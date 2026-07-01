ЛАДЫЖНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
ЛАДЫ́ЖНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский издатель, типограф, революционный деятель.
Окончил Далматовское духовное училищеще (1889) и Пермскую фельдшерскую школу (1893). Служил фельдшером в земской больнице в Перми (1893), организовал в городе первый на Урале марксистский кружок (1896), участвовал в создании Пермской «Группы борьбы за освобождение рабочего класса» (1898). В 1898 году в Нижнем Новгороде познакомился с М. Горьким, тогда же вступил в члены РСДРП. В 1900-1902 годах жил в Сормове (ныне в составе Нижнего Новгорода), вёл подпольную работу. В 1902 году с помощью Горького открыл в Нижнем Новгороде типографию, где печаталась социал- демократическая литературара, и книжный магазин «Книжный музей» для продажи книг обществ «Знание» (организовано Горьким) и «Труд», а также социал-демократической литературы. В 1903 году арестован, в 1904 году освобождён. В ходе Революции 1905-1907 годов по заданию ЦК РСДРП организовал в Женеве партийное издательство «Demos» (1905), которое вскоре перевёл в Берлин под названием «B ̈uhnen- und Buchverlag russischer Autoren J. Ladyschnikow» (затем называлось «Verlag», существовало до 1913 года). Член Хозяйственной комиссии при заграничном бюро ЦК РСДРП. С 1908 года в Санкт-Петербурге. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, работал в лазаретной комиссии пробольшевистского Об-ва изящных искусств в Петрограде. В 1915 году вместе с Горьким участвовал в создании издательства «Парус», издатель журнала «Летопись» (1915-1917). После Февральской революции 1917 года сотрудничал в газете «Новая жизнь» (1917-1918). В 1918 году с Горьким и А. Н. Тихоновым организовал издательство «Всемирная литература» (в 1918-1921 годах Ладыжников – член редакционной коллегии). В 1921-1923 годах по решению Политбюро ЦК РКП(б) работал в Берлине в книгоиздательском акционерном обществеве «Книга» (с 1923 года «Международная книга»; Ладыжников – заведущий книжным отделом торгового представительства РСФСР и директор-распорядитель обществава), после переезда в Москву Ладыжников был членом правления обществава (1923-1931) и его коммерческим директором (1931-1933). С 1936 года работал в комиссии по приёмке литературного наследия и переписки Горького, с 1937 года научный консультант ИМЛИ. Один из организаторов (1937) и учёный секретарь (1937-1943) Архива М. Горького при ИМЛИ. Редактор «Истории русской литературы» Горького (1939), один из редакторов-составителей «Описания рукописей М. Горького» (том 1, 1948). После начала Великой Отечественной войны сопровождал в эвакуацию из Москвы в Томск архивы Горького, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого.