ЛАФОЛЛЕТ РОБЕРТ МАРИОН
ЛАФОЛЛЕТ РОБЕРТ МАРИОН - государственный и политический деятель США, один из лидеров прогрессистского движения.
В 1879 году окончил университет Висконсина, по образованию юрист. В 1885-1891 годах член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии США. В 1890-х годах занимался частной юридической практикой. Выступал с критикой консервативной политики республиканцев, способствовал оформлению их радикального крыла (т. н. мятежников). В 1901-1905 годах губернатор штата Висконсин. Добился повышения налогообложения железнодорожных компаний штата, создания постоянной комиссии, контролировавшей качество предоставляемых железнодорожными компаниями услуг, установление тарифов на железнодорожные перевозки.
С 1906 года сенатор. Содействовал принятию антитрестовского закона Манна - Элкинса (1910 год). В 1911 году участвовал в создании Национальной прогрессивной республиканской лиги, требовавшей ограничения экономической и политической власти монополий и демократизации избирательного законодательства. Автор программного документа лиги - «Декларации принципов». Летом 1912 года на съезде Республиканской партии представил собственную программу, главными пунктами которой были запрещение трестов, предоставление избирательного права женщинам, принятие федерального социального законодательства и др. (программа Лафоллета не получила поддержки большинства республиканцев).
Впоследствии один из лидеров левых республиканцев в Сенате. Осуждал участие США в Первой мировой войне, по её окончании в составе сенаторского блока «непримиримых» выступал против вхождения США в Лигу Наций и ратификации Версальского мирного договора 1919 года. В 1921 году член группы сенаторов и конгрессменов от сельскохозяйственных штатов Запада и Юга (т. н. Фермерский блок), добившейся определённых успехов в улучшении системы сельскохозяйственного кредитования, а также в борьбе за полное законодательное признание сельскохозяйственной кооперации.
В 1924 году в качестве независимого кандидата баллотировался на пост президента США. Предвыборная программа Лафоллета предусматривала национализацию железных дорог, предприятий гидроэнергетики, введение государственного контроля за использованием естественных ресурсов, повышение налогообложения крупного капитала и др. Был поддержан Американской федерацией труда и рядом др. организаций, объединившихся в т. н. Прогрессивный блок, или «движение Лафоллета», однако потерпел поражение.
Сочинения:
Autobiography: a personal narrative of political experiences. Madison, 1913. Madison, 1960.