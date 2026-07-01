ЛАДЫЖНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

ЛАДЫ́ЖНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ - российский из­да­тель, ти­по­граф, ре­во­люционный дея­тель.

Окон­чил Дал­ма­тов­ское ду­хов­ное училищеще (1889) и Перм­скую фельд­шер­скую шко­лу (1893). Слу­жил фельд­ше­ром в зем­ской боль­ни­це в Пер­ми (1893), ор­га­низо­вал в го­ро­де пер­вый на Ура­ле мар­кси­ст­ский кру­жок (1896), уча­ст­во­вал в соз­да­нии Пе­рм­ской «Груп­пы борь­бы за ос­во­бож­де­ние ра­бо­че­го клас­са» (1898). В 1898 году в Ниж­нем Нов­го­ро­де по­зна­ко­мил­ся с М. Горь­ким, то­гда же всту­пил в чле­ны РСДРП. В 1900-1902 годах жил в Сор­мо­ве (ны­не в со­ста­ве Ниж­не­го Нов­го­ро­да), вёл под­поль­ную ра­бо­ту. В 1902 году с по­мо­щью Горь­ко­го от­крыл в Ниж­нем Нов­го­ро­де ти­по­гра­фию, где пе­ча­та­лась со­ци­ал- де­мо­кра­тическая литературара, и книж­ный ма­га­зин «Книж­ный му­зей» для про­да­жи книг об­ществ «Зна­ние» (ор­га­ни­зо­ва­но Горь­ким) и «Труд», а так­же со­ци­ал-де­мо­кра­тической литературы. В 1903 году аре­сто­ван, в 1904 году ос­во­бо­ж­дён. В хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов по за­да­нию ЦК РСДРП ор­га­ни­зо­вал в Же­не­ве партийное издательство «Demos» (1905), ко­то­рое вско­ре пе­ре­вёл в Бер­лин под названием «B ̈uhnen- und Buchverlag russischer Auto­ren J. La­dy­sch­nikow» (за­тем на­зы­ва­лось «Verlag», су­ще­ст­во­ва­ло до 1913 года). Член Хо­зяйственной ко­мис­сии при за­гра­нич­ном бю­ро ЦК РСДРП. С 1908 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1914 году, по­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны, ра­бо­тал в ла­за­рет­ной ко­мис­сии про­боль­ше­ви­ст­ско­го Об-ва изящ­ных ис­кусств в Пет­ро­гра­де. В 1915 году вме­сте с Горь­ким уча­ст­во­вал в соз­да­нии издательства «Па­рус», из­да­тель журнала «Ле­то­пись» (1915-1917). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года со­труд­ни­чал в газете «Но­вая жизнь» (1917-1918). В 1918 году с Горь­ким и А. Н. Ти­хо­но­вым ор­га­ни­зо­вал издательство «Все­мир­ная ли­те­ра­ту­ра» (в 1918-1921 годах Ладыжников – член ре­дакционной кол­ле­гии). В 1921-1923 годах по ре­ше­нию По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) ра­бо­тал в Бер­ли­не в кни­го­из­да­тель­ском ак­цио­нер­ном обществеве «Кни­га» (с 1923 года «Ме­ж­ду­на­род­ная кни­га»; Ладыжников – заведущий книж­ным от­де­лом тор­го­во­го пред­ста­ви­тель­ст­ва РСФСР и ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель обществава), по­сле пе­ре­ез­да в Мо­ск­ву Ладыжников был чле­ном прав­ле­ния обществава (1923-1931) и его ком­мерческим ди­рек­то­ром (1931-1933). С 1936 года ра­бо­тал в ко­мис­сии по при­ём­ке литературного на­сле­дия и пе­ре­пис­ки Горь­ко­го, с 1937 года на­учный кон­суль­тант ИМЛИ. Один из ор­га­ни­за­то­ров (1937) и учё­ный сек­ре­тарь (1937-1943) Ар­хи­ва М. Горь­ко­го при ИМЛИ. Ре­дак­тор «Ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры» Горь­кого (1939), один из ре­дак­то­ров-со­ста­ви­те­лей «Опи­са­ния ру­ко­пи­сей М. Горь­ко­го» (том 1, 1948). По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны со­про­во­ж­дал в эва­куа­цию из Мо­ск­вы в Томск ар­хи­вы Горь­ко­го, А. С. Пуш­ки­на, Л. Н. Тол­сто­го.