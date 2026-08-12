ЛАДЫНИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в селе Скотинино Смоленской губернии. В раннем детстве переехала с родителями в село Назарово неподалёку от Ачинска Енисейской губернии . Впоследствии в документах указывала, что родилась именно там, находя название «Скотинино» неблагозвучным.

Во второй половине 1920-х годов работала сельской учительницей. Активно участвовала в художественной самодеятельности, пела и выступала на любительских концертах и спектаклях. В 1929 году приехала в Москву и поступила в ГИТИС, который окончила в 1933 году. В том же году была принята в труппу МХАТа, дебютировав в роли монашки Таисии в спектакле «Егор Булычёв и другие» по пьесе А. М. Горького . Ещё в студенческие годы начала сниматься в кино. На большом экране впервые появилась в 1929 году с небольшой ролью в немой ленте «В город входить нельзя». В 1932 году сыграла эпизодическую роль слепой цветочницы в фильме Ю. А. Желябужского «Просперити». В 1935 году снялась в картине «Вражьи тропы», где её партнёрами стали такие известные актёры, как Б. М. Тенин, И. А. Любезнов, А. Л. Абрикосов, Э. В. Цесарская.

Известность получила благодаря главной женской роли в фильме «Богатая невеста» (1937). В последующие годы сыграла в таких известных лентах, как «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «Секретарь райкома» (1942), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Сказание о земле Сибирской» (1947), «Кубанские казаки» (1949). Свою последнюю роль сыграла в фильме «Испытание верности» (1954). С тех пор в кино больше не снималась, но иногда принимала участие в спектаклях Театра-студии киноактёра, в таких постановках, как «Варвары» (по А. М. Горькому) и «Русские люди» (по пьесе К. М. Симонова ).

Скончалась в Москве. Была похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.

Первый муж – актёр, народный артист СССР (1970) Иван Александрович Любезнов (1909–1988). Второй муж – кинорежиссёр и сценарист, народный артист СССР Иван Александрович Пырьев (1901–1968). Сын от второго брака – кинорежиссёр и актёр Андрей Иванович Ладынин (1938–2011).