри­ны II уго­во­рить Алек­санд­ра Пав­ло­ви­ча стать нас­лед­ни­ком пре­сто­ла вме­сто от­ца, великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I).

Вер­нув­шись в Же­не­ву, ак­тив­но вы­сту­пал про­тив гос­под­ства Бер­на над кан­то­ном Ва­адт. В 1796 году пе­ре­ехал в Па­риж, где сбли­зил­ся с бывшими чле­на­ми Гель­ве­ти­че­ско­го клу­ба, стал ли­де­ром ра­ди­каль­ной швейцарской пар­тии, т. н. пат­рио­тов.

Об­ра­тил­ся к французской Ди­рек­то­рии с пред­ло­же­ни­ем ор­га­ни­зо­вать ин­тер­вен­цию в Швей­ца­рию для обес­пе­че­ния не­за­ви­си­мо­сти кан­то­на Ва­адт.

По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти кан­то­на (январь 1798 года) и по­сле­до­вав­шей вслед за этим ок­ку­па­ции Швей­ца­рии французскими вой­ска­ми в ию­не 1798 года вме­сте с П. Ок­сом воз­гла­вил Ди­рек­то­рию Гель­ве­ти­че­ской рес­пуб­ли­ки.

В 1800 году в ре­зуль­та­те рос­пус­ка Ди­рек­то­рии эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Про­жи­вал под Па­ри­жем, за­ни­мал­ся литературной дея­тель­но­стью.

По при­гла­ше­нию императора Алек­санд­ра I в 1801-1802 годах Лагарп со­вер­шил по­езд­ку в Рос­сию. Встре­тив­шись в Санкт-Пе­тер­бур­ге с не­дав­но всту­пив­шим на пре­стол Алек­санд­ром I, Лагарп, раз­де­ляв­ший с им­пе­ра­то­ром чув­ст­во «от­вра­ще­ния, ка­кое вну­ша­ет ему аб­со­лют­ная власть», в то же вре­мя ре­ко­мен­до­вал со­хра­нить её «в це­ло­сти и не­раз­дель­но», что­бы про­ве­сти в стра­не не­об­хо­ди­мые ре­фор­мы, например под­го­то­вить ус­ло­вия для от­ме­ны кре­пост­но­го пра­ва, не по­ся­гая на зе­мель­ную собст­вен­ность дво­рян­ст­ва, со­ве­то­вал на­ка­зать убийц императора Пав­ла I, а так­же за­клю­чить со­юз с Фран­ци­ей (пись­мо, на­пи­сан­ное Алек­санд­ром I На­по­лео­ну Бо­на­пар­ту, Лагарп не пе­ре­дал по наз­на­че­нию, ра­зо­ча­ро­вав­шись в пер­вом кон­су­ле).

Во вре­мя Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов с по­мо­щью Алек­сан­д­ра I без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­кре­пить не­за­ви­си­мое от Бер­на по­ло­же­ние кан­то­нов Ва­адт и Ар­гау в со­ста­ве об­ра­зо­ван­ной по ре­ше­нию кон­грес­са Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции.

С 1816 года жил в Ло­зан­не, до 1828 года был де­пу­та­том Боль­шо­го со­ве­та (пар­ла­мен­та) кан­то­на Ва­адт.

На­граж­дён ор­де­ном Святого Анд­рея Пер­во­зван­но­го (1814 год).

Исторические ис­точники:

Пись­ма им­пе­ра­то­ра Алек­санд­ра I и дру­гих особ царст­вен­но­го до­ма к Ф. Ц. Ла­гар­пу. СПб., 1870

Спи­сок книг, из­бран­ных для вел. кн. Алек­санд­ра Пав­ло­ви­ча Ла­гар­пом. П., 1916

Correspondance de F.-C. de La Harpe et Alexandre I, suivie de la correspon­dance de F.-C. de La Harpe avec les membres de la fa­mille impériale de Russie / Publiée par J.Ch. Biaudet et F. Nicod. Neuchа̂tel, 1978–1980. Vol. 1–3

Correspondance de F.-C. de La Harpe sous la République helvétique. Neu­chа̂­tel, 1982–2004. Vol. 1–4.

Сочинения:

Quelques observations sur la révision de la constitution vaudoise de 1814. Lausanne, 1831

[Из за­пи­сок]. Ф. Ц. Ла­гарп в Рос­сии // Рус­ский ар­хив. 1866. Вып. 1

От­че­ты Ла­гар­па гра­фу Н. И. Сал­ты­ко­ву о вос­пи­та­нии ве­ли­ких кня­зей Алек­санд­ра и Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­чей. 1786–1794 гг. // Рус­ская ста­ри­на. 1870. Т. 1–2

Нес­коль­ко пи­сем Ф. Ц. Ла­гар­па. СПб., 1898.