ЛАФОЛЛЕТ РОБЕРТ МАРИОН

ЛАФОЛЛЕТ РОБЕРТ МАРИОН - государственный и по­ли­тический дея­тель США, один из ли­де­ров про­грес­си­ст­ско­го дви­же­ния.

В 1879 году окон­чил университет Вис­кон­си­на, по об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1885-1891 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США. В 1890-х годах за­ни­мал­ся ча­ст­ной юри­дической прак­ти­кой. Вы­сту­пал с кри­ти­кой кон­сер­ва­тив­ной по­ли­ти­ки рес­пуб­ли­кан­цев, спо­соб­ст­во­вал оформ­ле­нию их ра­ди­каль­но­го кры­ла (т. н. мя­теж­ни­ков). В 1901-1905 годах гу­бер­на­тор шта­та Вис­кон­син. До­бил­ся по­вы­ше­ния на­ло­го­об­ло­же­ния железнодорожных ком­па­ний шта­та, соз­да­ния по­сто­ян­ной ко­мис­сии, кон­тро­ли­ро­вав­шей ка­че­ст­во пре­дос­тав­ляе­мых железнодорожными ком­па­ния­ми ус­луг, ус­та­нов­ле­ние та­ри­фов на железнодорожные пе­ре­воз­ки.

С 1906 года се­на­тор. Со­дей­ст­во­вал при­ня­тию ан­ти­тре­стов­ско­го за­ко­на Ман­на - Эл­кин­са (1910 год). В 1911 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Национальной про­грес­сив­ной рес­пуб­ли­кан­ской ли­ги, тре­бо­вав­шей ог­ра­ни­че­ния эко­но­мической и по­ли­тической вла­сти мо­но­по­лий и де­мо­кра­ти­за­ции из­би­рательного за­ко­но­да­тель­ст­ва. Ав­тор про­грамм­но­го до­ку­мен­та ли­ги - «Дек­ла­ра­ции прин­ци­пов». Ле­том 1912 года на съез­де Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии пред­ста­вил собственную про­грам­му, главными пунк­та­ми ко­то­рой бы­ли за­пре­ще­ние тре­стов, пре­дос­тав­ле­ние из­би­рательного пра­ва жен­щи­нам, при­ня­тие фе­де­раль­но­го со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и др. (про­грам­ма Лафоллета не по­лу­чи­ла под­держ­ки боль­шин­ст­ва рес­пуб­ли­кан­цев).

Впо­след­ст­вии один из ли­де­ров ле­вых рес­пуб­ли­кан­цев в Се­на­те. Осу­ж­дал уча­стие США в Первой ми­ро­вой вой­не, по её окон­ча­нии в со­ста­ве се­на­тор­ско­го бло­ка «не­при­ми­ри­мых» вы­сту­пал про­тив вхо­ж­де­ния США в Ли­гу На­ций и ра­ти­фи­ка­ции Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года. В 1921 году член груп­пы се­на­то­ров и кон­гресс­ме­нов от сельскохозяйственных шта­тов За­па­да и Юга (т. н. Фер­мер­ский блок), до­бив­шей­ся оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов в улуч­ше­нии сис­те­мы сельскохозяйственного кре­ди­то­ва­ния, а так­же в борь­бе за пол­ное за­ко­но­дательное при­зна­ние сельскохозяйственной ко­опе­ра­ции.

В 1924 году в ка­че­ст­ве не­за­ви­си­мо­го кан­ди­да­та бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та США. Пред­вы­бор­ная про­грам­ма Лафоллета пре­ду­смат­ри­ва­ла на­цио­на­ли­за­цию же­лез­ных до­рог, пред­при­ятий гид­ро­энер­ге­ти­ки, вве­де­ние государственного кон­тро­ля за ис­поль­зо­ва­ни­ем ес­тественных ре­сур­сов, по­вы­ше­ние на­ло­го­об­ло­же­ния круп­но­го ка­пи­та­ла и др. Был под­дер­жан Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ци­ей тру­да и ря­дом др. ор­га­ни­за­ций, объ­е­ди­нив­ших­ся в т. н. Про­грес­сив­ный блок, или «дви­же­ние Ла­фол­ле­та», од­на­ко по­тер­пел по­ра­же­ние.

Сочинения :

Autobiography: a personal narrative of po­litical experiences. Madison, 1913. Madison, 1960.