ЛАФАЙЕТ МАРИ ЖОЗЕФ ПОЛЬ ИВ РОК ЖИЛЬБЕР ДЮ МОТЬЕ
ЛАФАЙЕТ Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер дю Мотье - французский политический и военный деятель.
Из аристократической семьи. В 1771 году закончил парижский коллеж Плесси (ныне лицей Людовика Великого), где проникся идеями просветителей, в особенности Ж. Ж. Руссо. С 1771года на службе во французской армии. С началом Войны за независимость в Северной Америке 1775–1783 годов решил присоединиться к освободительной борьбе населения северо-американских колоний Великобритании. Весной 1777 года самовольно оставил военную службу и отправился в США. Получил звание генерала американской армии. Участвовал в боевых действиях. В январе 1782 года вернулся на родину, стал одним из лидеров либеральной оппозиции, принял участие в работе двух ассамблей нотаблей (1787 и 1788 года), искавших пути выхода из финансового кризиса, охватившего Францию. Член палаты 2-го (дворянского) сословия Генеральных штатов, созванных в мае 1789 года. После того как депутаты 3-го сословия провозгласили себя Национальным собранием (17 июня 1789 года), присоединился к ним. Выступил с первым проектом Декларации прав человека и гражданина, предложив её в качестве основы будущей французской конституции. Накануне штурма Бастилии (14 июля 1789 года) избран вице-представителем Национального собрания, а после её взятия – командующим парижской Национальной гвардией. Во многом разделяя республиканские ценности, Лафайет считал, однако, что лучшей моделью государственного устройства Франции является конституционная монархия. Эта идея вызывала неприязнь к Лафайету со стороны как крайне левых, так и крайне правых сил. Левые обвинили его в причастности к попытке бегства королевской семьи из Парижа в июне 1791 года. Серьёзный удар по репутации Лафайета нанесло его участие в расстреле республиканского выступления на Марсовом поле 17 июля 1791 года. После принятия в сентябре 1791 года конституции Лафайет посчитал революцию завершившейся и подал в отставку с поста командующего Национальной гвардией. С дкабря 1791 года в звании генерал-лейтенанта командовал армией, участвовавшей в боевых действиях против австр. войск. В авг. 1792 активно выступил против ареста Людовика XVI, по решению Национального собрания был отстранён от командования и обвинён в организации антиправительственного заговора. Предпринял попытку бегства через Нидерланды в США, но был задержан австрийцами и заключён в крепость, где провёл 6 лет. После освобождения жил в Германии, в 1800 году вернулся во Францию и до 1814 года вёл частную жизнь. В период «Ста дней» член Палаты представителей, после Реставрации 1815 года дважды избирался в Палату депутатов (1818, 1827). Один из лидеров либеральной оппозиции, требовавшей неукоснительного соблюдения конституции Хартии 1814 года. Во время Июльской революции 1830 года вновь возглавил возрождённую Национальную гвардию и способствовал утверждению у власти Луи Филиппа, но в скором времени разочаровался в Июльской монархии и перешёл в оппозицию.
Сочинения:
Mémoires, correspondance et manuscripts. Brux., 1837–1839. Vol. 1–12.