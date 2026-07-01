ЛАФАЙЕТ МАРИ ЖОЗЕФ ПОЛЬ ИВ РОК ЖИЛЬБЕР ДЮ МОТЬЕ

ЛАФАЙЕТ Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер дю Мотье - французский по­ли­тический и во­енный дея­тель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. В 1771 году за­кон­чил па­риж­ский кол­леж Плес­си (ны­не ли­цей Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го), где про­ник­ся идея­ми про­све­ти­те­лей, в осо­бен­но­сти Ж. Ж. Рус­со. С 1771года на служ­бе во французской ар­мии. С на­ча­лом Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–1783 годов ре­шил при­сое­ди­нить­ся к ос­во­бо­дительной борь­бе на­се­ле­ния северо-американских ко­ло­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии. Вес­ной 1777 года са­мо­воль­но ос­та­вил во­енную служ­бу и от­пра­вил­ся в США. По­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла американской ар­мии. Уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях. В январе 1782 года вер­нул­ся на ро­ди­ну, стал од­ним из ли­де­ров либе­раль­ной оп­по­зи­ции, при­нял уча­стие в ра­бо­те двух ас­самб­лей но­таб­лей (1787 и 1788 года), ис­кав­ших пу­ти вы­хо­да из фи­нан­со­во­го кри­зи­са, ох­ва­тив­ше­го Фран­цию. Член па­ла­ты 2-го (дво­рян­ско­го) со­сло­вия Ге­не­раль­ных шта­тов, со­зван­ных в мае 1789 года. По­сле то­го как де­пу­та­ты 3-го со­сло­вия про­воз­гла­си­ли се­бя Национальным со­б­ра­ни­ем (17 июня 1789 года), при­сое­ди­нил­ся к ним. Вы­сту­пил с пер­вым про­ек­том Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на, пред­ло­жив её в ка­че­ст­ве ос­но­вы бу­ду­щей французской кон­сти­ту­ции. На­ка­ну­не штур­ма Бас­ти­лии (14 июля 1789 года) из­бран ви­це-представителем Национального со­б­ра­ния, а по­сле её взя­тия – ко­ман­дую­щим па­риж­ской Национальной гвар­ди­ей. Во мно­гом раз­де­ляя рес­пуб­ли­кан­ские цен­но­сти, Лафайет счи­тал, од­на­ко, что луч­шей мо­де­лью государственного уст­рой­ст­ва Фран­ции яв­ля­ет­ся кон­сти­туционная мо­нар­хия. Эта идея вы­зы­ва­ла не­при­язнь к Лафайету со сто­ро­ны как край­не ле­вых, так и край­не пра­вых сил. Ле­вые об­ви­ни­ли его в при­ча­ст­но­сти к по­пыт­ке бег­ст­ва ко­ро­лев­ской се­мьи из Па­ри­жа в ию­не 1791 года. Серь­ёз­ный удар по ре­пу­та­ции Лафайета на­нес­ло его уча­стие в рас­стре­ле рес­пуб­ли­кан­ско­го вы­сту­п­ле­ния на Мар­со­вом по­ле 17 июля 1791 года. По­сле при­ня­тия в сентябре 1791 года кон­сти­ту­ции Лафайет по­счи­тал ре­во­лю­цию за­вер­шив­шей­ся и по­дал в от­став­ку с по­ста ко­мандующего Национальной гвар­ди­ей. С дкабря 1791 года в зва­нии генерал-лейтенанта ко­ман­до­вал ар­ми­ей, уча­ст­во­вав­шей в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив австр. войск. В авг. 1792 ак­тив­но вы­сту­пил про­тив аре­ста Лю­до­ви­ка XVI, по ре­ше­нию Национального со­б­ра­ния был от­стра­нён от ко­ман­до­ва­ния и об­ви­нён в ор­га­ни­за­ции ан­ти­пра­ви­тельственного за­го­во­ра. Пред­при­нял по­пыт­ку бег­ст­ва че­рез Ни­дер­лан­ды в США, но был за­дер­жан ав­ст­рий­цами и за­клю­чён в кре­пость, где про­вёл 6 лет. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния жил в Гер­ма­нии, в 1800 году вер­нул­ся во Фран­цию и до 1814 года вёл ча­ст­ную жизнь. В пе­ри­од «Ста дней» член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей, по­сле Рес­тав­ра­ции 1815 года два­ж­ды из­би­рал­ся в Па­ла­ту де­пу­та­тов (1818, 1827). Один из ли­де­ров ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции, тре­бо­вав­шей не­укос­ни­тель­но­го со­блю­де­ния кон­сти­туции Хар­тии 1814 года. Во вре­мя Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года вновь воз­гла­вил воз­ро­ж­дён­ную Национальную гвар­дию и спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию у вла­сти Луи Фи­лип­па, но в ско­ром вре­ме­ни раз­оча­ро­вал­ся в Июль­ской мо­нар­хии и пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию.

Сочинения:

Mémoires, correspondance et manuscripts. Brux., 1837–1839. Vol. 1–12.