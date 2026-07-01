ЛАГАРД ПАУЛЬ АНТОН ДЕ
ЛАГАРД ПАУЛЬ АНТОН ДЕ - немецкий ориенталист и библеист.
Происходил из семьи потомственных протестантских пасторов. В 1844-1849 годах изучал богословие и восточные языки в Берлине, где его учителем был востоковед и поэт Ф. Рюккерт. В 1849 году Лагард защитил диссертацию «Начала учения о цвете у арабов». В 1852 году, после защиты в Галле габилитационной диссертации (с правом занятия профессорской должности), отправился в Лондон, затем в Париж, где работал над подготовкой к изданию сирийских рукописей. В 1854-1866 годах преподавал классические языки в гимназии в Берлине и занимался текстологическими исследованиями. В 1869-1891 годах профессор восточных языков в Гёттингене.
Значительная часть работ Лагарда посвящена подготовке критического издания Септуагинты. С этой целью опубликовал её древние восточные переводы - сирийские, коптские и арабские. Лагард предполагал, что все тексты Септуагинты восходят к одному архетипу.
По его мнению, этапом реконструкции первоначального текста Септуагинты должна была стать реконструкция упоминаемых Иеронимом Блаженным 3 версий (рецензий) греческого перевода Библии - Оригена, Лукиана и Исихия.
Хотя сам Лагард подготовил только критическое издание греческого текста книги Бытие, его программа на долгие годы определила направление текстологических исследований греческих переводов Библии, а также исследований её древнееврейского текста. Лагард считается одним из основателей текстологии Ветхого Завета.
Им подготовлены первые критические издания таргумов - арамейских переводов Пятикнижия и книг пророков. Лексикографические и этимологические работы Лагарда внесли заметный вклад в развитие семитологии и иранистики. Проект полного критического издания Септуагинты осуществлён учеником Лагарда - А. Ральфсом.
В период всеобщего воодушевления в Германии победой во франко-прусской войне 1870-1871 годов Лагард выступил с критикой современного общества и религии.
Он указывал на нравственный и культурный упадок Германии, превалирование в обществе материальных интересов. Призывал к построению новой немецкой национальной церкви, которая, по его мнению, должна основываться на очищенном от богословских интерпретаций провозвестии Христа и иметь целью нравственное обновление общества.
Политические и философские идеи Лагарда, отражённые в его «Немецких сочинениях» (т. 1-2, 1878-1881 годы), оказались созвучны зарождавшейся в середине XIX века идеологии пангерманизма. В 1910-1930-х годах идеи Лагарда приобрели большую популярность в Германии и были активно усвоены идеологами немецкого национал-социализма.
Сочинения:
Genesis graece. Lipsiae, 1868 (ed.)
Deutsche Schriften: Gesammtausgabe letzter Hand. 2. Aufl. Gött., 1891.