ЛАФАТЕР ИОГАНН КАСПАР
ЛАФАТЕР ИОГАНН КАСПАР - швейцарский писатель и протестантский богослов.
Писал на немецком языке. Родился в семье врача. Изучал теологию в Коллегиум Каролинум в Цюрихе (1756-1762 годы). В 1763-1764 годах путешествовал по Германии. С 1769 года диакон, с 1775 года пастор реформатской церкви в Цюрихе. Автор сборника патриотических стихотворений «Швейцарские песни» («Schweizerlieder», 1767 год), религиозной драмы «Авраам и Исаак» («Abraham und Isaak», 1776 год), романа «Понтий Пилат, или Маленькая библия» («Pontius Pilatus oder die Bibel im Kleinen», 1782-1785 годы).
Богословские труды Лафатера «Три вопроса о дарах Святого Духа» («Drey Fragen von den Gaben des Heiligen Geistes», 1769 год), «Прозрения в вечность» («Aussichten in die Ewigkeit», Bd 1-4, 1768-1778 годы) пронизаны мистическими ощущением реального присутствия Христа в природе и истории. Большое значение для литературы сентиментализма имели книги Лафатера «Тайный дневник наблюдателя самого себя» («Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner Selbst», 1771 год), «Подлинные фрагменты из дневника наблюдателя самого себя» («Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner Selbst», 1773 год).
В своём главном труде «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» («Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe», Bd 1-4, 1775-1778 годы; сокращенный русский перевод 1807 год) Лафатер обосновал физиогномику как науку, познающую духовную сущность человека через его внешний облик.
Сочинения:
Sämtliche Werke. Augsburg
Lindau, 1834–1838. Bd 1–6
Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe. Z., 2001–2008. Bd 1–3.