ЛАГАРД ПАУЛЬ АНТОН ДЕ

ЛАГАРД ПАУЛЬ АНТОН ДЕ - немецкий ори­ен­та­лист и биб­ле­ист.

Про­ис­хо­дил из се­мьи по­том­ст­вен­ных про­те­стант­ских па­сто­ров. В 1844-1849 годах изу­чал бо­го­сло­вие и восточные язы­ки в Бер­ли­не, где его учи­те­лем был вос­то­ко­вед и по­эт Ф. Рюк­керт. В 1849 году Лагард за­щи­тил диссертацию «На­ча­ла уче­ния о цве­те у ара­бов». В 1852 году, по­сле за­щи­ты в Гал­ле га­би­ли­та­ци­он­ной дис­сер­та­ции (с пра­вом за­ня­тия про­фес­сор­ской долж­но­сти), от­пра­вил­ся в Лон­дон, за­тем в Па­риж, где ра­бо­тал над под­го­тов­кой к из­да­нию сирийских ру­ко­пи­сей. В 1854-1866 годах пре­по­да­вал клас­сические язы­ки в гим­на­зии в Бер­ли­не и за­ни­мал­ся тек­сто­ло­гическими ис­сле­до­ва­ния­ми. В 1869-1891 годах профессор восточных язы­ков в Гёт­тин­ге­не.

Зна­чительная часть ра­бот Лагарда по­свя­ще­на под­го­тов­ке кри­тического из­да­ния Сеп­туа­гин­ты. С этой це­лью опуб­ли­ко­вал её древ­ние восточные пе­ре­во­ды - си­рий­ские, копт­ские и араб­ские. Лагард пред­по­ла­гал, что все тек­сты Сеп­туа­гин­ты вос­хо­дят к од­но­му ар­хе­ти­пу.

По его мне­нию, эта­пом ре­кон­ст­рук­ции пер­во­на­чаль­но­го тек­ста Сеп­туа­гин­ты долж­на бы­ла стать ре­кон­ст­рук­ция упо­ми­нае­мых Ие­ро­ни­мом Бла­жен­ным 3 вер­сий (ре­цен­зий) греческого пе­ре­во­да Биб­лии - Ори­ге­на, Лу­киа­на и Иси­хия.

Хо­тя сам Лагард под­го­то­вил толь­ко кри­тическое из­да­ние греческого тек­ста кни­ги Бы­тие, его про­грам­ма на дол­гие го­ды оп­ре­де­ли­ла на­прав­ле­ние тек­сто­ло­гических ис­сле­до­ва­ний греческих пе­ре­во­дов Биб­лии, а так­же ис­сле­до­ва­ний её древнееврейского тек­ста. Лагард счи­та­ет­ся од­ним из ос­но­ва­те­лей тек­сто­ло­гии Вет­хо­го За­ве­та.

Им под­го­тов­ле­ны пер­вые кри­тические из­да­ния тар­гу­мов - ара­мей­ских пе­ре­во­дов Пя­ти­кни­жия и книг про­ро­ков. Лек­си­ко­гра­фические и эти­мо­ло­гические ра­бо­ты Лагарда вне­сли за­мет­ный вклад в раз­ви­тие се­ми­то­ло­гии и ира­ни­сти­ки. Про­ект пол­но­го кри­тического из­да­ния Сеп­туа­гин­ты осу­ще­ст­в­лён уче­ни­ком Лагарда - А. Ральф­сом.

В пе­ри­од все­об­ще­го во­оду­шев­ле­ния в Гер­ма­нии по­бе­дой во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов Лагард вы­сту­пил с кри­ти­кой современного об­щест­ва и ре­ли­гии.

Он ука­зы­вал на нравст­вен­ный и куль­тур­ный упа­док Гер­ма­нии, пре­ва­ли­ро­ва­ние в об­щест­ве ма­те­ри­аль­ных ин­те­ре­сов. При­зы­вал к по­строе­нию но­вой немецкой национальной церк­ви, ко­то­рая, по его мне­нию, долж­на ос­но­вы­вать­ся на очи­щен­ном от бо­го­слов­ских ин­тер­пре­та­ций про­воз­ве­стии Хри­ста и иметь це­лью нрав­ст­вен­ное об­нов­ле­ние об­ще­ст­ва.

По­ли­тические и фи­лософские идеи Лагарда, от­ра­жён­ные в его «Не­мец­ких со­чи­не­ни­ях» (т. 1-2, 1878-1881 годы), ока­за­лись со­звуч­ны за­ро­ж­дав­шей­ся в середине XIX века идео­ло­гии пан­гер­ма­низ­ма. В 1910-1930-х годах идеи Лагарда при­об­ре­ли боль­шую по­пу­ляр­ность в Гер­ма­нии и бы­ли ак­тив­но ус­вое­ны идео­ло­га­ми немецкого на­цио­нал-со­циа­лиз­ма.

Сочинения:

Genesis graece. Lipsiae, 1868 (ed.)

Deu­tsche Schriften: Gesammtausgabe letzter Hand. 2. Aufl. Gött., 1891.