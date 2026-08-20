ЛАГАРП ФРЕДЕРИК СЕЗАР ДЕ
ЛАГАРП ФРЕДЕРИК СЕЗАР ДЕ - швейцарский политический деятель, воспитатель великих князей Александра Павловича (будущего императора Александра I) и Константина Павловича, генерал-лейтенант российской службы (1814 год).
Учился в Женевском, затем в Тюбингенском университетах. С 1774 года вёл адвокатскую практику в Берне. Приверженец идей французского Просвещения.
Придерживался республиканских взглядов, входил в состав лозаннского Совета двухсот - представительного органа кантона Ваадт. Активно выступал за независимость кантона Ваадт от Берна, за что подвергался преследованиям со стороны властей Швейцарского Союза.
В 1782 году покинул территорию Швейцарии, сопровождал группу российских дворян в поездке по Италии. В том же году по рекомендации Ф. М. Гримма и Е. Р. Дашковой приглашён в Россию императрицей Екатериной II в качестве преподавателя французского языка для её внуков.
В 1784 году Лагарп представил Екатерине II записку, изложив в ней список предметов (история, математика, философия, правила закона гражданского, нравоучение и др.), которые следовало бы преподавать великим князьям, и был утверждён наряду с Н. И. Салтыковым в должности их воспитателя.
Занимаясь главным образом нравственным воспитанием великих князей, Лагарп внушал им идеи естественного равенства людей, «всеобщего блага», к которому должен стремиться государь, политические свободы.
По словам самого Александра I, в течение всей жизни состоявшего с Лагарпом в переписке, никто больше Лагарпа не повлиял на его «образ мыслей, не было бы Лагарпа, не было бы Александра».
Лагарп приветствовал Французскую революцию XVIII века. В 1791 году обратился к правительству Швейцарского Союза с посланием, в котором предложил созвать парламент и провести реформы, что дало повод швейцарским властям объявить Лагарпа зачинщиком беспорядков, произошедших в ряде франкоязычных кантонов, в т. ч. в Ваадте.
Содержание послания Лагарпа было доведено до сведения Екатерины II; особого значения ему она не придала, сказав Лагарпу: «Будьте якобинцем, республиканцем, чем вам угодно, я вижу, что вы честный человек, и этого мне довольно». По мнению большинства историков, в частности Н. К. Шильдера, причиной отставки Лагарпа, последовавшей в 1794 году, стал его отказ на просьбу Екатерины II уговорить Александра Павловича стать наследником престола вместо отца, великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I).
Вернувшись в Женеву, активно выступал против господства Берна над кантоном Ваадт. В 1796 году переехал в Париж, где сблизился с бывшими членами Гельветического клуба, стал лидером радикальной швейцарской партии, т. н. патриотов.
Обратился к французской Директории с предложением организовать интервенцию в Швейцарию для обеспечения независимости кантона Ваадт.
После провозглашения независимости кантона (январь 1798 года) и последовавшей вслед за этим оккупации Швейцарии французскими войсками в июне 1798 года вместе с П. Оксом возглавил Директорию Гельветической республики.
В 1800 году в результате роспуска Директории эмигрировал во Францию. Проживал под Парижем, занимался литературной деятельностью.
По приглашению императора Александра I в 1801-1802 годах Лагарп совершил поездку в Россию. Встретившись в Санкт-Петербурге с недавно вступившим на престол Александром I, Лагарп, разделявший с императором чувство «отвращения, какое внушает ему абсолютная власть», в то же время рекомендовал сохранить её «в целости и нераздельно», чтобы провести в стране необходимые реформы, например подготовить условия для отмены крепостного права, не посягая на земельную собственность дворянства, советовал наказать убийц императора Павла I, а также заключить союз с Францией (письмо, написанное Александром I Наполеону Бонапарту, Лагарп не передал по назначению, разочаровавшись в первом консуле).
Во время Венского конгресса 1814-1815 годов с помощью Александра I безуспешно пытался закрепить независимое от Берна положение кантонов Ваадт и Аргау в составе образованной по решению конгресса Швейцарской Конфедерации.
С 1816 года жил в Лозанне, до 1828 года был депутатом Большого совета (парламента) кантона Ваадт.
Награждён орденом Святого Андрея Первозванного (1814 год).
Исторические источники:
Письма императора Александра I и других особ царственного дома к Ф. Ц. Лагарпу. СПб., 1870
Список книг, избранных для вел. кн. Александра Павловича Лагарпом. П., 1916
Correspondance de F.-C. de La Harpe et Alexandre I, suivie de la correspondance de F.-C. de La Harpe avec les membres de la famille impériale de Russie / Publiée par J.Ch. Biaudet et F. Nicod. Neuchа̂tel, 1978–1980. Vol. 1–3
Correspondance de F.-C. de La Harpe sous la République helvétique. Neuchа̂tel, 1982–2004. Vol. 1–4.
Сочинения:
Quelques observations sur la révision de la constitution vaudoise de 1814. Lausanne, 1831
[Из записок]. Ф. Ц. Лагарп в России // Русский архив. 1866. Вып. 1
Отчеты Лагарпа графу Н. И. Салтыкову о воспитании великих князей Александра и Константина Павловичей. 1786–1794 гг. // Русская старина. 1870. Т. 1–2
Несколько писем Ф. Ц. Лагарпа. СПб., 1898.